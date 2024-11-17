НБА снова пытается продать воздух — и назвать это «реформой»

Когда последний раз Матч всех звёзд НБА вызывал относительно искренний восторг? Правильно, в 2020 году. Тогда трагическая гибель Коби Брайанта объединила всех, а формат с правилом Элама подарил зрителям настоящую драму. Но как только эмоции улеглись, игра снова превратилась в нечто среднее между тренировочной сессией и рекламной акцией для спонсоров. Про защиту? Забудьте. Про интригу? Она пропала, как только счёт стал походить на комбинацию случайных чисел.
Теперь у лиги проблема. Рейтинги падают, телевизионщики морщатся, а Адам Сильвер выглядит так, будто хочет скрыться от вопросов. Его робкое «вы набрали больше всех очков, поздравляю» в адрес Янниса Адетокунбо после рекордного по результативности Матча звёзд в прошлом году звучало как признание поражения.
Игроки давно перестали воспринимать Матч всех звёзд как важное событие. Риски травм слишком высоки, а пользы — минимум. Это не 1990-е, когда игра была шансом заявить о себе на национальной арене. Сегодня звёзды строят бренд в соцсетях, а не на паркете. В результате на площадке творится то, что можно описать как «не мешай друг другу, но забей эффектный данк».
И вот лига решила креативить. По данным Шэмса Чарании, обсуждается идея мини-турнира с четырьмя командами. Три из них составят звёзды, а четвёртой будет победитель Матча восходящих звёзд (Rising Stars). Сначала полуфиналы, затем – финал. По задумке такой формат должен повысить соревновательный дух, ведь даже самым ленивым звёздам не захочется проиграть новичкам.
Матч всех звёзд НБА — 2024
Фото: Justin Casterline/Getty Images
Звучит интересно, но в реальности это больше похоже на отчаянную попытку оживить умирающий формат. Да, Rising Stars действительно стали смотреться лучше благодаря подобной схеме, но что мешает звёздам и здесь превратить матч в шоу данков? К тому же если цель — оживить интерес зрителей, неужели для этого нужно разбивать команды на микрогруппы?
Параллельно ходят слухи о новом состязании с участием Стефена Карри, Сабрины Ионеску, Клэя Томпсона и Кейтлин Кларк в конкурсе трёхочковых. Логика тут проста: если сам матч уже не спасёшь, то хотя бы добавь интриги в одну из программ. Ведь где ещё вы увидите, как представительницы женской НБА соревнуются с лучшими снайперами НБА? Вопрос только в том, как долго лига будет латать дыры, вместо того чтобы задуматься над тем, почему Матч звёзд утратил свою магию.
Кажется, НБА пытается придумать велосипед, забывая, что зрителей притягивают эмоции и страсть к игре, а не вымученные инновации ради галочки.