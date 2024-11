«Стефен не считается!» Джеймс Харден вопреки всем хейтерам в списке величайших

Разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден вошёл в историю, обойдя Рэя Аллена по количеству трёхочковых попаданий за карьеру и закрепив за собой второе место в списке лучших снайперов НБА. Его первый бросок с дуги в матче с «Юты» стал 2974-м в карьере, официально отправив Рэя Аллена на третью строчку. Теперь Харден уступает только Стефену Карри, который ещё и прочно оккупировал вершину с недосягаемыми пока 3782 трёхочковыми.

Забавно, что сам Харден никогда не мечтал о таком достижении. По его словам, всё это лишь результат ежедневной работы. Но при этом, как ни странно, у него нашлось время для рассуждений о «путях великих», которые он сам же и прокладывает. Вот так — немного скромности, немного саморекламы, и ты уже звучишь как типичный Харден: человек, который одновременно бежит за рекордами и делает вид, что они ему безразличны.

Трёхочковый, который вывел Бороду на вторую строчку, прилетел через шесть минут после начала матча. Ирония в том, что Хардену даже не удалось отпраздновать этот момент так, как он хотел. В предыдущей игре с «Хьюстоном», где он провёл бо́льшую часть своей карьеры, камеры ждали каждого его броска. Но нет — ни единого попадания во второй и третьей четвертях, а затем и вовсе скамейка запасных. Это ли не идеальная иллюстрация последней стадии карьеры Хардена? Величие, смешанное с разочарованием, запутанное в ожиданиях и реальности.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Интересно, какими разными путями Харден и Аллен добивались своих успехов. Аллен — это учебник по движению без мяча, где каждая траектория выверена до миллиметра. Харден — мастер индивидуальной игры, человек, превративший степбэк в искусство. Тренер «Клипперс» Тайрон Лю отметил, что это «два разных мира», но оба по-своему уникальны. Так что, возможно, Харден — это ответ на вопрос: что, если соединить талант и желание постоянно придумывать себе оправдания?

Ещё одна уникальная черта Хардена — это его доминирование в так называемых четырёхочковых. Никто не делает это так часто и элегантно, как он. Его способность забрасывать из-за дуги через фол — настоящий кошмар для защитников. В этом смысле Харден не просто снайпер. Он шоумен, который знает, как сделать игру запоминающейся.

Джеймс Харден разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» «Не-не, я буду первым и буду считать себя лучшим. [Стефен] Карри не считается!»

Скорее всего, в следующем месяце Харден преодолеет отметку в 3000 трёхочковых, став вторым после (снова) Карри. Джеймс, несмотря на свой статус, давно не тот, кто доминирует на площадке. Он напоминает скорее артиста, который выходит на сцену, чтобы сыграть старые хиты, а не создавать что-то новое. Но и этого хватает, чтобы оставить след в истории. Как будто Джеймс — участник Twisted Sister, которая снова и снова играет We're Not Gonna Take It, хотя все уже давно знают, что они «это уже взяли».

Можно сколько угодно спорить о стиле игры Хардена, его влиянии на баскетбол и даже его успехах. Но одно ясно: он — часть эпохи. Эпохи, где рекорды ставят те, кто не боится бросать. И пусть где-то в Сан-Франциско Карри наверняка посмеивается над этим достижением, для Хардена оно всё равно остаётся особенным. Ведь, в конце концов, не так важно, каким способом ты попал в историю, главное, что ты там оказался.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.