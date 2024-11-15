50 очков в НБА обесцениваются. Как лига дошла до такой жизни?

Успех любой коммерчески успешной организации сводится к формуле из трёх простых слов — нужно больше золота. Чем выше заработок, тем лучше для всех действующих лиц. Что в баскетболе лучше всего помогает генерировать хайлайты? Безусловно, набранные очки и яркие моменты. Выше результативность — больше просмотров. Очки конвертируются в зрительский интерес, а время, когда жёсткая защита и неспешная толкотня больших парней в «краске», кажется, безвозвратно осталось в прошлом. Поэтому за одну ночь Яннис набирает 59, а Вембаньяма выбивает полтинник. Что ж, то ли ещё будет.

В НБА большими счетами на табло уже давно никого не удивить. Менее чем за месяц текущей регулярки сразу трое баскетболистов набрали 50+ очков. К Адетокумбо и Вемби ранее присоединился Паоло Банкеро. Если раньше полтинник в исполнении одного игрока считался элитным показателем, а часто и вершиной карьеры, то сейчас выглядит обыденностью. В прошлом сезоне таких матчей набралось сразу 20. Причём, помимо признанных топов, столь высокую результативность демонстрировали даже далёкие от звёздности персонажи. Такие как Малачи Флинн. Парень, у которого даже на крупных специализированных сайтах не всегда есть аватар.

Игроки с 70+ очками в НБА

Уилт Чемберлен 1961-1962 и 1962/1963 6 матчей Коби Брайант 2005/2006 81 Лука Дончич 2023/2024 73 Дэвид Томпсон 1977/1978 73 Дэмьен Лиллард 2022/2023 71 Донован Митчелл 2022/2023 71 Дэвид Робинсон 1993/1994 71 Элджин Бейлор 1960/1961 71 Джоэл Эмбиид 2023/2024 70 Девин Букер 2016/2017 70

Поэтому в цене уже игры не 50+, а с 70+ очками. В истории лиги лишь 10 исполнителям покорилась такая отметка. Уилт Чемберлен — единственный, кто сумел провернуть трюк более одного раза. Доминирующему великану это удалось аж шесть раз. Правда, случилось это более шести десятков лет назад. Однако тренд всё же наметился не во времена Уилта, а именно в последние годы. Сразу четверо оформили достижение в сезонах-2022/2023 и 2023/2024. Среди них Лука Дончич, Джоэл Эмбиид, Дэмьен Лиллард и Донован Митчелл.

В общем, мы выяснили, что результативность действительно продолжает расти. Почему так происходит? На это есть целый ряд причин. Одна из главных — банальное повышение скоростей. Об этом свидетельствует средний темп команд НБА за последние три десятилетия. Клубы совершают больше владений и стараются конвертировать количество в качество. Логика проста — на условных 10 попытках шансы забить выше, чем, скажем, на пяти. Поэтому в 2000-х команды в среднем забивали меньше сотки, в 2010-х её успешно перешагнули, а в 2020-х скакнули до 112,7 очка.

Средний темп и результативность в НБА

Десятилетие Темп Очки 2000-е 91,36 96,9 2010-е 94,55 102,2 2020-е 99,11 112,7

Следствием изменений в самой философии игры стал атакующий рейтинг. Здесь всё довольно однозначно и не поддаётся двойным трактовкам. В топ-10 за всю историю попала только одна команда не из прошлого или текущего чемпионата. «Сакраменто» Майка Брауна образца сезона-2022/2023 расположился на седьмой строчке. На тот момент они совершили выдающийся для франшизы рывок и забивали больше всех в НБА. Менее чем два года спустя их обогнала целая группа команд во главе с чемпионским «Бостоном».

Конечно, с техническим прогрессом баскетболисты получили больше возможностей для грамотного восстановления, лучшие технологии для тренировок, и рост не заставил себя ждать. Одно дело крушить соперников в потрёпанных кедах, как Уилт Чемберлен, сейчас — совсем другое. Однако лига развивалась и по другим направлениям. В частности, нельзя не упомянуть вечную проблему последних лет — игру в защите.

Стефен Карри и Лука Дончич Фото: Ezra Shaw/Getty Images

В НБА давно нет правила hand-checking, что развязывает руки атакующим игрокам. Здесь почти не свистят пробежки, и в обиход прочно вошло понятие «нулевого шага». Это когда пробежка вроде бы и есть, но вроде её и нет. Количество фиксируемых фолов при трёхочковых растёт в геометрической прогрессии. Собственно, как и количество самих «трёшек». Один из адептов трёхочкового баскетбола Стив Керр признаётся, что «во многих случаях играть в защите практически невозможно, а атакующая сторона получает слишком много преимуществ».

Многие солидарны с наставником «Уорриорз». Например, Лука Дончич не раз отмечал, что в НБА легче набирать очки, чем в Европе. В Старом Свете площадка меньше, а рефери внимательнее следят за правилом трёх секунд, которое за океаном практически всегда игнорируется. Экс-баскетболист Ник Янг более категоричен и считает, что «в лиге осталось только нападение, никакой защиты».

Ассоциации нужны деньги, больше всего их приносят суперзвёзды. Поэтому в лиге действует правило обязательных 65 матчей. Только отыграв данный минимум, игрок может рассчитывать на индивидуальные награды и попадание в символические сборные сезона. Безусловно, топы хотят этого. И не только из-за спортивных амбиций, ведь в некоторых случаях их зарплатные бонусы привязаны к личным достижениям. Отсюда ситуация, когда звёзды играют чаще. Согласно рейтингу использования, за всё время выше Джорджана Дончич и Эмбиид, а выше Коби — Трей Янг. Баскетбол стал гелиоцентрическим. В руках лучших игроков мяч задерживается дольше, от них зависит больше, они атакуют чаще. Следовательно, набирают больше очков.

Лука Дончич и Джоэл Эмбиид Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

У данного тренда есть и другая сторона. Количество травм в НБА выросло на 35% по сравнению с аналогичным отрезком прошлого сезона. В погоне за высокой результативностью далеко не всем удаётся оставаться здоровыми. Только на старте регулярки медицинские сводки команд растут со скоростью биткоина. Деджонте Мюррей сломал руку, Банкеро и Холмгрен выбыли с повреждениями. Стеф Карри пропустил несколько матчей. Все три звезды «Филадельфии» уже ломались, хотя у них там своя атмосфера.

Повышение результативности подтверждается не только статистикой, но и направлением, в котором идёт ассоциация. Лига выбрала курс на зрелищность, поэтому любителя хайлайтов не волнует, что на шесть передач у Ламело Болла приходятся 4,5 потери. Он показывает яркую игру и регулярно попадает в хайлайты. Трёхочковые сыплются как из рога изобилия, поговаривают о потенциальном введении четырёхочковой линии. Сразу два баскетболиста за один игровой день выбивают полтинник — такого не было с 2000 года. Однако это уже не кажется чем-то сверхъестественным.

Вероятно, в текущем сезоне игроков с 50+ очками снова наберётся на пару десятков. Впрочем, рекорд Чемберлена в 100 очков за игру до сих пор не побит. Но долго ли он ещё продержится?

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