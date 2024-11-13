«Боюсь за свою жизнь». Крик души отчаявшегося баскетболиста. НБА в шоке

История бывшего игрока НБА Кайла Синглера вызывает не столько вопросы, сколько тревогу. Некогда звезда «Дьюка», чемпион NCAA и когда-то форвард «Детройта» и «Оклахомы» внезапно оказался в центре внимания совсем не по спортивным причинам.

В своих последних видео в социальных сетях он заявил, что его жизнь находится под угрозой и он стал «заложником» обстоятельств. Естественно, друзья и бывшие коллеги, такие как Кевин Лав, сразу же откликнулись, призывая оказать Синглеру поддержку и напоминая, что никто не должен справляться с трудностями в одиночку.

Кармело Энтони и Кайл Синглер, сезон-2014/2015 Фото: Al Bello/Getty Images

Синглер явно чувствует себя в западне: в одном из видео он откровенно заявил, что последние пять лет его жизнь застряла в «дыре», в которую, по его мнению, его поместили окружающие. Он выражал отчаяние по поводу своего положения, утверждая, что в его сообществе создаются ложные истории о нём, превращающие его в «проблему».

«Каждый день что-то бросают в мою сторону», — сказал он, явно намекая на то, что стал объектом насмешек и подозрений. Подобное заявление трудно не заметить, и оно заставляет задуматься о том, какие именно трудности и обстоятельства привели к такой ситуации.

Кевин Лав обратился к «Дьюку» и НБА с призывом вмешаться и поддержать своего бывшего товарища. Однако Синглер утверждает, что его усилия по восстановлению жизни разбиваются о стену равнодушия и пренебрежения. Он мечтает открыть новый бизнес, начать всё с чистого листа, но, по его словам, окружающие лишь играют с ним, как с марионеткой. Кажется, он оказался в ловушке собственных ожиданий и обид, не находя поддержки даже среди тех, кто когда-то стоял рядом.

История полна примеров бывших спортсменов, которые, оставшись без прежнего внимания и успеха, погружаются в меланхолию или даже паранойю. Возможно, дело не столько во внешних обстоятельствах, сколько во внутренних демонах, которых им предстоит одолеть.

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