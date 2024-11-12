Деньги или зрелище? Кубок НБА — просто новый способ развлечь топ-клубы до плей-офф

Всё, что нужно знать об этом турнире.

В сезоне НБА всегда хватало главного трофея — кубка Ларри О'Брайена. Однако недавно лига добавила ещё одну награду. Новую, громкую, но спорную. В прошлом году Леброн Джеймс и «Лос-Анджелес Лейкерс» стали первыми победителями внутрисезонного турнира. В этом сезоне он перезапущен под брендом Emirates NBA Cup и обещает стать ещё ярче. Начало запланировано на 13 ноября, а финал пройдёт в Лас-Вегасе 18 декабря. Но что изменилось, каков формат и, главное, имеет ли этот турнир реальное значение для игроков и фанатов? Об этом — в материале «Чемпионата».

Структура турнира и её причуды

«Лос-Анджелес Лейкерс» во время Кубка НБА, сезон-2023/2024 Фото: Ethan Miller/Getty Images

Турнир разбит на два этапа: групповой и плей-офф. Все 30 команд участвуют, разделившись на шесть групп. В каждой — по пять команд, и каждая из них сыграет четыре матча (два дома и два — на выезде). Победители групп и два лучших вторых места пройдут в четвертьфинал. А с этого момента — жёсткая борьба на вылет. Кубковые встречи запланированы на каждый вторник (в ночь на среду) и пятницу (в ночь на субботу).

Это кажется простым, но есть уловки. Например, команды могут в буквальном смысле «насиловать» счёт, пытаясь улучшить разницу очков ради выхода в плей-офф. В прошлом году «Бостон Селтикс» умудрился намеренно фолить при преимуществе в 32 очка, чтобы удержать заветные 23 очка для прохода. Тренеру «Чикаго Буллз» Билли Доновану тогда пришлось терпеть объяснения наставника «Селтикс» Джо Маззуллы.

«Бостон» специально сфолил на Андре Драммонде при разнице в «+32» из-за правил Кубка НБА:

Видео можно посмотреть на канале Sports addict в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Западная конференция

Группа A Группа B Группа C «Хьюстон Рокетс» «Лос-Анджелес Лейкерс» «Даллас Маверикс» «Лос-Анджелес Клипперс» «Оклахома-Сити Тандер» «Денвер Наггетс» «Миннесота Тимбервулвз» «Финикс Санз» «Голден Стэйт Уорриорз» «Портленд Трэйл Блэйзерс» «Сан-Антонио Спёрс» «Мемфис Гриззлиз» «Сакраменто Кингз» «Юта Джаз» «Нью-Орлеан Пеликанс»

Восточная конференция

Группа A Группа B Группа C «Бруклин Нетс» «Детройт Пистонс» «Атланта Хоукс» «Шарлотт Хорнетс» «Индиана Пэйсерс» «Бостон Селтикс» «Нью-Йорк Никс» «Майами Хит» «Чикаго Буллз» «Орландо Мэджик» «Милуоки Бакс» «Кливленд Кавальерс» «Филадельфия Сиксерс» «Торонто Рэпторс» «Вашингтон Уизардс»

Два кубка в одном сезоне

Стефен Карри перед матчем Кубка НБА, сезон-2023/2024 Фото: Lachlan Cunningham/Getty Images

Скептицизм вокруг Кубка НБА понятен. Основной сезон, и без того перегруженный 82 матчами, теперь превращается в гонку за очками, трофеями и дополнительными соревнованиями. Если раньше игроки отдыхали после встречи с командой-аутсайдером, теперь есть риск, что придётся усердно сражаться даже с теми, кто не претендует на победу в чемпионате.

Добавим, что турниру предстоит завоевать внимание публики, для которой трофей Ларри О'Брайена остаётся единственным мерилом успеха. Попытка подогреть интерес за счёт денежного приза — хороший ход для игроков с минимальными контрактами. Скажем, победители получат по $ 514 971 каждый — серьёзная прибавка к зарплате новичка. Но для суперзвёзд, таких как Стефен Карри, эта сумма смешна.

В конечном счёте Кубок НБА — это продолжающийся эксперимент. Его успех зависит от того, примет ли его аудитория. Если турнир продолжит обрастать курьёзными ситуациями, как в случае с «Бостоном», и набирать популярность среди игроков с высокими амбициями, возможно, он станет важной частью календаря НБА.

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