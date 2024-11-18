Ставки растут! Егор Дёмин близок к главному фавориту драфта НБА 2025 года

У университета Бригама Янга (BYU), за который играет российский баскетболист Егор Дёмин, наступила небольшая пауза в студенческой американской лиге NCAA. С 17 по 24 ноября не будет матчей, поэтому можно окунуться в тему драфта НБА 2025 года и предварительного места нашего таланта в нём. Большинство известных спортивных изданий в США выпускают свои мок-драфты, частенько обновляя данные. «Чемпионат» разобрал все актуальные расклады того, на каком месте может оказаться Дёмин.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

BYU провёл четыре игры в NCAA, выиграв каждую из них. Лишь в заключительной встрече с университетом Айдахо баскетболисты под руководством Кевина Янга испытывали трудности в первой половине, а в остальных — команда уверенно лидировала от начала и до конца матча. Кратко резюмируем выступления Егора.

Матч с «Центральным Арканзасом» — 18 очков, 11 передач, четыре подбора и четыре перехвата (реализовал 7 из 13 бросков с игры).

Матч с «Риверсайдом» — 20 очков, семь передач, пять подборов (реализовал 8 из 11 бросков с игры).

Матч с «Квинсом» — 14 очков, пять передач, три подбора и два перехвата (реализовал 6 из 9 бросков с игры).

Матч с «Айдахо» — 16 очков, семь передач, два подбора, три перехвата и три блок-шота (реализовал 5 из 8 бросков с игры).

На данный момент 18-летний Дёмин — лидер по трём из пяти основных статистических показателей. Егор лучший в команде по среднему набору очков (17,0), передачам (7,5) и перехватам (2,3). Ещё россиянин обладает лучшим процентом реализации трёхочковых бросков в команде — 55% — и проводит больше всего времени на площадке — 30,0 минуты. Об игре Егора сейчас говорят все в студенческом баскетболе США, а значит, он не мог обойти стороной известные порталы, составляющие мок-драфты. Как обстоят дела с его позициями на драфте 2025 года?

Место на драфте Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Ситуация – просто вау! Егор в трёх из шести самых авторитетных мок-драфтов скакнул в рейтинге. В одном из них – сразу на 14 позиций, заняв второе место лучших игроков предстоящего драфта НБА 2025 года по версии NBADraft.net. Издание настолько высоко оценило игру российского баскетболиста, что он обогнал Эйса Бэйли, который везде котируется вторым после главного фаворита на первый выбор Купера Флэгга. В рейтинге ESPN Дёмин поднялся на четыре позиции, а в Tankathon — на две.

Издания NBA Draft Room, Hoops Hype и CBS Sports оставили Егора на тех же местах, что и ранее. Получается, сейчас российский баскетболист входит в топ-10 пяти самых известных мок-драфтов. Если брать ещё другие известные спортивные СМИ, то в списке Sports Illustrated Дёмин занимает четвёртую позицию, а в Sportingnews — девятую. В общем, далеко за примерами ходить не надо, но, видимо, только в CBS Sports не видят того, что очевидно всем — Дёмин — как минимум топ-10 игрок предстоящего драфта, а, вероятно, входит и в пятёрку лучших. Понятно, многие делают скидку на начало сезона, ещё совершенно слабых соперников у BYU, но некоторые вообще не показали того, что Егор – за четыре матча.

Большинство спортивных журналистов отметили игру Дёмина на старте сезона NCAA. Наверное, самый известный аналитик драфта и эксперт по молодым игрокам, работающий на ESPN, Джонатан Гивони недавно заявил: «Немногие первокурсники были более впечатляющими, чем Егор Дёмин, который использует огромную площадку в университете Бригама Янга, чтобы продемонстрировать свои выдающиеся габариты, впечатляющее видение площадки, мастерство в бросках и разносторонний талант. Дёмин полностью находится в центре внимания НБА и будет тщательно изучен, как только BYU дождутся серьёзных матчей в конце ноября начале декабря. Тогда мы узнаем больше о его защите, выносливости и способности создавать эффективное нападение в игре с высокоуровневыми соперниками». Пока наш юный талант очень даже хорош. Ждём первых серьёзных проверок!