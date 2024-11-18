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15-матчевая победная серия Кливленд Кавальерс в НБА: как долго продлится удачная серия у бывшей команды Леброна Джеймса

Всем плевать на «Кливленд», потому что там нет Леброна? Но «Кавальерс» — уже в истории
Артемий Берстенев
«Кавальерс» — уже в истории
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15-0 на старте регулярного сезона НБА! Как долго продлится победная серия?

15-0. Уникальный старт «Кливленда», который вывел клуб в ранг исторических феноменов НБА. Этот результат поставил «Кавальерс» в один ряд с «Вашингтон Кэпитолс» (сезон-1948/1949) и «Хьюстон Рокетс» (1993/1994), единственными командами, добившимися столь впечатляющего начала. Но рекорд — 24 победы подряд — всё ещё принадлежит «Голден Стэйт» (2015/2016). Удивляет не только серия побед, но и то, как «Кливленд» обходит препоны: травмы, кадровые перестановки и давление ожиданий.

НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
128 : 114
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 25, Джером - 24, Мобли - 23, Аллен - 21, Ньянг - 13, Портер - 7, Окоро - 6, ЛеВерт - 4, Уэйд - 3, Тор - 2, Томпсон, Тайсон, Траверс
Шарлотт Хорнетс: Болл - 31, Бриджес - 19, Уильямс - 15, Грин - 15, Миллер - 15, Мицич - 9, Мартин - 5, Карри - 3, Диабате - 2, Смит, Роден, Салон, Гибсон

Команда, которая в прошлом сезоне завершила регулярку с четвёртым местом на Востоке (48-34), стала машиной, уничтожающей соперников на всех уровнях. И не важно, кто именно выходит на паркет. Отсутствие Макса Страса, травмы Кариса Леверта и Дина Уэйда, пропуски Донована Митчелла и Эвана Мобли — всё это не стало препятствием. Новый тренер Кенни Аткинсон находит ключи к каждой детали. Резервисты, такие как Тай Джером, Сэм Меррилл и Жорж Ньянг, играют как настоящие звёзды.

Секрет нынешнего успеха — атака, превратившаяся в безупречный механизм. Лидеры лиги по эффективности нападения (121,8 очка за 100 владений) «Кавальерс» оставляют прошлогодний средний показатель (114,7) далеко позади. Добавьте сюда лучшую реализацию бросков с игры (52,1%) и трёхочковых (41,8%). Если в обороне «Кливленд» всегда был хорош, то нападение теперь не просто догнало, а перегнало ожидания.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

И вот главная интрига: смогут ли они взять 16-ю победу подряд в матче с «Бостоном»? Команда, проигравшая всего шесть домашних встреч с прошлого сезона, станет серьёзнейшим тестом. Но если этот рубеж покорится, следующие матчи — против травмированных «Нью-Орлеана» и «Торонто», а затем против средненькой «Атланты» — обещают продлить серию.

Есть шансы дойти до 20-0 и выйти на повторный бой с «Селтикс» уже в декабре, но на этот раз на домашнем паркете. Кто бы что ни говорил, но «Кливленд» громко заявил о себе как о настоящем претенденте на титул на Востоке. Вопрос теперь только в том, сколько ещё они смогут выдержать безупречность.

НБА — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Новости. Баскетбол
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