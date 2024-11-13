«Тебе конец!» Думала о «Наггетс», а сказала «Н****с». Ведущая попала в громкий скандал

Американцы гордятся свободой слова. Но и там есть свои ограничения. Например, даже дети в США знают, что нельзя использовать слово «ниггер». Уже давно оно стало чуть ли не табу для жителей этой страны. Но если ситуация обязывает и неудобное словцо с языка должно вот-вот сорваться, на помощь всегда придёт эвфемизм. Думаешь «ниггер», говоришь «N-word» (слово на букву «н»). Именно так чаще всего выкручиваются американцы. Однако телеведущая FanDuel TV Мишель Бидл, видно, забыла неписаные правила. По крайней мере, женщина была поймана на ужасной оговорке прямо во время прямого эфира.

Мишель обсуждала недавний матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» (135:122) на передаче Run It Back. Соведущими Бидл являются бывшие игроки НБА Чендлер Парсонс и Лу Уильямс. Впросак Бидл попала, когда комментировала высказывание лёгкого форварда «Денвера» Майкла Портера-младшего. Женщина желала произнести «Наггетс», но из уст вырвалось что-то предательски похожее на «ниггерс».

«Майкл Портер-младший недавно сказал: «О, мне это не нравится, но что если «н****с», — произнесла Бидл, прежде чем немедленно исправить ошибку, — «Наггетс». Слово было сказано не очень разборчиво, но многие услышали именно «ниггерс». И если Мишель сначала пыталась делать вид, что ничего не произошло, то Парсонс и Уильямс выглядели немного растерянными. Парни понимали, что кое-что случилось. Однако, к чести экс-игроков, ситуацию они решили не накалять, а разрядили посредством шуток и смеха.

«Не пытайтесь поймать меня на слове», — попыталась Бидл быстро забыть об инциденте.

«Сегодня у тебя будут проблемы», — пошутил Уильямс, а позитивным настроем и весёлым настроением дал понять, что неосторожность соведущей его никак не задела.

Однако многим болельщикам слова Бидл пришлись не по душе. В комментариях под видео в адрес девушки посыпались обличительные сообщения, в которых была выдвинута не одна теория, почему женщина сказала слово, которое говорить нельзя.

Чендлер Парсонс, Мишель Бидл и Лу Уильямс Фото: Из личного архива Мишель Бидл

«Ошибки случаются, но говорить такое в прямом эфире просто нельзя».

«Она пыталась сделать вид, что ничего не произошло. Будто она ничего и не говорила».

«Случайно такое слово не произнесёшь. Она определённо использует его дома».

«Да, это слово точно присутствует в её словаре».

«Она произнесла его так свободно, словно повторяет его дома, когда одна».

«Тебе конец! Подожди-ка, разве тебя ещё не уволили?»

Бидл является опытной журналисткой и в профессии она уже более 20 лет. Мишель родилась в Италии (мать — итальянка, отец — американец), а росла главным образом в Техасе. В детстве была скромницей, не любила быть в центре внимания и никак не думала, что свяжет свою жизнь со спортом. Училась на юридическом факультете, но благодаря отцу оказалась в журналистике. Где несказанно преуспела. В конце 2010-х годов Бидл была самой высокооплачиваемой женщиной на ESPN, зарабатывая $ 5 млн в год в качестве соведущей популярного утреннего спортивного ток-шоу Get Up.

Трейси Макгрэди, Крис Рок и Мишель Бидл, 2016 год Фото: Noel Vasquez/Getty Images

Сейчас Мишель известна как яркая и смелая журналистка, которая не боится озвучивать резкие мнения. Конечно, использовать табуированное слово в её планы совсем не входило. Положение для журналистки могло быть ещё серьёзнее, если учитывать, что случилось всё аккурат после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Американское общество неоднородно, и сейчас любой повод может стать той спичкой, которая разожжёт большой огонь. Но кажется, всё-таки обошлось. Женщину любят многие болельщики, и часть их её уже поддержали, заявив, что ошибки случаются с каждым. А как считаете вы?