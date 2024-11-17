Первые трудности для команды Дёмина в США. Как проявил себя россиянин в сложный момент?

Университет Бригама Янга (BYU), за который выступает российский баскетболист Егор Дёмин, провёл ещё один матч в студенческой американской лиге NCAA. На этот раз команде под руководством Кевина Янга пришлось встретиться с университетом Айдахо. Встреча получилась не из лёгких, со своими трудностями. Как проявил себя Дёмин и чем в итоге всё обернулось?

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Начало матча осталось за университетом Айдахо. Игроки BYU не могли противостоять быстрому нападению соперника, часто терялись на разменах, а также попросту оставляли «вандалов» открытыми на дуге. У команды из города Москоу практически все броски достигали своей цели. Тем не менее Кевин Янг не пустил дело на самотёк, а в тайм-аутах донёс до своих подопечных, что нужно собраться и слаженнее действовать в обороне. В итоге университет Бригама Янга выцарапал первую половину — 41:38.

Во втором и ключевом отрезке встречи BYU сделал выводы из ошибок, не позволяя соперникам находить открытые моменты для броска, а также взвинтив темп в игре. Дёмин стал каждый раз находить открытых партнёров как в «краске», так и на дуге. Но и сам провёл отличный матч с точки зрения реализации бросков — реализовал пять из восьми двухочковых попыток и три из четырёх — трёхочковых. Команда с Егором в составе полностью забрала инициативу во второй половине, обыграв соперника со счётом 54:33, а итоговый результат следующий — 95:71. Матч получился не самым простым, но в связи с великолепной игрой трёх баскетболистов BYU удалось победить.

Кто же эти три игрока? Ричи Сондерс, Фуссени Траоре и, естественно, Егор Дёмин. Россиянин, как обычно, отвечал за розыгрыш мяча, сделав семь передач, а также был очень полезен в атаке — 16 очков — и в защите — два подбора, три перехвата и три блок-шота. Сондерс с Траоре же взяли на себя набор очков. Первый записал на свой счёт 26 очков, а второй — 29. Причём Фуссени не реализовал лишь один бросок с игры — 11 из 12. К слову, во многом благодаря этой троице BYU и одержал итоговую победу, сыграй кто-то из них чуть хуже, результат мог быть совсем другим.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

В каждой из четырёх встреч сезона NCAA Егор набирал двузначное количество очков, а также был невероятно полезен в организации игры, делая каждого из партнёров лучше. Это навык истинного лидера, который ведёт за собой свою команду. «Это потрясающе… Слышать кричащую толпу позади тебя, когда мяч оказывается в корзине. Каждый на арене сходит с ума, и когда ты наблюдаешь за этим, то это по-настоящему иной опыт», — сказал Егор о поддержке трибун на матчах своего университета.

Это был первый матч Дёмина за океаном, где ему и его команде пришлось перехватывать инициативу по ходу игры, так как во всех других встречах BYU с первых минут выходил вперёд и не подпускал к себе соперника до самого конца. Именно в таких играх и проявляется характер. Егор на данный момент провёл четыре отличных выступления, в которых показал свой профессионализм, отношение к делу и, само собой, талант. Не зря о нём сейчас трубят из всех утюгов в американских СМИ, освещающих студенческий баскетбол. Он этого полностью заслуживает!

Как вы оцените выступление Егора Дёмина после четырёх матчей в NCAA?

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