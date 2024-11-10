Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Легионеры в баскетболе: США продолжают поставлять баскетболистов миру, а молодые игроки предпочитают учиться в Америке

Даже здесь Америка правит. Что говорят цифры о мировой миграции в баскетболе?
Артемий Берстенев
Что говорят цифры о мировой миграции в баскетболе?
Аудио-версия:
Комментарии
Из США уезжают — и туда же вновь прибывают.

Международный баскетбол становится всё более динамичным и глобальным: последние данные Международного отчёта по миграции баскетболистов (IBMR) за 2024 год подтверждают рекордный рост числа международных трансферов. Так, за сезон-2023/2024 было зафиксировано более 13 000 переходов между странами, что на 113% выше, чем в дебютный сезон отчётов 2010–2011 годов. Бум наглядно показывает, насколько спортивные границы всё менее значимы в профессиональном баскетболе.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
Лучшие матчи русских в НБА Подробнее
Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее

Пока игроки из США доминируют среди тех, кто уезжает за рубеж (2050 баскетболистов), второе и третье места занимают Испания (708) и Франция (630). Особенно интересна ситуация с европейскими клубами: в чемпионатах Испании, Германии и Италии отмечены самые высокие показатели иностранных игроков — некоторые команды почти полностью состоят из легионеров. Например, испанская «Мурсия» на 94% укомплектована приезжими, что даже смешно.

Рекордные цифры наблюдаются и в американском студенческом баскетболе NCAA: там в прошлом сезоне выступали 826 иностранцев среди мужчин и 828 — среди женщин. Растущий интерес европейцев и других международных баскетболистов к университетским командам США подтверждает привлекательность американской системы как площадки для старта профессиональной карьеры. Яркий пример — наш 18-летний баскетболист Егор Дёмин, представляющий университет Бригама Янга (BYU). И делающий это очень даже успешно.

Егор Дёмин в NCAA, сезон-2024/2025

Егор Дёмин в NCAA, сезон-2024/2025

Фото: Getty Images

Что касается профессиональных лиг, ситуация уникальна: в НБА сейчас 18% игроков имеют неамериканское происхождение, а в женской НБА — целых 9%. Да и в Европе — что ни лига, то экспат-рай. Если в Испании легионеры составляют более 72% состава команд, то в Германии это число приближается к 60%, а в Италии и Греции — к 59% и 55% соответственно.

На фоне международного ажиотажа удивительно наблюдать такие контрасты, как Бразилия, где только 22% игроков — иностранцы, или Турция, Польша и всё та же Бразилия, где иностранные игроки получают больше всего игрового времени. Впрочем, в бразильских клубах вроде «Васко да Гама» и «Сан-Лоренсо» легионеров нет вовсе. Эта стратегия явно отличается от европейской.

Возможно, бразильские клубы не хотят чужих звёзд, чтобы не затмевали местных, как это делает МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ. По мере того как международные трансферы продолжают расти, глобальный баскетбол стоит на пороге серьёзных изменений. И в этом нет ничего незаурядного.

Ещё больше материалов автора можно найти в его телеграм-канале — «Данк на завтрак».
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android