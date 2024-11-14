Опять рекорд, что ли? 39-летнего Леброна Джеймса время обходит стороной

Леброн Джеймс, похоже, решил нарушить все мыслимые и немыслимые законы времени. На пороге своего 40-летия он продолжает творить чудеса, которые даже для молодой звезды стали бы сенсацией. Снова три подряд трипл-дабла, снова рекорды, снова разговоры о том, что Джеймс достиг уровня, где его уже невозможно сравнивать с кем-то ещё — потому что все его конкуренты давно на пенсии или превратились в комментаторов для ТВ.

Переместимся в прошлое. Ноябрь 2019-го: Леброн, будучи тогда 34-летним, впервые поставил серию из трёх трипл-даблов подряд — и побил рекорд Джейсона Кидда, который сделал это «всего» в 34 года 291 день. Леброну же было 34 года 310 дней. И вот — возвращаемся в настоящее. Джеймс делает то же самое уже в возрасте 39 лет 319 дней! Словно бы ему подсказывают: «Эй, твои лучшие годы прошли». А он отвечает: «В каком, простите, мире?»

Недавний эпизод с трипл-даблами Леброн начал со «скромного» 21 очка с «Филадельфией» и 19 — с «Торонто». Затем как будто природа решила дать ему отдохнуть, «Лейкерс» сделали перерыв, и Джеймс вышел сегодня на паркет, чтобы просто оторваться против «Мемфиса» с 35 очками, 14 передачами и 12 подборами. И снова — рекорд! Если бы возраст на что-то влиял в баскетболе, то Леброн давно был бы просто «ещё одним ветераном». Но нет, он — главный дирижёр в калифорнийском оркестре, и если дать ему мяч, то получаем концерт из статистических рекордов.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Стоит отдать должное и тренеру «Лейкерс» Джей Джей Редику, который, казалось бы, только начал тренерскую карьеру, но уже решился на перемены: посадил Д'Анджело Расселла на скамейку и доверил Джеймсу управлять нападением. В результате — та же схема, что работала в сезоне-2019/2020, когда Леброн действительно был на пике формы. Редик лишь подтвердил: «Леброн овладел игрой». Так кто кому помогает? Тренер Джеймсу или наоборот?

За последние годы «Лейкерс» вложили кучу активов, пытаясь снять нагрузку с плеч Джеймса. Брали Шрёдера, потом Уэстбрука и даже самого Расселла, но всё это не принесло желаемой «химии». В итоге Леброн снова у руля — с одной лишь целью: доказать, что именно он способен вести команду, а не просто «играть с мячом».

И вот команда не знает поражений с момента так называемого возвращения Леброна на позицию плеймейкера. С результатом 7-4 «озёрники» идут вперёд. Да, он не будет выдавать трипл-даблы каждую игру, но его влияние на команду — несомненно.