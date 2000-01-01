Деррик Уайт выпустил именное пиво. Деньги с его продажи пойдут на благотворительность

Особый вкус

(Derrick) White Ale был выпущен в коллаборации с пивоварней Samuel Adams. В составе напитка «освежающий кориандр и апельсиновая цедра в сочетании с такими специями, как шиповник и тамаринд». В нём содержится 5,9% алкоголя.