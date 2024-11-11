«Яннис — ребёнок». MVP финала НБА ставит диагноз, а «Милуоки» продолжает деградировать

Адетокунбо проявил себя в шутливом поведении, но Джейлен Браун не одобрил действия греческого форварда.

Начало сезона для «Милуоки» и «Бостона» словно два противоположных полюса. Пока действующие чемпионы уверенно идут к защите своего титула, улучшая игру с каждым матчем, «Бакс» изо всех сил пытаются удержаться на плаву, несмотря на наличие в составе таких звёзд, как Дэмьен Лиллард и Яннис Адетокунбо. Никто не думал, что команда с подобным составом окажется в сложной ситуации и будет играть так плохо.

В ночь на 11 ноября у «оленей» появился шанс немного успокоить нарастающую тревогу и изменить ход сезона — на домашней арене им предстояло встретиться с «Селтикс». Команда начала матч стремительно, набрав 40 очков в первой четверти и обеспечив себе двузначное преимущество.

Но их преимущество быстро исчезло: после перерыва хозяева неожиданно сдали и набрали всего 38 очков, проиграв со счётом 107:113. «Кельты» снова показали стойкость и выиграли матч, оставив «Милуоки» с неутешительным стартом сезона с двумя победами при восьми поражениях.

Инцидент между форвардом «Бакс» Яннисом Адетокумбо и MVP минувшей финальной серии Джейленом Брауном добавил интриги в и без того напряжённую игру. Яннис, ударив Брауна локтем в голову в обычной игровой ситуации, подлил масла в огонь, предложив затем фальшивое рукопожатие.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Джейлену этот жест не пришёлся по душе, что, вероятно, отразилось в его послематчевых комментариях. «Яннис — просто ребёнок», — отметил он, подчеркнув, что для него важнее командная победа, чем эти «игры разума».

Вряд ли можно винить Янниса в проблемах «Бакс» — с 43 очками и 13 подборами он явно старался выжать из себя максимум. Однако недовольство болельщиков может не утихать: подобные сцены, пусть и с оттенком шутки, теряют смысл, когда команда продолжает падать в турнирной таблице.

Сейчас в Восточной конференции по два поражения только у «Вашингтон Уизардс» (2-6), «Филадельфии Сиксерс» (2-7) и «Торонто Рэпторс» (2-8 — на момент написания материала). Так что происходит с «Милуоки»?