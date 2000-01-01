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Деррик Уайт выпустил именное пиво
Деррик Уайт выпустил именное пиво
Защитник «Бостона» и действующий чемпион НБА Деррик Уайт порадовал болельщиков классной новостью — он выпустил именное пиво! Что же входит в состав пенного напитка?
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Особый вкус
Особый вкус
(Derrick) White Ale был выпущен в коллаборации с пивоварней Samuel Adams. В составе напитка «освежающий кориандр и апельсиновая цедра в сочетании с такими специями, как шиповник и тамаринд». В нём содержится 5,9% алкоголя.
Благотворительность
Благотворительность
(Derrick) White Ale выпущен в ограниченном объёме и доступен для продажи всего в двух точках города. Зато $ 1 с каждой проданной пинты будет оправлен в продовольственную благотворительную организацию.
Деррик Уайт выпустил именное пиво. Деньги с его продажи пойдут на благотворительность
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