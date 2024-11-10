Даже здесь Америка правит. Что говорят цифры о мировой миграции в баскетболе?

Международный баскетбол становится всё более динамичным и глобальным: последние данные Международного отчёта по миграции баскетболистов (IBMR) за 2024 год подтверждают рекордный рост числа международных трансферов. Так, за сезон-2023/2024 было зафиксировано более 13 000 переходов между странами, что на 113% выше, чем в дебютный сезон отчётов 2010–2011 годов. Бум наглядно показывает, насколько спортивные границы всё менее значимы в профессиональном баскетболе.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.

Пока игроки из США доминируют среди тех, кто уезжает за рубеж (2050 баскетболистов), второе и третье места занимают Испания (708) и Франция (630). Особенно интересна ситуация с европейскими клубами: в чемпионатах Испании, Германии и Италии отмечены самые высокие показатели иностранных игроков — некоторые команды почти полностью состоят из легионеров. Например, испанская «Мурсия» на 94% укомплектована приезжими, что даже смешно.

Рекордные цифры наблюдаются и в американском студенческом баскетболе NCAA: там в прошлом сезоне выступали 826 иностранцев среди мужчин и 828 — среди женщин. Растущий интерес европейцев и других международных баскетболистов к университетским командам США подтверждает привлекательность американской системы как площадки для старта профессиональной карьеры. Яркий пример — наш 18-летний баскетболист Егор Дёмин, представляющий университет Бригама Янга (BYU). И делающий это очень даже успешно.

Егор Дёмин в NCAA, сезон-2024/2025 Фото: Getty Images

Что касается профессиональных лиг, ситуация уникальна: в НБА сейчас 18% игроков имеют неамериканское происхождение, а в женской НБА — целых 9%. Да и в Европе — что ни лига, то экспат-рай. Если в Испании легионеры составляют более 72% состава команд, то в Германии это число приближается к 60%, а в Италии и Греции — к 59% и 55% соответственно.

На фоне международного ажиотажа удивительно наблюдать такие контрасты, как Бразилия, где только 22% игроков — иностранцы, или Турция, Польша и всё та же Бразилия, где иностранные игроки получают больше всего игрового времени. Впрочем, в бразильских клубах вроде «Васко да Гама» и «Сан-Лоренсо» легионеров нет вовсе. Эта стратегия явно отличается от европейской.

Возможно, бразильские клубы не хотят чужих звёзд, чтобы не затмевали местных, как это делает МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ. По мере того как международные трансферы продолжают расти, глобальный баскетбол стоит на пороге серьёзных изменений. И в этом нет ничего незаурядного.