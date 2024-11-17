НБА снова пытается продать воздух — и назвать это «реформой»

Когда последний раз Матч всех звёзд НБА вызывал относительно искренний восторг? Правильно, в 2020 году. Тогда трагическая гибель Коби Брайанта объединила всех, а формат с правилом Элама подарил зрителям настоящую драму. Но как только эмоции улеглись, игра снова превратилась в нечто среднее между тренировочной сессией и рекламной акцией для спонсоров. Про защиту? Забудьте. Про интригу? Она пропала, как только счёт стал походить на комбинацию случайных чисел.

Матч всех звёзд НБА 2025 года состоится 16 февраля. Это будет 74-й Матч всех звёзд в истории лиги. Хозяевами события станет «Голден Стэйт Уорриорз», и пройдёт оно на арене «Чейз Центр».

Теперь у лиги проблема. Рейтинги падают, телевизионщики морщатся, а Адам Сильвер выглядит так, будто хочет скрыться от вопросов. Его робкое «вы набрали больше всех очков, поздравляю» в адрес Янниса Адетокунбо после рекордного по результативности Матча звёзд в прошлом году звучало как признание поражения.

Игроки давно перестали воспринимать Матч всех звёзд как важное событие. Риски травм слишком высоки, а пользы — минимум. Это не 1990-е, когда игра была шансом заявить о себе на национальной арене. Сегодня звёзды строят бренд в соцсетях, а не на паркете. В результате на площадке творится то, что можно описать как «не мешай друг другу, но забей эффектный данк».

И вот лига решила креативить. По данным Шэмса Чарании, обсуждается идея мини-турнира с четырьмя командами. Три из них составят звёзды, а четвёртой будет победитель Матча восходящих звёзд (Rising Stars). Сначала полуфиналы, затем – финал. По задумке такой формат должен повысить соревновательный дух, ведь даже самым ленивым звёздам не захочется проиграть новичкам.

Матч всех звёзд НБА — 2024 Фото: Justin Casterline/Getty Images

Звучит интересно, но в реальности это больше похоже на отчаянную попытку оживить умирающий формат. Да, Rising Stars действительно стали смотреться лучше благодаря подобной схеме, но что мешает звёздам и здесь превратить матч в шоу данков? К тому же если цель — оживить интерес зрителей, неужели для этого нужно разбивать команды на микрогруппы?

Параллельно ходят слухи о новом состязании с участием Стефена Карри, Сабрины Ионеску, Клэя Томпсона и Кейтлин Кларк в конкурсе трёхочковых. Логика тут проста: если сам матч уже не спасёшь, то хотя бы добавь интриги в одну из программ. Ведь где ещё вы увидите, как представительницы женской НБА соревнуются с лучшими снайперами НБА? Вопрос только в том, как долго лига будет латать дыры, вместо того чтобы задуматься над тем, почему Матч звёзд утратил свою магию.

Кажется, НБА пытается придумать велосипед, забывая, что зрителей притягивают эмоции и страсть к игре, а не вымученные инновации ради галочки.

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