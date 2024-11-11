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Фирменный жест Стефена Карри Night Night: защитник Голден Стэйт Уорриорз использовал его в матче с Оклахомой, 11 ноября

Карри отправил соперника спать! «Оклахома» познала силу «баю-бай» от величайшего снайпера
Артемий Берстенев
Стефен Карри отправил соперника спать!
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«Голден Стэйт» взял верх над одной из лучших команд нового сезона НБА!

Стефен Карри снова показал, почему его считают лучшим снайпером в баскетболе. В игре с «Оклахомой» он не только попадал в корзину в важные моменты, но и смог остановить соперника, когда это было нужно. Вспомним финал Олимпийских игр в Париже, где Карри лишил французов надежды в последние минуты. Сегодняшний матч был практически таким же!

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
116 : 127
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 24, Уильямс - 20, Дорт - 16, Уоллес - 16, Митчелл - 12, Джо - 10, Уиггинс - 9, Джонс - 4, Карузо - 3, Дженг - 2, Холмгрен, Леонс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 36, Куминга - 20, Мелтон - 19, Уиггинс - 18, Хилд - 8, Грин - 8, Пэйтон II - 7, Андерсон - 6, Муди - 3, Джексон-Дэвис - 2, Подзиемски, Луни, Сантос, Уотерс III

За три минуты до конца четвёртой четверти табло наверняка вызывало тревогу у тренерского штаба «Голден Стэйт»: после уверенного рывка в 30 очков «Уорриорз» неожиданно позволили соперникам сократить разрыв до восьми очков.

Именно в этот момент Карри решил взять игру в свои руки. С уверенностью он выполнил трёхочковый бросок, ставший настоящим спасением для «Голден Стэйт» и затормозивший подъём «Тандер», напомнив им, что у их соперника есть игрок, которому нельзя давать ни малейшего шанса.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Этот бросок стал лишь одним из семи точных трёхочковых для Карри за матч (7 из 13). Но на этом он не остановился: когда «Тандер» попытались перехватить инициативу, Стефен снова отправил мяч в корзину и завершил эпизод своим фирменным жестом «спокойной ночи», который уже стал символом его уверенности.

В итоге Карри завершил встречу с впечатляющими 36 очками, семью результативными передачами и пятью подборами, реализовав 57% бросков с игры, 54% трёхочковых и 75% штрафных. Эта победа позволила «Голден Стэйт» сравнять счёт с «Оклахома-Сити» в таблице, и теперь обе команды имеют результат 8-2.

Такой мощный старт сезона для «Уорриорз» может приятно удивить многих. Впереди у них матч с «Далласом» — тоже интересное испытание для калифорнийской команды.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Новости. Баскетбол
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