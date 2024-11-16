Последний шанс на чемпионство? «Голден Стэйт» и Карри разрывают на старте сезона НБА

На «Голден Стэйт Уорриорз» после феноменального плей-офф 2022 года уже все перестали смотреть. Да, в команде до сих пор блистает Стефен Карри, который является одним из главных лиц НБА наравне с Леброном Джеймсом и Кевином Дюрантом, но даже его великолепных выступлений в прошлом сезоне не хватало, чтобы команда хотя бы пробилась в плей-офф. В регулярном чемпионате – 2024/2025 всё изменилось до неузнаваемости! Что же произошло со Стивом Керром и его «воинами»?

Как только речь заходит о «Голден Стэйт», сразу же вспоминается легендарное трио Стефен Карри – Дрэймонд Грин – Клэй Томпсон. Эти парни принесли своему клубу четыре чемпионства, но пути с Томпсоном в прошлое межсезонье разошлись. Руководство клуба из Сан-Франциско предлагало легендарному снайперу наиболее выгодный контракт на рынке, но атакующий защитник, видимо, уже давно всё для себя решил… В итоге подписавшись с «Даллас Маверикс». «Голден Стэйт» и «бродяги» уже встречались в нынешнем сезоне, а Карри на деле показал, что может в одиночку решить исход матчей в самый ответственный момент, тем самым обозначив, кто здесь главный!

Вернёмся к «воинам». Команду после неудачного прошлого сезона списали со счетов буквально все. Но грамотное развитие молодёжи в лице Жонатана Куминги, Брэндина Подзиемски, Моузеса Муди и Трэйса Джексона-Дэвиса, а также мастерские подписания в межсезонье – Кайл Андерсон, Де’Энтони Мелтон и Бадди Хилд – принесли клубу небывалый за много лет успех на старте регулярного чемпионата. «Голден Стэйт» выиграл 10 из 12 матчей, занимая на данный момент вторую строчку в невероятно плотной по результатам Западной конференции.

Прошлый сезон пошёл на пользу молодёжи, о которой говорилось выше, потому что каждый из них получил опыт выступления на самом высоком уровне, а также веру в то, что они могут быть полезны в такой легендарной структуре, как «Голден Стэйт». Уже можно смело заявлять, что генеральный менеджер Майк Данливи проявил себя выше всяких похвал. Специалист подобрал ненужного «Филадельфии» снайпера Хилда, который не то что заменил Томпсона, а сейчас даже превосходит легендарного защитника «воинов» по стабильной реализации с трёхочковой дистанции. В свой лучший сезон Клэй реализовывал 4,4 броска в среднем из-за дуги из 10,6 попытки, в чемпионате-2024/2025 Бадди реализует 3,8 «трёшки» при меньшем количестве попыток 8,2.

Бадди Хилд Фото: Joshua Gateley/Getty Images

Речь больше даже не о количестве, а качестве. Томпсон в сезоне-2017/2018 реализовывал 44% трёхочковых бросков – лучший показатель Клэя в карьере. За 12 проведённых игр Хилд реализует 46,9% «трёшек»! Это просто невероятные цифры для НБА. Понятное дело, что сезон длинный и его статистика, вероятно, упадёт, но это не отменяет того факта, что сейчас Бадди выглядит как лучший снайпер лиги на данный момент, а это с Карри в составе. Да-да, настолько сейчас хорош из-за дуги тот, кто не пришёлся ко двору в «Филе». Это всё при том, что Хилд лишь раз выходил на паркет в стартовом составе и в среднем проводит 25 минут на площадке. Уму непостижимо просто, насколько защитник отлично вписался в систему «воинов».

Ещё одним немаловажным кусочком пазла является Мелтон. Если Хилд – это про нападение, то Де’Энтони – это в большинстве своём про защиту. Цепной пёс в обороне, который под руководством Дрэймонда Грина стал главным персональщиком в команде. Именно ему поручают опекать самых топовых баскетболистов на паркете, если только это не центровые или тяжёлые форварды, то есть Мелтон готов взять на себя любого с первой по третью позицию.

Прекрасно ко двору пришёлся Андерсон. Форвард отлично влился в систему «воинов», качественно используя своё лучшее умение – интеллект. Кайл взял на себя роль второго Грина, который в отсутствие Дрэймонда на паркете руководит игрой команды, ставя заслоны нужным игрокам и делая качественные передачи в самый подходящий момент.

Стефен Карри и Дрэймонд Грин Фото: Joshua Gateley/Getty Images

Вряд ли у кого-то повернётся язык сказать, что у «Голден Стэйт» было лёгкое расписание. Да, в нём были встречи с «Ютой», «Портлендом» и «Вашингтоном», но «Хьюстон», «Бостон», «Кливленд» «Оклахома», «Даллас» и «Мемфис» – всё это очень сильные команды. Из шести матчей с хорошими соперниками «воины» увезли пять побед, уступив лишь «Кавальерс». Команда под руководством Керра шикарно себя проявила в отсутствие Карри, когда Стефен подвернул лодыжку. Стив стал намного больше задействовать ротацию, тем самым играя не восемью-девятью игроками, а сейчас активно получают минуты в районе 11 баскетболистов. Само собой, в плей-офф тренер ограничит количество времени у некоторых игроков, но теперь это должно позволить пройти дистанцию регулярного чемпионата без особых потерь – не нагружая лидеров и не имея риск получить травму. Игровой тонус тоже никто не отменял – все подойдут к самому важному отрезку в сезоне в хорошей боевой готовности.

Стив Керр Фото: Adam Glanzman/Getty Images

«Голден Стэйт» – единственная команда в НБА на данный момент, которая входит в топ-5 атакующего и защитного рейтинга. По игре обороне команда из Сан-Франциско находится на четвёртом месте с показателем в 108,7, а в нападении – та же четвёртая строчка, но с результатом в 119,1 пункта. Цифра четыре, видимо, преследует «воинов» в этом сезоне, так как команда занимает именно эту позицию по Net Rating (разница между количеством очков на 100 владений, которое приносит атака и допускает защита). Лишь «Бостон», «Кливленд» и «Оклахома» лучше по этому показателю.

Команда с приходом новичков и грамотным распределением минут стала показывать качественный баскетбол на обеих сторонах площадки. Карри есть кому заменить, если у него не пошла игра, ну а лидер «Голден Стэйт» в ключевой момент может всегда «зажечься» и в одиночку вытащить концовку. Если подытожить, «воины» нашли то, что так долго искали – глубину. Теперь у команды есть виртуозные снайперы, помимо Стефа, хорошие защитники, а не только Грин. К тому же в команде появились качественные ролевики, которые делают своё дело на отличном уровне. Очень похоже на последний отличный шанс на чемпионство от Карри, Грина и Керра, не так ли?