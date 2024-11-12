Совсем спятил? Главный критик Леброна «покаялся» перед игроком. Как такое возможно?

Скип Бэйлесс пустился во все тяжкие? Эксперт мог сказать о Джеймсе всё что угодно, но чтобы такое — нет.

Видишь Скипа Бэйлесса — слышишь критику Леброна Джеймса. Кажется, эти два имени связаны неразрывно. Скип нередко даёт экспертные оценки и пользуется уважением фанатов. К своей популярности он пришёл через неустанный труд. Бэйлесс даёт яркие комментарии, в которых особо не стесняется задеть чьи-либо чувства. Эксперт продолжает быть верен себе, но что остаётся особенно неизменным, так это его острая критика лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс». Что только не выслушивал от Скипа Леброн. Выпады в адрес Короля продолжаются многие годы. Эксперта обвиняли в предвзятости к живой легенде. Но Скип считает, что всё по делу.

Каково же было удивление болельщиков, когда на аватарке популярного эксперта они увидели фото Джеймса во всей своей красе. Речь идёт о социальной сети X, где у Бэйлесса, на секундочку, 3,2 млн подписчиков. Но фото Джеймса только цветочки по сравнению со всем тем, что появилось в аккаунте журналиста. Поток сообщений, многие из которых быстро становились вирусными сразу после публикации, был посвящён любви к Леброну, симпатиям к Дональду Трампу, криптовалюте и много чему ещё.

«Просто хочу извиниться перед Леброном, он меня полностью впечатлил. Я просто старый завистник, у которого в жизни ничего не происходит. Прости меня, король Леброн».

«Леброн поддерживает Камалу Харрис. Конечно, он поддерживает её. Ему ведь наплевать на американский народ».

«Давайте сделаем криптовалюту снова великой».

Кроме того, в аккаунте Скипа появилось сообщение, что он пользуется эскорт-услугами и изменяет жене. Весь этот вал спама говорил только об одном — страничку Бэйлесса взломали. Причём сделал это кто-то, кто явно недолюбливает эксперта. Иначе как объяснить тот негатив, который был направлен лично на Скипа. Примечательно, что взлом произошёл в день выборов президента США. Сторонники демократов поспешили обвинить трампистов в хакерских действиях. Однако, учитывая недавние слова самого Бэйлесса, можно предположить, что это не так. Скип вполне корректно отзывался о Дональде и нелестно — о Камале Харрис, так что мстить ему сторонникам Трампа смысла особо нет.

«Во многих интервью, которые я видел, Камала теряет ход мыслей. Её речь просто бессвязна. И я начинаю задаваться вопросом: действительно ли она тот лидер и тот человек, который нужен этой стране?» — говорил Скип.

«Многие хотят голосовать за Камалу только потому, что они ни за что не проголосовали бы за Дональда Трампа. Дело не в том, что они глубоко верят в Камалу… просто они осуждают Дональда. Но позвольте мне сказать следующее о Трампе. Я не разделяю некоторые его взгляды. Или, быть может, многие из его взглядов. Но я верю, что он прирождённый лидер, который не боится принимать трудные решения». Хотя, справедливости ради, за Трампа Бэйлесс также не агитировал голосовать.

После появления потока спам-сообщений многие подписчики начали шутить в комментариях, будто старина Скип показал свою истинную сущность и наконец раскрылся. Как бы то ни было, порядок Бэйлесс восстановил довольно быстро, написав «я вернулся». Харизматичный эксперт не удосужился отвечать на шутки и комментарии по поводу резонансного инцидента и продолжил, как обычно, делать яркие, но корректные реплики. Старина Бэйлесс действительно вернулся.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.