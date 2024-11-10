Трибуны кричали «Мозгов-Мозгов!» Матч, в котором наш центровой заставил НБА себя уважать

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Лучшие матчи русских в НБА», подготовленного «Чемпионатом». С остальными текстами проекта вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

«Труд, вера, немного везения — и всё будет». Пожалуй, самое точное определение карьеры Тимофея Мозгова, озвученное им самим. Однако путь до чемпионского титула НБА и перформансов в финале с «Уорриорз» выдался извилистым и шёл совсем не по прямой. До «Кавальерс» российский центровой провёл несколько сезонов в «Денвере», а начинал за океаном в «Нью-Йорке». Именно там в чемпионате-2010/2011 он выдал один из лучших матчей, который хочется пересматривать даже почти 15 лет спустя.

Мозгов подписался с «Никс» в 2010-м и стал седьмым российским баскетболистом в НБА. «Мэдисон Сквер Гарден» — мекка баскетбола, и здесь особенно любил играть Майкл Джордан. Тем не менее Тимофей угодил в команду в стадии перестройки. Тогда «Нью-Йорк» возглавлял Майк Д’Антони, известный реактивным нападением и тем, что его коллективы всегда в первую очередь активно бежали вперёд. Так было в знаменитом «Финиксе» с тактикой «семи секунд и меньше», так позднее произошло в смоллбольном «Хьюстоне» Джеймса Хардена. «Никс» не стали исключением. Габаритный центровой, чьи достоинства заключаются в цементировании «краски», дежурстве в трёхсекундной зоне и завершении пик-н-роллов, с ходу угодил в не самые подходящие стартовые условия. Но Тима сумел проявить себя и здесь, пусть и не сразу.

Тимофей Мозгов, сезон-2010/2011 Фото: Doug Pensinger/Getty Images

Восточная конференция того периода — одна из сильнейших в XXI веке. Сразу четыре команды по итогам регулярки перешагнули рубеж в 50 побед. В том сезоне Деррик Роуз вёл за собой «Чикаго» и стал самым молодым MVP в истории. Именно тогда в Биг Трио объединились Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Крис Бош. У «Селтикс» сохранялось своё трио с Гарнеттом, Пирсом и Алленом. В «Орландо» доминировал Дуайт Ховард. В общем, уровень оппозиции зашкаливал.

Новичок Мозгов получал мало игрового времени. В те годы к рослым центровым из Европы относились скептически. Спасибо Дарко Миличичу и Андреа Барньяни. Тимофей не выходил на паркет три недели, хотя был полностью здоров. Но всё изменилось 31 января. По стечению обстоятельств Тима получил шанс и полностью им воспользовался.

В начале сезона россиянин выходил в старте, но проводил на паркете не более 10 минут, а затем потерял место в основной ротации. Однако для прорыва в матче с «Пистонс» сложился целый ряд факторов. Майк Д’Антони не смог рассчитывать на травмированного основного форварда Уилсона Чендлера, а его дублёр Шон Уильямс отбывал дисквалификацию. В начале встречи повреждение получил Ронни Тюрьяф. Поэтому Мозгову выделили 40 минут, и он конвертировал их в дабл-дабл из 23 очков и 14 подборов.

Тимофей Мозгов, сезон-2010/2011 Фото: Luca Sgamellotti/Getty Images

Поначалу партнёры не сильно доверяли россиянину, и основные очки он набрал, подбирая смазанные мячи после бросков одноклубников. Центровой отметился парой зубодробительных путбэк-данков. Товарищи по команде оценили старания Тимофея и стали его заигрывать чаще. Мозгов продолжил оправдывать веру партнёров и эффектно завершал двоечки с Данило Галлинари и аллей-упы от Рэймонда Фелтона.

Ближе к концу встречи Тима окончательно поверил в себя и даже поливал со средней дистанции, уверенно реализуя броски от штрафной линии. Попадание с разворота в стиле Коби Брайанта, который всегда по-особенному настраивался на матчи в Нью-Йорке, и вовсе вызвало гул одобрения от местных фанатов. Примечательно, что больше всего от нашего центрового досталось бигмену «Детройта» Грегу Монро, которого впоследствии судьба занесла в знаковые для карьеры Тимофея «Химки».

Игра завершилась уверенной победой «Никс» со счётом 124:106. В те времена такая результативность со стороны одной команды была редкой, а Тима принял в ней самое непосредственное участие. В концовке встречи нью-йоркская публика поддержала россиянина, и весь «Мэдисон Сквер Гарден» слился в дружное скандирование «Мозгов-Мозгов!»

Видео можно посмотреть на канале TheNBARussia в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тимофей реализовал 9 из 15 бросков с игры и добавил к ним пять из шести с линии. К высоким показателям 65% «тру шутинг» Мозгов добавил пять подборов в нападении, принеся команде дополнительные владения. Индивидуальный «плюс-минус» центрового составил мощные «+15». В матче с «Детройтом» Мозгов установил личный рекорд карьеры по набранным в НБА очкам. На той же отметке в 23 очка он остановился ещё трижды: в играх с «Лейкерс», «Гриззлиз» и «Уорриорз» (там были ещё и рекордные 29 подборов). Всё это произошло уже в «Денвере», куда Тиму обменяли позднее.

Лучшие матчи Тимофея Мозгова в НБА

Дата Статистика Соперник 11.04.2014 23 очка + 29 подборов «Голден Стэйт» 31.01.2011 23 очка + 14 подборов «Детройт» 01.04.2014 23 очка + 10 подборов «Мемфис» 14.11.2013 23 очка + 9 подборов «Лейкерс»

Январский матч с «Пистонс» стал первым и от этого особенно значимым перформансом Мозгова в НБА. Тимофей воспользовался представившимся шансом, как ранее выстреливал в «Химках», затем на бронзовой для сборной России Олимпиады в Лондоне, а потом – в чемпионском «Кливленде». Упорный труд и желание прогрессировать оказались вознаграждены титулом чемпиона НБА и контрактом на $ 64 млн с «Лейкерс». Как там говорится, «труд, вера и немного везения. Собственно, в карьере Тимофея всё так и произошло.