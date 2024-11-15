Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Когда Леброн Джеймс завершит карьеру баскетболиста в НБА: форварду почти 40 лет, а он находится в шикарной форме

Всё чаще мы слышим: «Леброн Джеймс завершит карьеру». Что кроется под этими словами?
Артемий Берстенев
Всё чаще слышим: «Леброн Джеймс завершит карьеру»
Аудио-версия:
Комментарии
Как долго Король будет держать баскетбол в заложниках своей вечной «молодостью»?

Каждый сезон Леброн Джеймс вновь поднимает планку для всех баскетболистов, и — что тут скрывать — для самого себя. И, кажется, Джеймсу уже пора отвесить последний поклон и уйти, оставив НБА на совесть молодых. Но каждый раз он возвращается, словно машина времени не имеет на него права. И вот, наконец, Леброн всерьёз задумался о прощании. Однако, если прислушаться к инсайдеру Шэмсу Чарании, следующий сезон может стать для Короля последним. Но что же скрывается за этими словами?

Леброн Джеймс Подробнее

Леброну Джеймсу в декабре исполнится 40 лет, и его игра, если верить статистике, по-прежнему на уровне топ-игроков лиги. На паркете он выходит не как ветеран, а как лидер, несмотря на годы. В свои 39 форвард набирает более 24-х очков за игру, добавляя почти по 10 передач и восемь подборов. Проценты попаданий при этом держатся на высоких 52%, что по меркам большинства лиги — статистика игрока на пике.

Уже более пяти лет Леброн представляет «Лейкерс», и с каждым сезоном слухи о его возможном уходе становятся все громче. Конечно, для всех было бы логично завершить карьеру в Лос-Анджелесе, на домашней арене, в присутствии всех и вся, а также толпы преданных болельщиков. Тем более что сезон-2025/2026 годов может стать символичным завершением: 23-й сезон под номером 23 на джерси и, возможно, второй сезон его сына Бронни в лиге. Идеальное время уйти на пике (?) и оставить память о себе, как об игроке, который отказался уходить «на трёх колёсах».

Статистика Леброна Джеймса в сезоне-2024/2025

Статистика Леброна Джеймса в сезоне-2024/2025

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Слова Джеймса о том, что он не хочет играть «до того, как колёса отвалятся», подтверждают его приверженность принципам баскетбола. Как будто он сам создал негласный кодекс уважения к игре и собирается строго его придерживаться. Он видит себя иным: не лидером, а примером для следующих поколений, который знает, когда стоит сказать «достаточно». Это, возможно, та причина, по которой его уход, если и состоится, пройдёт не под знаком усталости, а под знаком завершения великого пути.

Однако следует задуматься, не прячется ли за этими словами что-то большее. Леброну нужно оставить место и для своей семьи: ведь его младший сын, Брайс, ещё даже не достиг возраста для драфта НБА, и возможная перспектива когда-то сыграть с двумя сыновьями заставляет задуматься. Возможно, Джеймс ещё вернётся — снова и снова, пока судьба не позволит ему создать беспрецедентный момент в истории лиги.

Но как бы ни завершилась его карьера, ясно одно: каждый матч, каждый сезон — это не просто баскетбол, а целая эпоха, которую так просто не заменить. Поэтому, когда Леброн всё-таки решит уйти, его прощальный тур будет не просто событиям для лиги. Это будет финальный аккорд, который запомнят все — как уход «короля», достойного своего титула.

Когда Леброну Джеймсу следует завершить профессиональную карьеру?

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android