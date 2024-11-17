Первые трудности для команды Дёмина в США. Как проявил себя россиянин в сложный момент?

Университет Бригама Янга (BYU), за который выступает российский баскетболист Егор Дёмин, провёл ещё один матч в студенческой американской лиге NCAA. На этот раз команде под руководством Кевина Янга пришлось встретиться с университетом Айдахо. Встреча получилась не из лёгких, со своими трудностями. Как проявил себя Дёмин и чем в итоге всё обернулось?
Начало матча осталось за университетом Айдахо. Игроки BYU не могли противостоять быстрому нападению соперника, часто терялись на разменах, а также попросту оставляли «вандалов» открытыми на дуге. У команды из города Москоу практически все броски достигали своей цели. Тем не менее Кевин Янг не пустил дело на самотёк, а в тайм-аутах донёс до своих подопечных, что нужно собраться и слаженнее действовать в обороне. В итоге университет Бригама Янга выцарапал первую половину — 41:38.
Во втором и ключевом отрезке встречи BYU сделал выводы из ошибок, не позволяя соперникам находить открытые моменты для броска, а также взвинтив темп в игре. Дёмин стал каждый раз находить открытых партнёров как в «краске», так и на дуге. Но и сам провёл отличный матч с точки зрения реализации бросков — реализовал пять из восьми двухочковых попыток и три из четырёх — трёхочковых. Команда с Егором в составе полностью забрала инициативу во второй половине, обыграв соперника со счётом 54:33, а итоговый результат следующий — 95:71. Матч получился не самым простым, но в связи с великолепной игрой трёх баскетболистов BYU удалось победить.
Кто же эти три игрока? Ричи Сондерс, Фуссени Траоре и, естественно, Егор Дёмин. Россиянин, как обычно, отвечал за розыгрыш мяча, сделав семь передач, а также был очень полезен в атаке — 16 очков — и в защите — два подбора, три перехвата и три блок-шота. Сондерс с Траоре же взяли на себя набор очков. Первый записал на свой счёт 26 очков, а второй — 29. Причём Фуссени не реализовал лишь один бросок с игры — 11 из 12. К слову, во многом благодаря этой троице BYU и одержал итоговую победу, сыграй кто-то из них чуть хуже, результат мог быть совсем другим.
Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.
В каждой из четырёх встреч сезона NCAA Егор набирал двузначное количество очков, а также был невероятно полезен в организации игры, делая каждого из партнёров лучше. Это навык истинного лидера, который ведёт за собой свою команду. «Это потрясающе… Слышать кричащую толпу позади тебя, когда мяч оказывается в корзине. Каждый на арене сходит с ума, и когда ты наблюдаешь за этим, то это по-настоящему иной опыт», — сказал Егор о поддержке трибун на матчах своего университета.
Это был первый матч Дёмина за океаном, где ему и его команде пришлось перехватывать инициативу по ходу игры, так как во всех других встречах BYU с первых минут выходил вперёд и не подпускал к себе соперника до самого конца. Именно в таких играх и проявляется характер. Егор на данный момент провёл четыре отличных выступления, в которых показал свой профессионализм, отношение к делу и, само собой, талант. Не зря о нём сейчас трубят из всех утюгов в американских СМИ, освещающих студенческий баскетбол. Он этого полностью заслуживает!
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