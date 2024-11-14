Европейцы тащат НБА. Не верите? Смотрите, что сделали грек и француз

В НБА — настоящий шквал очков: Яннис Адетокунбо и Виктор Вембаньяма показали, что индивидуальные достижения могут сиять ярче командной игры. Форвард «Милуоки Бакс» впечатлил, набрав 59 очков, и привёл «оленей» к победе над «Детройт Пистонс» со счётом 127:120 в напряжённом овертайме.

В то же время молодой лидер «Сан-Антонио Спёрс» впервые в своей карьере достиг отметки в 50 очков в матче с «Вашингтон Уизардс». Подобное зрелище НБА не видела с 2000 года, когда в один игровой день сразу два баскетболиста преодолели рубеж в 50 очков.

Особую интригу этим достижениям придаёт их контекст. «Милуоки Бакс» начал сезон с неуверенной игрой, упуская победы в, казалось бы, лёгких матчах. На фоне этого разочаровывающего старта Яннис Адетокунбо словно превратился в супергероя: его 59 очков и 14 подборов стали символом спортивного отчаяния, когда лидер команды берёт инициативу в свои руки, как бы заявляя: «Всё или ничего». Адетокунбо реализовал 21 из 34 бросков с игры и 16 из 17 штрафных — что для него является настоящим подвигом, если учитывать его традиционные трудности на линии штрафных.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В стане «Спёрс» ситуация оказалась ещё более сложной. После известий о лёгком инсульте у прославленного тренера Грега Поповича можно было бы ожидать эмоционального спада у команды. Однако Виктор Вембаньяма вышел на паркет и буквально уничтожил «Вашингтон», где выступает его соотечественник Алекс Сарр. Он набрал 50 очков, реализовав 18 из 29 бросков, включая 8 из 16 трёхочковых. В свои 20 лет Виктор готов вести команду за собой, не только завоёвывая сердца в социальных сетях своей харизмой и гибкостью.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Разница лишь в том, что Вембаньяма — это юное воплощение нового поколения, способное и установить стиль, и переписать рекорды. В то время как Яннис — уже признанный лидер, который умеет брать на себя ответственность за команду. Но как быть тем клубам, которые лишены таких дарований?

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