Егору Дёмину даже не пришлось напрягаться. Его команда просто размочила соперника в NCAA!

Совсем недавно 18-летний российский баскетболист Егор Дёмин стал обладателем титула новичка недели в конференции Big 12, став первым в истории университета Бригама Янга (BYU), кто удостоился этой почётной награды. И неудивительно, ведь в своих первых двух матчах Егор проявил себя наилучшим образом для команды Кевина Янга. В игре с «Центральным Арканзасом» защитник сумел набрать 18 очков, сделать 11 передач, четыре подбора и столько же перехватов. В следующем матче с Калифорнийским университетом в Риверсайде его статистика впечатлила ещё больше: 20 очков, семь передач и пять подборов.

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Сегодня Дёмина ожидал третий матч — новая встреча в рамках захватывающего сезона перед многотысячной аудиторией. На этот раз его соперником стал университет Квинса — команда, которая лишь в 2022 году присоединилась к высшей лиге NCAA после девяти сезонов, проведённых во втором дивизионе. Как прошло это противостояние для Егора Дёмина — в материале «Чемпионата».

С первых минут матч задал ритм всей игре. Команда BYU начала с впечатляющего рывка, мгновенно вырвавшись вперёд на девять очков. Тренер Квинс Грант Леонард попытался незамедлительно внести коррективы, взяв тайм-аут, но это не остановило BYU — они продолжали уверенно наращивать своё преимущество.

С самого начала матча BYU показал впечатляющую точность, реализуя 71% бросков и оставляя соперника далеко позади. Дёмин вместе с товарищами по команде, такими как Доусон Бейкер и Тревин Кнелл, непрерывно штурмовали кольцо, вынуждая игроков Квинс допускать ошибки. Особенно выделился Бейкер, проведя свой лучший матч за университет и набрав 22 очка, при этом поразив цель из-за дуги шесть раз из семи попыток.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Квинс не сдавался, предприняв серию удачных бросков во второй половине, однако разрыв в счёте оставался значительным. В результате BYU не только уверенно закрепил победу, но и дал возможность выйти на площадку практически всем игрокам скамейки, включая новичков. Финальные минуты встречи превратились в своеобразную тренировку для хозяев, позволяя им дать игровое время перспективным баскетболистам.

Дёмин, хотя и провёл матч в более спокойном темпе по своим меркам, вновь подтвердил статус одного из ключевых игроков команды, показывая зрелость и уверенность, редко встречающиеся у 18-летних. Следующее испытание для Егора и его команды состоится 16 ноября в 23:00 мск, когда BYU встретится с университетом Айдахо, который находится в городе Москоу, штат Айдахо.

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