Марьянович проломил потолок в здании. Видео
Бобан Марьянович немного не вписался в габариты здания. 224-сантиметровый центровой «Фенербахче» случайно проломил головой потолок на одном из этажей!
224-сантиметровый Бобан Марьянович проломил потолок в здании. Видео
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