«Не понял, почему не попал в НБА». Алекс Хэмилтон — о переезде в Россию и не только

Американский защитник Алекс Хэмилтон летом перешёл в «Парму» и сразу же стал лидером пермской команды. Он является самым эффективным игроком клуба и вторым баскетболистом по результативности после Ройса Хэмма. Алекс дал «Чемпионату» первое интервью после переезда в Россию.

— Как проходили переговоры с «Пармой»?

— Мы поговорили с агентом и пришли к тому, что здесь у меня есть хорошая возможность для продолжения карьеры — как в плане уровня игры, так и в финансовом плане. И я был готов рискнуть, потому что, в конце концов, я занимаюсь этим, чтобы поддерживать свою семью и зарабатывать на жизнь. Так что, пока я наслаждаюсь баскетболом, не всегда дело только в деньгах, мне также хочется получать удовольствие и веселье от работы. Когда я приехал в Россию, ребята были очень приветливы, я присоединился к ним в Москве после недели пребывания в Перми. Когда начал тренироваться, все были очень дружелюбны, и видно было, что они хотят того же, чего и я. Когда у вас в команде есть такие отношения, довольно легко ладить со всеми.

— Как тебе в России и, в частности, в Перми?

— Здесь круто. У меня не было никаких проблем, и мой первый визит в Пермь превзошёл мои ожидания от России, потому что я никогда здесь не был. Всё, что я знал про Россию, — это Санкт-Петербург и Москва. Я общался с ребятами, которые играли в России раньше, но они выступали в более крупных городах, чем Пермь, таких как Казань. Однако я бывал в маленьких городках, и это однозначно один из лучших. Так что если Пермь считается маленьким городом, то он мне вполне подходит.

— Оцени начало сезона для «Пармы».

— Когда я только приехал, ребята рассказали, чем они занимались и как шла предсезонка. Насколько я понял — она была тяжёлой. Парни выиграли одну игру, а потом я пришёл, и, кажется, мы тоже выиграли одну игру. И сразу стало видно, как изменилась атмосфера — будто мы наконец-то что-то нащупали. Когда ты испытываешь трудности и вдруг получается растопить лёд — это хорошо для команды. Сейчас в раздевалке отличная атмосфера, хотя ребята начеку, они понимают, что мы в непростой ситуации. Нужны срочные изменения, и что-то должно произойти, потому что мы не хотим тратить время зря. Каждый хочет победить.

— Как тебе работается с главным тренером Евгением Пашутиным?

— Когда я только приехал сюда, нам с главным тренером понадобилось время, чтобы привыкнуть друг к другу. Пару раз у нас было недопонимание, но ничего серьёзного — просто мы пытались понять друг друга. Однако теперь, когда я здесь провёл какое-то время, у нас появилась связь. Я знаю, что он хочет, и он знает, чего ожидать от меня. Сейчас, когда я влился в коллектив, мы пытаемся вернуть всех игроков и восстановить состав, и мне кажется, что мы движемся в правильном направлении, несмотря на проигрыши в некоторых матчах. Это просто часть процесса.

Евгений Юрьевич работает на полную, так что игрокам сложно не брать с него пример, тренер задаёт темп. Он приходит рано, его можно увидеть до тренировки.

— В команде много молодых ребят. Как они тебе?

— Это хорошо, что у нас есть молодые ребята в составе. Они привносят постоянную энергию. Когда ты молод, ты не устаёшь, у тебя нет боли в мышцах. Но вместе с этим приходят и трудности роста в команде, когда у тебя есть только ограниченное количество игроков, есть ветераны, которые не могут стабильно играть по 35 минут в каждом матче, а у нас 44 игры в сезоне, иногда по три игры за неделю. Это действительно тяжело. Но как ветеран я знаю, что моя задача — поддерживать их и развивать, продолжать внушать им, что они — бо́льшая часть этой команды. Без них у нас нет шансов на победную серию или на победы в определённых играх. Им нужно проявить себя и верить в себя. Мы все понимаем, что они молоды. Но, даже будучи молодыми, они играют большую роль в этой команде, и мы надеемся на них.

Алекс Хэмилтон Фото: Единая лига ВТБ

— С кем из партнёров больше всего общаешься?

— Чаще всего мы общаемся с Ройсом Хэммом. Также ладим с Лёвой Свининым, он мне как младший брат. Вы знаете, его шкафчик рядом с моим. Мы много разговариваем, он пытается учить меня русскому, а я его — английскому. Ещё я бы назвал Григория Тучкова, так как он разыгрывающий, и можно сказать, что находится под моим крылом, стараюсь помочь ему. Но языковой барьер иногда создаёт трудности, однако я стараюсь донести суть, и они понимают, что я знаю, как общаться через языковой барьер в баскетболе. Гриша очень трудолюбивый парень, всегда дополнительно работает над собой в тренажёрном зале.

— Ставил перед собой какие-то цели?

— Я хочу попасть в плей-офф и просто побеждать, но, понятно, мы должны выкладываться на максимум каждую игру.

— Как тебе атмосфера на домашних трибунах?

— Я слышал с первого дня, что у «Пармы» лучшие фанаты. Почти каждый матч — солд-аут. Мы хотим побеждать ради них, потому что они оказывают постоянную поддержку, и мы не хотим тратить их время или деньги, которые они тратят на игры и приходят поддержать нас. Мы просто хотим показать лучшую игру для них. Мы обожаем эту энергетику, она питает нас, и каждый раз, когда мы выходим из раздевалки и видим всех фанатов, это даёт заряд.

Болельщики «Пармы», хочу поблагодарить вас за вашу постоянную поддержку. Я знаю, что в последних играх было тяжело, но мы обещаем продолжать борьбу, просто приходите и показывайте свою энергию, и мы сделаем всё возможное для вас.

— У тебя богатый опыт: Турция, Германия, Израиль, Литва. Сравни эти лиги с Единой лигой?

— Уровень баскетбола здесь, в России, наверное, второй или третий по сложности. Игра в Турции была одной из самых тяжёлых, особенно в тот период, когда я там выступал за «Галатасарай». В то время в чемпионате играли две команды из Евролиги, а также были другие клубы из Лиги чемпионов и Еврокубка. Каждый матч был тяжёлым, и нужно было показывать свою лучшую игру. Лига в Израиле больше похожа на американский баскетбол — быстрый темп, больше свободы в движениях, но не такой физически жёсткий, как здесь, где позволено больше физического контакта. Например, НБА установила правила, которые поддерживают более свободные движения в игре, как в лиге Израиля, но здесь в ВТБ можно больше толкаться и многое другое.

— В Литве ты играл вместе с Александром Захаровым. Приятно иметь такие связи после стольких лет и встретиться в другой команде?

— Конечно, здорово играть с теми, с кем ты уже знаком. Ты знаешь, чего ожидать друг от друга. Саша Захаров — отличный парень, всегда смеется, создаёт хорошую атмосферу. Я тоже люблю смеяться, мне нравится, когда рядом хорошие люди. Я далеко от дома, и мне не хочется постоянно об этом думать. А Саша — один из тех, с кем никогда не знаешь, что ожидать.

У нас все ребята дружат. Нам только осталось понять, как собрать это вместе на площадке. Думаю, когда к нам присоединится Самсон Руженцев, будет проще собраться как команда, и я думаю, мы сможем достичь чего-то особенного.

— Расскажи немного о себе, откуда ты родом?

— Я родом из маленького города Чипли, штат Флорида. Немногие о нём слышали, он находится к северу от Панама-Сити. Это маленький город, из которого выходит много хороших спортсменов. Я был одним из тех счастливчиков, кто выбрался, и я стараюсь как можно лучше представлять свой город. Когда впервые коснулся мяча, я был совсем маленьким. Мой папа играл в колледже в баскетбол, а также был тренером по баскетболу, так что я всегда был рядом с игрой.

— Мог ли ты оказаться не в баскетболе?

— Кроме баскетбола, я мог бы заниматься американским футболом. Говорю людям всё время, что именно оттуда у меня навыки перехвата. Я играл на позиции защитника. Также был квотербеком. Мои навыки предугадывания передач соперника и поиск возможности для перехвата пришли из футбола.

— Равнялся ли ты на кого-то в детстве?

— Да, у меня были кумиры детства. Это были Пенни Хардуэй и Трэйси Макгрэди, когда играли за «Орландо». Позже, когда я стал развивать свою игру, левша Джеймс Харден появился на сцене, и я стал перенимать у него некоторые элементы: евростепы и попытки заработать фолы. Но, к сожалению, судьи в Единой лиге редко свистят фолы, будто у них и свистков нет вовсе (смеётся). Но да, это мои любимые игроки.

Алекс Хэмилтон Фото: Louisiana Tech

— В NCAA ты был важной частью Louisiana Tech. С теплотой вспоминаешь университетские годы?

— Я горжусь тем, что был частью команды Louisiana Tech в NCAA. Да, эти четыре года в моей жизни были очень важными и оказали большое влияние на меня. Я многому научился, и многие вещи остались со мной, и навсегда будут со мной. Я встретил людей, друзей, которые стали семьёй, тренеров, внештатных сотрудников. Это было как будто я вышел из маленького города, а потом попал в маленький колледж, который напоминал мне мой дом с первого дня пребывания.

— Всё ещё поддерживаешь связь с ребятами оттуда?

— О, да, определённо. Я поддерживаю связь с ребятами из команды. Как раз одной из причин того, что я прилетел чуть позже в Пермь, стала свадьба одного из моих друзей, он наконец-то женился. А еще несколько ребят, играющих в баскетбол в Европе, с которыми я учился, также были на свадьбе. Получилось такое воссоединение и празднование следующего этапа в жизни моего друга.

— В Louisiana Tech ты прошёл путь от ролевика до главной звезды команды. Почему же не получилось попасть в НБА?

— Честно говоря, никогда не понимал этого. Первые два или три года мне было тяжело, всё время пытался понять, почему я всё-таки не закрепился в НБА. Когда я выпустился из колледжа, в тот год было всего четыре игрока из всей NCAA, которые имели солидную статистику. Это был я, Бен Симмонс, Дензел Валентайн и, по-моему, Крис Данн. Из этого списка одного взяли первым номером, затем — следующего. И я просто не понимал этого. У меня была такая же статистика, как и у парней. Даже несмотря на то, что я играл в дивизионе Mid-major. Мы играли против сильнейших команд дивизиона, и люди видели, как я выступаю на этом уровне. В итоге я смирился и понял, что бог хочет, чтобы я был в другом месте, и нужно продолжать свой путь, наслаждаться моментом. Благодаря карьере в Европе я узнал и увидел много вещей, которые, вероятно, никогда бы не увидел, играя в НБА. Если бы остался в Штатах, я бы просто путешествовал из города в город, а летом, возможно, выезжал бы за границу, чтобы увидеть что-то новое. Но, зная себя, я, вероятно, никогда бы не приехал в Европу или Россию. Но, как я уже сказал, баскетбол за границей и тот путь, который он мне открыл, показали мне удивительные вещи.

— Уже нет амбиций попробовать пробиться в сильнейшую лигу мира?

— Если бы меня позвали в НБА, я бы, конечно, рассматривал это предложение, но стараюсь жить в моменте и выкладываться по максимуму, получая удовольствие.

Я следил за НБА какое-то время, потому что мой младший брат играл за «Атланту Хоукс», мы выросли с ним в одном городе. Но теперь он играет за другую команду, и я слежу за его матчами. Однако на самом деле у меня нет игроков, за которыми я постоянно слежу. Обычно начинаю смотреть плей-офф, когда они действительно начинают выкладываться, и смотрю всю серию до финала.

— Чем занимаешься в свободное от баскетбола время?

— Если говорить о свободном времени в Перми, то, если честно, я не люблю выходить на улицу из-за холода. Дома играю в Call of Duty вместе с Ройсом Хэммом и друзьями из Америки. Так что это занимает бо́льшую часть моего свободного времени.

Для меня важно поддерживать связь с друзьями и семьёй, особенно вдали от дома. Я не могу быть с семьёй, но они понимают, для чего я это делаю. Бывает тяжело, но возможность поговорить с ними, например, по FaceTime, увидеть их лица и почувствовать, что они рядом, — это определённо плюс.