Эмбиид или Йокич? Вот вам пять причин, почему один просто уничтожает другого

Ещё год назад на ведущих американских телеканалах обсуждали, кто лучше: Никола Йокич или Джоэл Эмбиид? Центровой «Сиксерс» после своего сезона MVP и очередной неудачи в плей-офф продолжил впечатлять в регулярном чемпионате, набирая в среднем 34,7 очка за игру — это был его лучший показатель в карьере.

Однако ему удалось сыграть всего 39 матчей (это его худший результат с дебютного сезона), после чего он вернулся в плей-офф, но не смог помочь своей команде пройти даже один раунд. Затем была Олимпиада, где он оказался неэффективным. Стив Керр стал чаще использовать Бэма Адебайо, с которым игра шла значительно лучше.

И вот мы подошли к этому сезону. Эмбиид недавно провёл свой первый матч, в котором выглядел абсолютно неготовым. Он задыхался уже во второй четверти и набрал всего 13 очков. Общественная критика Джоэла достигла пика. В это время Йокич, возможно, проводит самый доминирующий отрезок своей карьеры. Теперь вопрос о том, кто является лучшим бигменом НБА, даже не стоит. Всё быстро меняется, но давайте выделим аспекты, по которым звёздный серб превосходит своего оппонента из «Филадельфии».

Баскетбольный IQ

Никола Йокич делает пас через всю площадку Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Ещё 10-15 лет назад НБА находилась в эпохе атлетизма. Физические данные игроков ценились выше технических и ментальных навыков. Команды предпочитали сырых, но атлетичных баскетболистов, нежели технически одарённых с недостатками в росте, силе и скорости. Йокич — один из тех игроков, кто завершил ту эпоху и изменил восприятие того, что действительно приносит успех на площадке. Никола продемонстрировал, что понимание игры и баскетбольный IQ гораздо важнее физических параметров.

Эмбиид — высокий, мощный центровой, которого сложно остановить. Но его понимание игры значительно уступает Йокичу. Особенно это проявляется в сложные моменты, когда оборона соперника эффективно справляется с индивидуальными действиями Джоэла. У него недостаточно разнообразия в игре; он кажется эффективным только в одном сценарии, тогда как Никола способен адаптироваться к любым условиям.

Продвинутая статистика

Никола Йокич Фото: C. Morgan Engel/Getty Images

Статистический показатель Value over Replacement Player (VORP) можно перевести и адаптировать на русский язык как «Ценность относительно игрока замены». Этот показатель оценивает, насколько игрок лучше среднего запасного, который мог бы его заменить. VORP помогает определить вклад конкретного игрока в команду по сравнению с гипотетическим «игроком замены», который считается средним или ниже среднего по уровню игры. У Эмбиида в лучшие сезоны этот показатель не превышал 6,5, тогда как Йокич пять раз преодолевал отметку в 7,0, а один раз даже достиг 10,0. Для сравнения, в пиковые сезоны VORP Леброна находился в диапазоне от 9 до 12.

Статистический показатель Win Shares (WS) можно перевести и адаптировать на русский язык как «доля побед». Этот показатель используется для оценки вклада игрока в общие победы команды. WS распределяет количество побед коллектива между баскетболистами, основываясь на их индивидуальной производительности и вкладе в игру. Эмбиид дважды достигал отметки в 12 баллов, а Никола делал это четырежды и с большим запасом, показывая результаты в пределах 15-17.

Продвинутую статистику не стоит переоценивать, но такая существенная разница не может появиться на пустом месте.

Здоровье

Джоэл Эмбиид после получения травмы в матче с «Вашингтон Уизардс» Фото: Rob Carr/Getty Images

Доступность игрока и его травматичность зависят от удачи, но далеко не полностью. Серьёзную роль также играют врождённые особенности организма и тела. Напомним, Джоэл был задрафтован ещё в 2014 году, но из-за травм пропустил два первых своих сезона подряд. На самом деле два с половиной, если учитывать, что в сезоне-2016/2017 он принял участие лишь в 31 встрече.

Поначалу Эмбиид вызывал эмпатию и сопереживание. Вспомните его первые матчи: он всех удивил, показав, что оказался куда лучше, чем ожидали многие. Он почти сразу стал играть как звезда, и это была крутая история. Процесс и всё такое, помните, да? Как же всё изменилось за эти годы.

Джоэл испытывает систематические проблемы со здоровьем, зачастую прямо перед плей-офф или во время него. Игры регулярного сезона он тоже всегда был не против пропустить; его рекорд — 68 игр за одну регулярку. Именно поэтому вечные травмы Эмбиида скорее вызывают злость, а не сопереживание в 2024 году. Центровому предоставляются любой вид отдыха и очень приятный темп, но он всё равно оказывается нездоровым в самый важный момент.

У Николы к 30 годам до сих пор не было ни одной серьёзной травмы; он принимает участие минимум в 72 играх каждый сезон. Это его важное преимущество не только перед Эмбиидом, но и перед многими другими звёздами НБА. Доступность и здоровье становятся одними из важнейших факторов для оценки баскетболистов.

Оборона

Никола Йокич блокирует Коби Уайта Фото: Michael Reaves/Getty Images

Главным аргументом сторонников Эмбиида в споре с Йокичем всегда была защита. Мол, да, в нападении Никола действительно мастер, но на своей половине площадки он уязвим для команды, а вот Джоэл в этом отношении хорош. Этот довод кажется очевидным на первый взгляд: взгляните, какой неповоротливый Никола, а вот Эмбиид большой, его не протолкнуть, сколько блок-шотов у него.

Но оборонительная эффективность куда глубже, чем блок-шоты и мощь твоих центровых. Если раньше действительно можно было критиковать Йокича за его защиту, то в последние годы он перестал быть уязвимым местом и не выпадает из структуры «Денвера». Давайте ещё раз посмотрим на продвинутую статистику.

Статистический показатель Defensive Box Plus/Minus можно перевести как «защитный плюс/минус в боксе». Этот показатель оценивает вклад игрока в защитные действия команды, учитывая его производительность по сравнению со средним уровнем лиги, и выражается в виде разницы очков на 100 владений. Начиная с сезона-2021/2022, у Йокича значительно лучше цифры по этому показателю, нежели у Эмбиида. У Джоэла в последних сезонах этот показатель варьируется между 2,0 и 3,1, а у Николы — между 4,2 и 4,5.

Если вы считаете, что Эмбиид всё равно лучше Йокича в обороне, то да, возможно, вы правы. Но разница между ними в этом аспекте игры куда меньше, чем может показаться.

Бросковая эффективность

Леброн Джеймс и Никола Йокич Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Ещё одним аргументом сторонников Эмбиида было то, что он лучше Йокича в самом важном деле в баскетболе — забивании мячей. Джоэл воспринимается как скорер больше, нежели Никола. И да, в среднем центровой «Сиксерс» набирает больше очков, чем Никола. Если взять четыре предыдущих сезона, то серб набирает в среднем 26,1 очка, а Эмбиид — 31,5.

Но я настаиваю на том, что общее влияние Николы на нападение команды куда более значительное, чем у Эмбиида. Йокич много набирает очков для того, кто делает около 10 ассистов за игру. А свои броски серб исполняет с невероятной и исторической эффективностью. И тут снова обратимся к сложным показателям.

Статистический показатель Effective Field Goal Percentage (eFG%) переведём как «эффективный процент попаданий с игры». Показатель учитывает, что трёхочковые броски имеют более высокую ценность по сравнению с двухочковыми, и корректирует процент попаданий, чтобы отразить это. Формула расчета eFG% выглядит следующим образом:

eFG% = (число попаданий с игры + 0,5 × число трёхочковых попаданий) / (число попыток с игры)

За предыдущие четыре сезона средний показатель Йокича — 62%. У Эмбиида же — 55%, что соответствует среднему показателю лиги в 54%.

Джоэл Эмбиид и Никола Йокич Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Таким образом, дискуссия о том, кто является лучшим сейчас, не имеет особого смысла. Джоэлу уже 30 лет, ему предстоит много работы, чтобы вернуться к своему бывшему статусу. Ещё хорошо бы провести хотя бы одну успешную плей-офф кампанию в карьере и наконец выйти в финал конференции хотя бы. А то совсем как-то грустно.

Йокич вновь доказывает, что он лучший в мире, а сравнивать его нужно не с нынешними игроками, а с легендами прошлого. Резюме у серба впечатляющее, но пока ему не хватает чемпионств, чтобы встать в ряд с лучшими и претендовать на попадание в топ-10 лучших игроков в истории. Мы будем свидетелями того, получится ли у него это сделать, в ближайшие пять-семь лет.