Шакил О’Нил поставил на Майка Тайсона $ 1 млн. Глупость или правильное решение?

В преддверии исторической схватки, где легендарный Майк Тайсон вернётся на ринг спустя почти 20 лет и сразится с блогером Джейком Полом, стало известно, что другая легенда спорта баскетболист Шакил О’Нил поставил $ 1 млн на Железного Майка. Дизель раскрыл свой план на подкасте Дэна Патрика.

«Я сделаю ставку на моего братана Майка. Я за него до конца. Поставлю много… миллион».

Ведущий выразил сомнение, указав на почти 30-летнюю разницу в возрасте между бойцами, на что Шак ответил следующее:

«Ты серьёзно? Ладно, не будь Майк моим другом, я бы тоже об этом говорил, но я всё равно буду за него».

Видео можно посмотреть на канале Dan Patrick Show в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

О'Нил проявил себя очень по-дружески по отношению к Майку. У них долгая история дружбы. Когда Шак пришёл в НБА в 1990-х, Тайсон уже был известен по всему миру. Их нередко можно встретить вместе на публичных мероприятиях и в VIP-зонах спортивных событий. Оба признают, что влияли друг на друга и мотивировали друг друга как атлеты.

Также они участвовали в одних шоу. В 2009 году Шакил запустил телевизионное шоу Shaq Vs., где соревновался с другими профессиональными спортсменами в их видах спорта. Хотя Майк Тайсон не участвовал непосредственно в соревнованиях, его присутствие и советы в эпизодах добавляли шоу интереса. Их взаимодействие на съёмочной площадке было дружеским и наполненным юмором.

Известно, что Шакил интересовался боксом, и тренировки с профессиональными боксёрами были частью его подготовки. В некоторых случаях Майк Тайсон делился с ним советами и техниками, помогая улучшить его навыки.

Шакил О`Нил и Майк Тайсон Фото: Getty Images

Оба известны своим чувством юмора. В интервью они иногда шутят друг о друге. Например, Шакил мог с юмором сказать, что вызовет Майка на поединок, на что Тайсон отвечал в том же духе, создавая весёлую атмосферу и развлекая публику.

Две легенды приглашали друг друга на подкасты. Совсем недавно, пару лет назад, между Майком и Шаком состоялся разговор о сыне Дизеля, Шарифе. Тайсон не понимал, почему О'Нил решил его так назвать.

«Шак, скажи мне вот что. С тех пор как я был ребёнком в Бруклине, меня интересует: что означает имя Шариф? Потому что все, кого я встречал с именем Шариф, всегда казались спокойными и уравновешенными людьми, которые умеют уладить любые конфликты и являются лидерами в своём сообществе. Так что же означает имя Шариф?».

Однако О'Нил не знал значения имени своего сына. Он рассказал, что, поскольку он сам родился вне брака, его семья решила не обращать на него внимания. Его мать назвала его Шакил, что является арабским именем. Поэтому он решил дать всем своим детям арабские имена.

Видео можно посмотреть на канале NBA Action в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Я не уверен, что это значит, мне нужно будет это проверить. Когда я рос, моя мать родила меня вне брака, и семья как бы отвергла нас.

Моя мама гуляла по центру Ньюарка и встретила человека, у которого была книга с именами. Из этой книги она выбрала моё имя. Я сказал, что она выбрала для меня имя Шакил, а моё второе имя Рашон означает «маленький воин». Моя мама сказала: «Что бы ни случилось, ты всегда будешь моим маленьким воином», поэтому моё имя было арабским. С этого момента я решил называть всех своих детей таким образом».

Круто видеть, что две такие харизматичные и любимые всеми легенды искренне дружат. Майку остается надеяться, что ставки О'Нила не обретут славу предсказаний репера Дрэйка, который славится тем, что часто проигрывает крупные суммы на известных спортивных соревнованиях.