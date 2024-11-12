Учись, Бронни! Сын легенды НБА сыграл как звезда и сообразил трипл-дабл

Пока все обсуждают каждый шаг Бронни Джеймса, перед нами раскрывается сын другой легенды НБА — Скотти Пиппен-младший. Несколько дней назад он оформил свой первый в карьере трипл-дабл. Таким образом, семья Пиппенов стала первой в истории НБА, где отец и сын могут похвастаться таким статистическим достижением.

Многие критикуют Бронни за то, что он получил шанс в НБА только благодаря отцу. История Пиппена-младшего разительно отличается — его не окружал хайп, и ему пришлось пробиваться в лигу собственными усилиями. Его путь был довольно тернистым. Об этом и хочется рассказать здесь, ведь немногие знают его биографию, а Скотти может задержаться на наших экранах надолго.

Видео можно посмотреть на канале Memphis Grizzlies в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Пиппен-младший родился в 2001 году. Его родителями являются Скотти и Ларса. Да, та самая Ларса, которая недавно встречалась с сыном Майкла Джордана. Но на это не будем отвлекаться. Родной город будущего игрока НБА — Портленд, так как в то время Скотти проводил свои последние сезоны за «Блэйзерс».

Я настаиваю на том, что первый успех Пиппена-младшего не имеет ничего общего с непотизмом, но, конечно, вырасти в такой семье и иметь такого отца — это даёт множество возможностей. Он мог заниматься и тренироваться по лучшим методикам, с лучшими тренерами, участвовать в мероприятиях, выставочных матчах и заводить знакомства с профессиональными игроками.

Школьные годы Пиппен-младший в основном провёл во Флориде, где начал активно заниматься баскетболом и попал на радары скаутов. Уже в возрасте 15-16 лет он начал давать послематчевые интервью как значимый баскетболист на уровне штата.

Скотти Пиппен-младший в школьные времена Фото: Cassy Athena/Getty Images

Затем семья Пиппенов перебралась в Лос-Анджелес, поэтому Скотти поступил в местную школу «Сьерра Каньон», где успел сыграть с будущими игроками НБА, такими как Марвин Багли и Кеньон Мартин-младший (ещё один сын элитного игрока прошлого). Они оценивались куда выше, чем Скотти, но с течением времени появилось ощущение, что из этой троицы именно у Пиппена будет наиболее успешная карьера.

Скотти смог быстро адаптироваться в новых условиях и заинтересовал множество колледжей по всей стране. Он мог бы выбрать место поближе к семье, например в Сан-Франциско, но в 2019 году отправился туда, где мог наиболее эффективно развиваться как баскетболист. Он поступил в «Вандербилт», известный проект из Теннесси. Подальше от софитов и лёгкой калифорнийской жизни.

Скотти Пиппен-младший в студенческие времена Фото: Wesley Hitt/Getty Images

В «Вандербилте» его партнёрами были такие игроки, как Аарон Несмит и Сабен Ли. После того как эта пара гардов отправилась в НБА, на Скотти легла роль лидера и главного пойнт-гарда команды. Он тут же начал формировать себе резюме для будущей заявки на драфт. Первая попытка была предпринята в 2021 году, но Пиппен решил остаться ещё на один год в колледже (тут он тоже поступил совсем не как Бронни).

После трёх лет студенчества Скотти наконец попал в НБА, правда, не через драфт, а через «Лос-Анджелес Лейкерс», который уже тогда проявил заинтересованность в потомках легенд (верят в гены) и дал ему шанс. Летняя лига, несколько появлений в основной команде, но бо́льшую часть времени он проводил в Лиге развития за фарм-клуб «озёрников».

Это продолжалось полтора года, вплоть до января 2024 года, когда обескровленный эпидемией травм «Мемфис Гриззлиз» решил дать ему шанс. И они не прогадали. Пиппен до конца прошлого сезона успел 16 раз выйти в старте и продемонстрировать свои навыки. Скотти — умный игрок, истинный плеймейкер, работающий на партнёров. Он пойнт-гард классического типа, который всегда нацелен на то, чтобы найти наиболее правильное решение в каждой ситуации.

Скотти Пиппен-младший в «Мемфис Гриззлиз» Фото: Dylan Buell/Getty Images

В текущем сезоне Скотти теперь является не только сменщиком Джа Моранта, но и часто играет вместе с ним. Он в среднем находится на паркете 25 минут, примерно столько же, сколько и в прошлом сезоне. Пиппен стал отдавать куда больше передач, а по проценту владений, заканчивающихся ассистами, занимает седьмое место в лиге. Да, это происходит во многом благодаря тому, что 24-летний защитник не очень нацелен на набор очков, занимаясь этим только в максимально эффективных ситуациях. Именно поэтому он попадает трёшки с точностью в 43,8%.

Скотти должен быть доволен своей ролью. Он выступает за классную команду с большими амбициями, где в него верят и дают ему много играть. Пока непонятно, сможет ли он дорасти до уровня стартового разыгрывающего в лиге. Не в «Мемфисе», а в каком-нибудь другом коллективе — всё-таки конкуренция на позиции пойнт-гарда в НБА до сих пор очень высокая. Но если Скотти так и будет оставаться в роли элитного «шестого» в сильных коллективах на протяжении своей карьеры, то это всё равно станет большим успехом.

Пиппен-младший провёл аж три года на студенческом уровне, а затем почти два года – в Лиге развития. Это тяжёлый путь, через который многие не проходят. Но он справился с этим и начинает раскрываться перед нами только в 24 года. Бронни недавно исполнилось только 20 лет, так что давайте все наберёмся терпения и дадим ему время. И пусть сам Джеймс-младший не унывает — пусть смотрит на таких игроков, как Пиппен, и не пугается сложностей и своего тернистого пути.