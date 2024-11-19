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Неудачный Стефен Карри: разыгрывающий Голден Стэйт Уорриорз смазал трёхочковый бросок на равный счет в концовке с Клипперс

Дисциплина сильно подводит «Голден Стэйт». Карри не может вечно вытягивать «Уорриорз»
Артемий Берстенев
Дисциплина сильно подводит «Голден Стэйт»
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Увы, волшебство Стефена исчезло в финале игры с «Клипперс».

«Голден Стэйт» не сумел справиться с ошибками и уступил «Клипперс» в новом доме соперника — «Интуит Доум». Несмотря на то что гости имели преимущество в плане подготовки, отдыхав на день больше, итоговый счёт 99:102 стал ударом по амбициям «Уорриорз», которые впервые в сезоне не смогли набрать 100 очков.

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
102 : 99
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 23, Коффи - 15, Харден - 12, Мэнн - 10, Батюм - 9, Зубац - 8, Портер - 8, Данн - 7, Джонс - 7, Бамба - 3, Хиланд, Миллер, Кристи, Браун, Джонс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Уиггинс - 22, Куминга - 12, Грин - 9, Хилд - 8, Джексон-Дэвис - 8, Уотерс III - 6, Муди - 5, Андерсон - 2, Подзиемски - 1, Пэйтон II, Сантос, Post

Матч начался с хорошо знакомого сценария: слишком много потерь и неудачная защита. Уже в первой четверти игроки «Голден Стэйт» потеряли мяч семь раз, подарив сопернику 11 лёгких очков. К большому перерыву эта цифра выросла до 13 потерь, а «Клипперс» преобразовали их в 22 очка. И хотя во второй половине «Уорриорз» заметно прибавили в аккуратности, было уже поздно.

Броски с линии штрафных оказались ещё одним слабым местом гостей. Только девять точных попыток из 19 (47,4%) против практически идеальных 16 из 18 у «парусников» стали разницей, которую команда Стива Керра не смогла компенсировать. С учётом того, что «воины» в целом занимает последнее место в лиге по точности штрафных, это не стало сюрпризом. Однако подобные промахи особенно ощутимы в столь напряжённых играх.

После перерыва команда, казалось, ожила. Энергия в защите позволила сократить разрыв и даже сравнять счёт — 72:72 в конце третьей четверти. Но фол Бадди Хилда на Амире Коффи на последних секундах отрезка снова выбил «Уорриорз» из ритма, и к началу четвёртой четверти хозяева вновь вышли вперёд.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Несмотря на 26 очков Стефена Карри и 22 — от Эндрю Уиггинса, концовка осталась за хозяевами. Неудачные броски из-за дуги Карри и Гэри Пэйтона-младшего закрепили поражение, которое стало уже вторым для «Уорриорз» в играх с «Клипперс» в этом сезоне.

«Голден Стэйт» остаётся одной из сильнейших команд Запада, но подобные потери очков в матчах с прямыми конкурентами могут сыграть решающую роль в борьбе за лидерство. Если вчера команда Стива Керра занимала первое место в Западной конференции, то сегодня калифорнийцы опустились на вторую строчку.

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