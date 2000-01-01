Леброн Джеймс помог фанату, чтобы его ставка сыграла

Крутой поступок

«Этот парень определённо привлёк к себе моё внимание. Он сказал: «Ещё один подбор!» Я такой: «Что?!» Он снова кричит: «Ещё один!» Так что когда я его сделал, то поприветствовал того парня, чтобы показать ему: я умею слушать», — признался Леброн.