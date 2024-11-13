То, что сотворил Стефен в концовке, — это нужно видеть!

Карри и Томпсон устроили шоу! Но один из «братьев» был поцелован богом

Стефен Карри и Клэй Томпсон снова устроили шоу. Но уже по разные стороны баррикад, поскольку, как мы знаем, «сплэш-бразерс» больше не существует с прошлого лета.

Только недавно Карри и Томпсон сияли на одной площадке, наводя ужас на соперников, а уже сегодня Томпсон вышел на паркет в составе «Далласа». Болельщики «Голден Стэйт» встречали бывшего любимца тепло: трибуны в капитанских фуражках, трогательное видео и общая ностальгия — всё, чтобы проводить героя с почестями. Но как только началась игра, от сентиментальности не осталось и следа.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Матч напоминал настоящую битву — эмоции накалились до предела, и дружеская атмосфера быстро улетучилась. Томпсон блеснул на старой арене, забив шесть трёхочковых и набрав 22 очка, а Лука Дончич и Кайри Ирвинг сообразили для «Маверикс» 52 очка на двоих. В середине четвёртой четверти, когда Клэй точно бросил из-за дуги, «Даллас» вышел вперёд на пять очков, заставив фанатов «Уорриорз» ощутить лёгкий холодок: а вдруг их бывшая звезда выйдет победителем?

Однако, когда казалось, что матч ускользает из рук «Уорриорз», Стефен Карри включился на полную катушку. В последние три минуты он набрал 12 очков, совершив невероятный рывок 10:0 практически в одиночку, и привёл «Голден Стэйт» к перевороту. Находясь под плотной защитой молодого Лайвли, Карри хладнокровно пульнул трёхочковый, а затем смачно продемонстрировал свой фирменный жест Night Night!

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Этот жест и его последующее эмоциональное «это моя территория!» стали откровением: таким дерзким Карри болельщики не видели даже в плей-офф. Его действия буквально говорили «это мой дом», словно он хотел окончательно поставить точку в вопросе о том, кто здесь главный. В итоге «Уорриорз» победили со счётом 120:117, а Карри завершил встречу с 37 очками, доказав, что он готов на всё, когда речь идёт о защите своей территории.

Да, эмоции были на пределе, и, как бы ни заверяли все, что никаких обид между Карри и Томпсоном нет, напряжение явно ощущалось. Даже Кубок НБА, возможно, отошёл на второй план: куда важнее было напомнить бывшему партнёру, кто в Сан-Франциско (ранее — в Окленде) правил всегда.

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