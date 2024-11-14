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Доминирование европейцев в НБА: Яннис Адетокунбо набрал 59 очков, а Виктор Вембаньяма — 50, лучшие баскетболисты Европы

Европейцы тащат НБА. Не верите? Смотрите, что сделали грек и француз
Артемий Берстенев
Европейцы тащат НБА. Не верите?
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109 очков на двоих! Надеюсь, убедительно.

В НБА — настоящий шквал очков: Яннис Адетокунбо и Виктор Вембаньяма показали, что индивидуальные достижения могут сиять ярче командной игры. Форвард «Милуоки Бакс» впечатлил, набрав 59 очков, и привёл «оленей» к победе над «Детройт Пистонс» со счётом 127:120 в напряжённом овертайме.

НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
127 : 120
ОТ
Детройт Пистонс
Детройт
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 59, Лопес - 29, Принс - 15, Трент-мл. - 11, Коннотон - 6, Джексон - 4, Грин - 3, Боучэмп, Ливингстон, Роббинс, Умуде, Смит, Райт, Джонсон
Детройт Пистонс: Каннингем - 35, Бисли - 26, Холланд - 11, Сассер - 11, Харрис - 10, Дюрен - 9, Мур - 9, Стюарт - 9, Рид, Суидер, Дженкинс, Уильямс

В то же время молодой лидер «Сан-Антонио Спёрс» впервые в своей карьере достиг отметки в 50 очков в матче с «Вашингтон Уизардс». Подобное зрелище НБА не видела с 2000 года, когда в один игровой день сразу два баскетболиста преодолели рубеж в 50 очков.

НБА — регулярный чемпионат
14 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
139 : 130
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 50, Васселл - 17, Шампани - 12, Касл - 10, Уэсли - 10, Барнс - 10, Пол - 9, Джонсон - 8, Брэнэм - 8, Коллинс - 5, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили
Вашингтон Уизардс: Пул - 42, Кисперт - 19, Валанчюнас - 16, Каррингтон - 13, Джордж - 12, Сарр - 12, Кузма - 10, Кулибали - 6, Дэвис, Батлер, Болдуин Мл., Шампани, Гилл, Холмс, Багли III

Особую интригу этим достижениям придаёт их контекст. «Милуоки Бакс» начал сезон с неуверенной игрой, упуская победы в, казалось бы, лёгких матчах. На фоне этого разочаровывающего старта Яннис Адетокунбо словно превратился в супергероя: его 59 очков и 14 подборов стали символом спортивного отчаяния, когда лидер команды берёт инициативу в свои руки, как бы заявляя: «Всё или ничего». Адетокунбо реализовал 21 из 34 бросков с игры и 16 из 17 штрафных — что для него является настоящим подвигом, если учитывать его традиционные трудности на линии штрафных.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В стане «Спёрс» ситуация оказалась ещё более сложной. После известий о лёгком инсульте у прославленного тренера Грега Поповича можно было бы ожидать эмоционального спада у команды. Однако Виктор Вембаньяма вышел на паркет и буквально уничтожил «Вашингтон», где выступает его соотечественник Алекс Сарр. Он набрал 50 очков, реализовав 18 из 29 бросков, включая 8 из 16 трёхочковых. В свои 20 лет Виктор готов вести команду за собой, не только завоёвывая сердца в социальных сетях своей харизмой и гибкостью.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Разница лишь в том, что Вембаньяма — это юное воплощение нового поколения, способное и установить стиль, и переписать рекорды. В то время как Яннис — уже признанный лидер, который умеет брать на себя ответственность за команду. Но как быть тем клубам, которые лишены таких дарований?

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