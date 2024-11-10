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Яннис Адетокунбо недоволен положением дел в Милуоки Бакс: в сезоне-2024/2025 команда Дока Риверса неудачно стартовала

«Вали отсюда нахрен!» Яннис в ярости, пока команда катится ко дну. Досталось и журналисту
Артемий Берстенев
Адетокунбо в ярости, пока команда катится ко дну
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От «Милуоки» ожидали как минимум положительного соотношения побед и поражений, а не всего этого.

Первые недели сезона превратились для Янниса Адетокунбо и его «Милуоки» в череду разочарований и горьких поражений. Ветераны команды и тренерский штаб под руководством Дока Риверса подошли к чемпионату с высокими ожиданиями: мощное трио из Янниса, Дэмьена Лилларда и опытного коуча должно было вернуть Кубок Ларри О'Брайена в Милуоки. Однако уже в начале пути эта мечта пошатнулась: две победы при семи поражениях — такой старт явно не соответствует амбициям одного из фаворитов Востока.

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
116 : 94
Милуоки Бакс
Милуоки
Нью-Йорк Никс: Таунс - 32, Бриджес - 17, Брансон - 15, Макбрайд - 14, Ануноби - 14, Харт - 11, Колек - 8, Райан - 3, Симс - 2, Топпин, Дадье, Хукпорти
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 24, Лиллард - 19, Смит - 10, Грин - 9, Лопес - 7, Роллинз - 7, Боучэмп - 4, Портис - 4, Принс - 3, Джексон - 3, Роббинс - 2, Коннотон - 2, Умуде, Райт

После очередного проигрыша от «Нью-Йорка» Яннис открыто выразил своё недовольство. «Если тебя не волнуют поражения, вали отсюда нахрен!» — категорично сказал он в интервью, отчётливо давая понять, что терпеть неудачи, не испытывая при этом ярости и желания исправить ситуацию, недопустимо для команды, которая хочет стать чемпионом.

И вот когда Яннис прервал одного из журналистов и резко заявил: «Если не хочешь здесь быть, можешь уйти», стало очевидно, что нервная система иссякает. Этот момент может отражать весь пессимизм команды — разочарование и жажду перемен. «Бакс» явно понимают, что текущий состав и выбранная тактика нуждаются в корректировке.

Проблемы у «оленей» на обеих сторонах площадки — после ухода Джру Холидэя год назад оборона стала уязвимой, и соперники беспрепятственно набирают очки с дальней дистанции. Команда занимает 10-е место лиге по пропущенным очкам в целом, позволяя противникам генерировать 116 очков за матч. А при трёхочковых бросках оппонентов аналогично — 37,2% попаданий и 10-е место соответственно.

Оборонительные слабости стали головной болью для Янниса и Лилларда, которые стараются компенсировать недостатки на своём уровне. Греческий форвард выдаёт потрясающую статистику: 30,1 очка, 12,8 подбора и 5,3 передачи при 60,5% попаданий. Лиллард тоже не отстаёт: 27,3 очка и 6,7 передачи за игру. Но даже такие усилия не могут исправить общий провал команды на площадке.

Тем временем Док Риверс активно ищет решения. Он уже начал экспериментировать с составом, включая молодых игроков, чтобы усилить слабые стороны. Но результат не впечатляет. Руководство «Милуоки» находится в поисках улучшения на рынке, хотя любые серьёзные ходы сопряжены с рисками. Многое было отдано ради дуэта Янниса и Лилларда, и неудачи могут дорого обойтись команде в будущем.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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