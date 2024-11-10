«Вали отсюда нахрен!» Яннис в ярости, пока команда катится ко дну. Досталось и журналисту

От «Милуоки» ожидали как минимум положительного соотношения побед и поражений, а не всего этого.

Первые недели сезона превратились для Янниса Адетокунбо и его «Милуоки» в череду разочарований и горьких поражений. Ветераны команды и тренерский штаб под руководством Дока Риверса подошли к чемпионату с высокими ожиданиями: мощное трио из Янниса, Дэмьена Лилларда и опытного коуча должно было вернуть Кубок Ларри О'Брайена в Милуоки. Однако уже в начале пути эта мечта пошатнулась: две победы при семи поражениях — такой старт явно не соответствует амбициям одного из фаворитов Востока.

После очередного проигрыша от «Нью-Йорка» Яннис открыто выразил своё недовольство. «Если тебя не волнуют поражения, вали отсюда нахрен!» — категорично сказал он в интервью, отчётливо давая понять, что терпеть неудачи, не испытывая при этом ярости и желания исправить ситуацию, недопустимо для команды, которая хочет стать чемпионом.

И вот когда Яннис прервал одного из журналистов и резко заявил: «Если не хочешь здесь быть, можешь уйти», стало очевидно, что нервная система иссякает. Этот момент может отражать весь пессимизм команды — разочарование и жажду перемен. «Бакс» явно понимают, что текущий состав и выбранная тактика нуждаются в корректировке.

Проблемы у «оленей» на обеих сторонах площадки — после ухода Джру Холидэя год назад оборона стала уязвимой, и соперники беспрепятственно набирают очки с дальней дистанции. Команда занимает 10-е место лиге по пропущенным очкам в целом, позволяя противникам генерировать 116 очков за матч. А при трёхочковых бросках оппонентов аналогично — 37,2% попаданий и 10-е место соответственно.

Оборонительные слабости стали головной болью для Янниса и Лилларда, которые стараются компенсировать недостатки на своём уровне. Греческий форвард выдаёт потрясающую статистику: 30,1 очка, 12,8 подбора и 5,3 передачи при 60,5% попаданий. Лиллард тоже не отстаёт: 27,3 очка и 6,7 передачи за игру. Но даже такие усилия не могут исправить общий провал команды на площадке.

Тем временем Док Риверс активно ищет решения. Он уже начал экспериментировать с составом, включая молодых игроков, чтобы усилить слабые стороны. Но результат не впечатляет. Руководство «Милуоки» находится в поисках улучшения на рынке, хотя любые серьёзные ходы сопряжены с рисками. Многое было отдано ради дуэта Янниса и Лилларда, и неудачи могут дорого обойтись команде в будущем.

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