Топ-3 драфта НБА — вот это оценка! Егор Дёмин впечатлил баскетбольную публику в США

Сезон в студенческой лиге NCAA стартовал и уже вовсю идёт. Все команды провели по два матча в лучшей баскетбольной лиге США, где выступают не профессиональные спортсмены, а лишь те, кто делают серьёзные шаги для того, чтобы развиваться и получить шанс попасть в НБА или любую другую профессиональную лигу. Россиянин Егор Дёмин — не исключение. Он был в системе мадридского «Реала», а этим летом перебрался за океан, обосновавшись в университете Бригама Янга (BYU). Два первых матча 18-летнего баскетболиста выдались на славу. Теперь поговорим о следующих соперниках и о том, как изменились позиции Егора в авторитетных мок-драфтах.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

14 ноября в 5:00 мск BYU сыграет с университетом Квинса, который находится в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Эта команда присоединилась к главной лиге NCAA лишь в 2022 году, а до этого провела девять сезонов во втором дивизионе. До сезона-2026/2027 баскетбольная программа не может участвовать в «Мартовском безумии», так как только недавно была задействована переклассификация программ, из-за которой политика участия NCAA не может команде позволить сразу же играть в самом важном турнире в своей лиге. Впрочем, это не мешает команде в этом сезоне показывать хорошего уровня баскетбол. Квинс на данный момент возглавляет турнирную таблицу конференции ASUN с двумя победами кряду. Одна из них была добыта со счётом 90:39, а вторая — 67:54. В общем, университет Бригама Янга проведёт встречу с не самым сильным соперником, но и с не самым слабым — так скажем, с середняком.

Следующая игра команды Дёмина пройдёт 16 ноября в 23:00 мск, BYU предстоит встретиться с университетом Айдахо, который располагается в городе Москоу (штат Айдахо). Команда четыре раза в истории пробивалась в «Мартовское безумие», но в последний раз доходила до главного турнира в студенческом баскетболе в далёком 1990 году. Прошлый сезон Айдахо закончил на предпоследнем, девятом месте в конференции Big Sky. Баскетболисты выиграли 10 матчей, а уступили в 22. Сезон-2024/2025 будущий соперник BYU начал с победы (94:60), но затем уступил более известному колледжу со счётом 75:79. Баскетбольная программа Айдахо гораздо более узнаваема, чем Квинс, но тоже не сказать, что может похвастаться чем-то выдающимся.

Дёмин стал первым игроком в NCAA с 2016 года, кто оформил дабл-дабл, будучи новичком в своём дебютном матче. Ранее этого добивался Трей Янг, который сейчас является звездой «Атланты Хоукс». Сочетание скорости, выбора позиции, защиты и креативности в атаке позволили Егору на старте сезона NCAA быть в центре обсуждения на топ-5 драфта НБА. Многие известные эксперты и аналитики говорят, что российский игрок — тот, за кем точно стоит наблюдать в этом сезоне. Наш баскетболист обладает отличными антропометрическими данными и для своего роста (203 см) – великолепной координацией. К слову, это отмечают буквально все.

Известные спортивные сайты в США пристально следят за всеми игроками NCAA. Все они уверены, что американский форвард Купер Флэгг, который играет за университет Дьюка, станет первым выбором на драфте 2025 года, а на каких позициях сейчас находится Дёмин?

Предварительные позиции Егора Дёмина на драфте НБА Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Как мы видим, в трёх из шести мок-драфтов 18-летний россиянин скакнул в рейтинге. Больше всего его выступления понравились редакторам NBA Draft Room, потому что Дёмин, по их мнению, сейчас является третьим лучшим игроком в своём драфт-классе после Флэгга и Эйса Бэйли. Меньше всего перформансы Егора впечатлили представителей CBS Sports — игрок BYU был в их рейтинге восьмым, но после двух невероятно убедительных игр в NCAA стал почему-то 20-м. Интересно послушать доводы редакторов этого портала, которыми они руководствовались при составлении списка, но не включить Дёмина хотя бы в топ-15 — это своего рода преступление.

В целом если не учитывать рейтинг CBS, то Дёмин в большинстве мок-драфтов продвинулся вперёд. Причём в одном из них его оценили наряду с главными претендентами на первый выбор на драфте НБА. Универсальность и совокупность умений подкупают в Егоре. За ним хочется следить, и именно поэтому его так обожает местная публика в Прово (Юта), где находится его университет. Впереди у BYU матчи с Квинсом и Айдахо, а «Чемпионат», как обычно, расскажет обо всём самом интересном на пути нашего талантливого баскетболиста в НБА.

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