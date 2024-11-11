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Леброн Джеймс оформил исторический трипл-дабл, став самым возрастным в истории НБА, кому это удалось два раза подряд

Возраст — не помеха! Леброн Джеймс раздвигает рамки разумного в НБА
Артемий Берстенев
Леброн Джеймс раздвигает рамки разумного в НБА
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Король достиг исторического успеха. И в следующем месяце ему исполнится 40 лет!

История любит повторяться. Но если вас зовут Леброн Джеймс, то вы делаете её сами, ежедневно вписывая своё имя в списки рекордов.

Леброн давно уже занял своё место в пантеоне великих НБА, однако его амбиции простираются за пределы достигнутого. Сегодня звезда «Лейкерс» добавил ещё одно достижение в свою впечатляющую коллекцию. Команда Джей Джей Редика из Лос-Анджелеса относительно уверенно начала сезон, удерживая баланс побед и поражений на уровне 6-4. Победа со счётом 123:103 над «Торонто Рэпторс» позволяет «озёрникам» не знать поражений на домашнем паркете.

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 27, Дэвис - 22, Джеймс - 19, Расселл - 15, Хэйс - 12, Реддиш - 11, Кнехт - 5, Винсент - 5, Хатимура - 4, Кристи - 3, Джеймс, Льюис
Торонто Рэпторс: Барретт - 18, Буше - 18, Агбаджи - 16, Дик - 14, Пёлтль - 14, Куикли - 12, Фернанду - 4, Могбо - 3, Шид - 2, Митчелл - 2, Темпл, Баттл

Однако путь к выигрышу оказался нелёгким. «Лейкерс» столкнулись с серьёзными трудностями в начале матча, отставая на 10 очков к середине первой половины. Но, как часто бывает, Леброн взял инициативу на себя. Это стало особенно важным после того, как в третьей четверти главный скорер калифорнийцев Энтони Дэвис был вынужден покинуть площадку из-за травмы глаза и не смог вернуться в игру.

И в такие мгновения Леброн и история вновь сходятся на одном пути.

В субботней игре с «Филадельфией» Джеймс завершил матч с впечатляющими 21 очком, 13 передачами и 12 подборами. А уже сегодня он повторил свой успех, оформив очередной трипл-дабл в матче с «Торонто»: 19 очков, 16 передач и 10 подборов. Таким образом, Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, которому удалось дважды подряд совершить трипл-дабл.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Остаётся лишь задуматься, найдётся ли хоть один рекорд, который не покорится Леброну до того, как он, почти достигнув 40 лет (через месяц), завершит свою карьеру. А пока нам остаётся только наслаждаться тем, как на наших глазах ежедневно пишется история.

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