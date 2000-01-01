Леброн помог фанату, чтобы его ставка сыграла
Леброн Джеймс не только играет на топ-уровне, но и иногда веселится на матчах. Форвард «Лейкерс» во время встречи с «Рэпторс» (123:103) помог фанату сделать так, чтобы его ставка сыграла!
Поддержка легенды
Во время матча один из болельщиков на трибунах кричал, что ему срочно нужен ещё один подбор от Леброна. Джеймс это услышал и выполнил просьбу фаната, показав на зрителя пальцем.
Крутой поступок
«Этот парень определённо привлёк к себе моё внимание. Он сказал: «Ещё один подбор!» Я такой: «Что?!» Он снова кричит: «Ещё один!» Так что когда я его сделал, то поприветствовал того парня, чтобы показать ему: я умею слушать», — признался Леброн.
Леброн Джеймс помог фанату, чтобы его ставка сыграла
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