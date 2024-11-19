Как же Яннису и Лилларду повезло! Судейская ошибка жёстко сыграла не в пользу их соперника

В Милуоки прошёл матч, который сдержал зрителей в напряжении до последней секунды. «Милуоки» одолел «Хьюстон» со счётом 101:100 в весьма драматичном матче, достойном плей-офф, а не обычного осеннего раннего утра регулярного чемпионата НБА.

«Рокетс», впрочем, начали как команда, знающая, что делает. Первый отрезок — организованная защита гостей, которые умудрились сбить с толку тяжёлого форварда «Бакс» Янниса Адетокумбо и его партнёров. Итог – «+13» для техасцев к середине первой четверти и ощущение, что «Милуоки» вот-вот останется с пустыми руками.

Но стоит только представить, что кто-то всерьёз решил недооценить «оленей». Вторая четверть стала именем Брука Лопеса, который демонстрировал навыки шутера с дистанции, и Гэри Трента-младшего, который казался невидимкой для хьюстонской обороны. Уверенные 57:45 в пользу хозяев к большому перерыву.

Однако «Рокетс» — это команда с характером. Третий отрезок стал бенефисом Фреда Ванвлита. Его трёхочковые, проходы и фирменные броски через руки возвращали «ракет» в игру шаг за шагом. На входе в четвёртую четверть разрыв сократился до трёх очков. Как ни крути, «Милуоки» снова оказался в напряжённой игре.

Заключительная четверть превратилась в битву нервов, где «Хьюстон» выглядел фаворитом. Джейлен Грин укладывал сложнейшие мячики через толпу защитников, а на табло за три минуты до конца загорелись «+4» в пользу гостей. Но у «Бакс» есть Дэмьен Лиллард – человек, которому на последних секундах можно вручить мяч с закрытыми глазами. В этот раз не подвёл.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Когда часы показывали менее 20 секунд, а «Милуоки» нужно было отыграть всего одно очко, Лиллард решил не мудрствовать. Простая, но элегантная укладка принесла хозяевам победу. «Рокетс» попытались сотворить чудо на последних секундах, но Алперен Шенгюн не смог обработать передачу.

Яннис Адетокунбо делает заступ Фото: Кадр из трансляции

Однако есть и другой аспект: когда Адетокунбо выполнял блок-шот, он совершил заступ, держа мяч в руках. По сути, если бы судьи были чуть более внимательными, победного броска могло бы и не быть. Теперь «Хьюстон» будет искать утешение в матче с «Индианой», который состоится в ночь на 21 ноября, а «Милуоки» встретится в этот же день с «Чикаго».