Деньги или зрелище? Кубок НБА — просто новый способ развлечь топ-клубы до плей-офф

В сезоне НБА всегда хватало главного трофея — кубка Ларри О'Брайена. Однако недавно лига добавила ещё одну награду. Новую, громкую, но спорную. В прошлом году Леброн Джеймс и «Лос-Анджелес Лейкерс» стали первыми победителями внутрисезонного турнира. В этом сезоне он перезапущен под брендом Emirates NBA Cup и обещает стать ещё ярче. Начало запланировано на 13 ноября, а финал пройдёт в Лас-Вегасе 18 декабря. Но что изменилось, каков формат и, главное, имеет ли этот турнир реальное значение для игроков и фанатов? Об этом — в материале «Чемпионата».
Структура турнира и её причуды
«Лос-Анджелес Лейкерс» во время Кубка НБА, сезон-2023/2024
Фото: Ethan Miller/Getty Images
Турнир разбит на два этапа: групповой и плей-офф. Все 30 команд участвуют, разделившись на шесть групп. В каждой — по пять команд, и каждая из них сыграет четыре матча (два дома и два — на выезде). Победители групп и два лучших вторых места пройдут в четвертьфинал. А с этого момента — жёсткая борьба на вылет. Кубковые встречи запланированы на каждый вторник (в ночь на среду) и пятницу (в ночь на субботу).
Это кажется простым, но есть уловки. Например, команды могут в буквальном смысле «насиловать» счёт, пытаясь улучшить разницу очков ради выхода в плей-офф. В прошлом году «Бостон Селтикс» умудрился намеренно фолить при преимуществе в 32 очка, чтобы удержать заветные 23 очка для прохода. Тренеру «Чикаго Буллз» Билли Доновану тогда пришлось терпеть объяснения наставника «Селтикс» Джо Маззуллы.
«Бостон» специально сфолил на Андре Драммонде при разнице в «+32» из-за правил Кубка НБА:
Видео можно посмотреть на канале Sports addict в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Западная конференция
|Группа A
|Группа B
|Группа C
|«Хьюстон Рокетс»
|«Лос-Анджелес Лейкерс»
|«Даллас Маверикс»
|«Лос-Анджелес Клипперс»
|«Оклахома-Сити Тандер»
|«Денвер Наггетс»
|«Миннесота Тимбервулвз»
|«Финикс Санз»
|«Голден Стэйт Уорриорз»
|«Портленд Трэйл Блэйзерс»
|«Сан-Антонио Спёрс»
|«Мемфис Гриззлиз»
|«Сакраменто Кингз»
|«Юта Джаз»
|«Нью-Орлеан Пеликанс»
Восточная конференция
|Группа A
|Группа B
|Группа C
|«Бруклин Нетс»
|«Детройт Пистонс»
|«Атланта Хоукс»
|«Шарлотт Хорнетс»
|«Индиана Пэйсерс»
|«Бостон Селтикс»
|«Нью-Йорк Никс»
|«Майами Хит»
|«Чикаго Буллз»
|«Орландо Мэджик»
|«Милуоки Бакс»
|«Кливленд Кавальерс»
|«Филадельфия Сиксерс»
|«Торонто Рэпторс»
|«Вашингтон Уизардс»
Два кубка в одном сезоне
Стефен Карри перед матчем Кубка НБА, сезон-2023/2024
Фото: Lachlan Cunningham/Getty Images
Скептицизм вокруг Кубка НБА понятен. Основной сезон, и без того перегруженный 82 матчами, теперь превращается в гонку за очками, трофеями и дополнительными соревнованиями. Если раньше игроки отдыхали после встречи с командой-аутсайдером, теперь есть риск, что придётся усердно сражаться даже с теми, кто не претендует на победу в чемпионате.
Добавим, что турниру предстоит завоевать внимание публики, для которой трофей Ларри О'Брайена остаётся единственным мерилом успеха. Попытка подогреть интерес за счёт денежного приза — хороший ход для игроков с минимальными контрактами. Скажем, победители получат по $ 514 971 каждый — серьёзная прибавка к зарплате новичка. Но для суперзвёзд, таких как Стефен Карри, эта сумма смешна.
В конечном счёте Кубок НБА — это продолжающийся эксперимент. Его успех зависит от того, примет ли его аудитория. Если турнир продолжит обрастать курьёзными ситуациями, как в случае с «Бостоном», и набирать популярность среди игроков с высокими амбициями, возможно, он станет важной частью календаря НБА.