Всё чаще мы слышим: «Леброн Джеймс завершит карьеру». Что кроется под этими словами?

Каждый сезон Леброн Джеймс вновь поднимает планку для всех баскетболистов, и — что тут скрывать — для самого себя. И, кажется, Джеймсу уже пора отвесить последний поклон и уйти, оставив НБА на совесть молодых. Но каждый раз он возвращается, словно машина времени не имеет на него права. И вот, наконец, Леброн всерьёз задумался о прощании. Однако, если прислушаться к инсайдеру Шэмсу Чарании, следующий сезон может стать для Короля последним . Но что же скрывается за этими словами?

Леброну Джеймсу в декабре исполнится 40 лет, и его игра, если верить статистике, по-прежнему на уровне топ-игроков лиги. На паркете он выходит не как ветеран, а как лидер, несмотря на годы. В свои 39 форвард набирает более 24-х очков за игру, добавляя почти по 10 передач и восемь подборов. Проценты попаданий при этом держатся на высоких 52%, что по меркам большинства лиги — статистика игрока на пике.

Уже более пяти лет Леброн представляет «Лейкерс», и с каждым сезоном слухи о его возможном уходе становятся все громче. Конечно, для всех было бы логично завершить карьеру в Лос-Анджелесе, на домашней арене, в присутствии всех и вся, а также толпы преданных болельщиков. Тем более что сезон-2025/2026 годов может стать символичным завершением: 23-й сезон под номером 23 на джерси и, возможно, второй сезон его сына Бронни в лиге. Идеальное время уйти на пике (?) и оставить память о себе, как об игроке, который отказался уходить «на трёх колёсах».

Статистика Леброна Джеймса в сезоне-2024/2025 Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Слова Джеймса о том, что он не хочет играть «до того, как колёса отвалятся», подтверждают его приверженность принципам баскетбола. Как будто он сам создал негласный кодекс уважения к игре и собирается строго его придерживаться. Он видит себя иным: не лидером, а примером для следующих поколений, который знает, когда стоит сказать «достаточно». Это, возможно, та причина, по которой его уход, если и состоится, пройдёт не под знаком усталости, а под знаком завершения великого пути.

Однако следует задуматься, не прячется ли за этими словами что-то большее. Леброну нужно оставить место и для своей семьи: ведь его младший сын, Брайс, ещё даже не достиг возраста для драфта НБА, и возможная перспектива когда-то сыграть с двумя сыновьями заставляет задуматься. Возможно, Джеймс ещё вернётся — снова и снова, пока судьба не позволит ему создать беспрецедентный момент в истории лиги.

Но как бы ни завершилась его карьера, ясно одно: каждый матч, каждый сезон — это не просто баскетбол, а целая эпоха, которую так просто не заменить. Поэтому, когда Леброн всё-таки решит уйти, его прощальный тур будет не просто событиям для лиги. Это будет финальный аккорд, который запомнят все — как уход «короля», достойного своего титула.

Когда Леброну Джеймсу следует завершить профессиональную карьеру?

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