Папа, прости! Сын лучшего ассистента в истории НБА в 33 года играет в фарм-клубе. Как так?

Говорят, что на детях гениев природа отдыхает. Конечно, родство с легендарными баскетболистами подразумевает определённые льготы, а некоторые, не будем показывать пальцем, даже протаскивают своих отпрысков в НБА под 55-м пиком. Однако далеко не все топы пользуются служебными связями.

Джон Стоктон — знаковый игрок и один из немногих смельчаков, в своё время бросивших вызов самому Джордану. Символ «Юты Джаз» всю карьеру провёл в Солт-Лейк-Сити и оставил значимый след не только в истории города, но и всей лиги. И по сей день Стоктон с большим отрывом лучший ассистент НБА всех времён.

Лучшие ассистенты в истории НБА

Джон Стоктон 15 806 Джейсон Кидд 12 091 Крис Пол 11 986 Леброн Джеймс 11 098 Стив Нэш 10 335

Оба сына Джона продолжили дело отца, пусть и близко не подобрались к его достижениям. Старший — Майкл — мог запомниться хардкорным фанатам Единой лиги ВТБ. В 2016-2017 годах он выступал за саратовский «Автодор». Майкл Стоктон много поиграл в европейских клубах средней руки. Сейчас ему уже 35, а значит, нового взлёта ждать не приходится.

Младший — Дэвид — долго не расставался с мечтой об НБА. Разыгрывающий, похожий на отца не только внешне, но и по позиции, дважды штурмовал лигу. Оба раза — неудачно. В Сети популярны видео с нарезкой лучших моментов баскетбольных звёзд. Если сделать такой же ролик со всеми набранными очками Дэвида в НБА, то он получится очень коротким. В сезоне-2014/2015 защитник провёл три матча за «Сакраменто», в которых набирал в среднем всего 2,7 очка.

Дэвид Стоктон Фото: Ethan Miller/Getty Images

В чемпионате-2017/2018 Дэвид получил шанс в альма-матер знаменитого родителя, но в «Юте» тоже не сложилось. Те же три матча с 3,3 очка за игру. С тех пор в НБА его больше не видели, хотя он предпринимал попытки вернуться. В медиа даже всплывали новости о негарантированном 10-дневном контракте с «Финиксом», за фарм которого выступает Стоктон. Однако не сложилось.

Тем не менее в 33 года Дэвид не прощается с баскетболом. Он много поиграл в G-лиге и различных международных чемпионатах. Судьба помотала разыгрывающего: от Пуэрто-Рико до Германии и от Австралии до Хорватии. Довольно обширная география выступлений. Едва ли мы снова увидим его в НБА, но Стоктон продолжает заниматься любимым делом и зарабатывать им на жизнь.

Кроме того, Дэвид удостоился приглашения в сборную США. Джон Стоктон брал со Штатами два олимпийских золота. Резюме сына и здесь скромнее. Игрок помог национальной команде пройти квалификацию на чемпионат мира — 2023. В пяти из шести матчей с Дэвидом на паркете сборная добилась победы. В среднем он набирал по 11 очков и четыре передачи. 63% трёхочковых впечатляют, пусть и уровень оппозиции не был уж очень высоким.

Ситуация, когда дети звёзд НБА строят классную карьеру, довольно редка в принципе. На рубеже веков Джон Стоктон рубился против Шакила О’Нила. Сын Шака — Шариф, как и Дэвид Стоктон, так и не вышел на серьёзный уровень. Хотя в оправдание следует отметить проблемы игрока с сердцем. Схожие сложности преследовали и Бронни Джеймса. Прямо сейчас младший Джеймс покоряет лигу, но получается так себе.

Бронни и Леброн Джеймсы Фото: Gregory Shamus/Getty Images

О Маркусе Джордане гораздо больше известно как о сыне Майкла, нежели о баскетболисте. Или же по отношениям с бывшей супругой одноклубника его отца по «Буллз» Ларсой Пиппен. В НБА всё переплетено, поэтому сын Ларсы и Скотти — Скотти Пиппен-младший — тоже играет в баскетбол. У него выходит более удачно, чем у других детей легенд. Недавно защитник «Мемфиса» оформил первый трипл-дабл в карьере в игре с «Уизардс».

Быть может, всё получится у Кияна Энтони — сына Кармело. Он планирует выставить свою кандидатуру на драфт уже в следующем году. А в 2026-м в лотерее примет участие Кэмерон Бузер. Винг высоко котируется скаутами, поэтому в НБА всё ещё возможно появление сына знакового игрока «Юты». Пусть и не Дэвида Стоктона.