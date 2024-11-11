Карри отправил соперника спать! «Оклахома» познала силу «баю-бай» от величайшего снайпера

Стефен Карри снова показал, почему его считают лучшим снайпером в баскетболе. В игре с «Оклахомой» он не только попадал в корзину в важные моменты, но и смог остановить соперника, когда это было нужно. Вспомним финал Олимпийских игр в Париже, где Карри лишил французов надежды в последние минуты. Сегодняшний матч был практически таким же!

За три минуты до конца четвёртой четверти табло наверняка вызывало тревогу у тренерского штаба «Голден Стэйт»: после уверенного рывка в 30 очков «Уорриорз» неожиданно позволили соперникам сократить разрыв до восьми очков.

Именно в этот момент Карри решил взять игру в свои руки. С уверенностью он выполнил трёхочковый бросок, ставший настоящим спасением для «Голден Стэйт» и затормозивший подъём «Тандер», напомнив им, что у их соперника есть игрок, которому нельзя давать ни малейшего шанса.

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Этот бросок стал лишь одним из семи точных трёхочковых для Карри за матч (7 из 13). Но на этом он не остановился: когда «Тандер» попытались перехватить инициативу, Стефен снова отправил мяч в корзину и завершил эпизод своим фирменным жестом «спокойной ночи», который уже стал символом его уверенности.

В итоге Карри завершил встречу с впечатляющими 36 очками, семью результативными передачами и пятью подборами, реализовав 57% бросков с игры, 54% трёхочковых и 75% штрафных. Эта победа позволила «Голден Стэйт» сравнять счёт с «Оклахома-Сити» в таблице, и теперь обе команды имеют результат 8-2.

Такой мощный старт сезона для «Уорриорз» может приятно удивить многих. Впереди у них матч с «Далласом» — тоже интересное испытание для калифорнийской команды.