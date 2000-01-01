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Леброн помог фанату, чтобы его ставка сыграла
Леброн помог фанату, чтобы его ставка сыграла
Леброн Джеймс не только играет на топ-уровне, но и иногда веселится на матчах. Форвард «Лейкерс» во время встречи с «Рэпторс» (123:103) помог фанату сделать так, чтобы его ставка сыграла!
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Поддержка легенды
Поддержка легенды
Во время матча один из болельщиков на трибунах кричал, что ему срочно нужен ещё один подбор от Леброна. Джеймс это услышал и выполнил просьбу фаната, показав на зрителя пальцем.
Крутой поступок
Крутой поступок
«Этот парень определённо привлёк к себе моё внимание. Он сказал: «Ещё один подбор!» Я такой: «Что?!» Он снова кричит: «Ещё один!» Так что когда я его сделал, то поприветствовал того парня, чтобы показать ему: я умею слушать», — признался Леброн.
Леброн Джеймс помог фанату, чтобы его ставка сыграла
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