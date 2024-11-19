Дисциплина сильно подводит «Голден Стэйт». Карри не может вечно вытягивать «Уорриорз»

«Голден Стэйт» не сумел справиться с ошибками и уступил «Клипперс» в новом доме соперника — «Интуит Доум». Несмотря на то что гости имели преимущество в плане подготовки, отдыхав на день больше, итоговый счёт 99:102 стал ударом по амбициям «Уорриорз», которые впервые в сезоне не смогли набрать 100 очков.

Матч начался с хорошо знакомого сценария: слишком много потерь и неудачная защита. Уже в первой четверти игроки «Голден Стэйт» потеряли мяч семь раз, подарив сопернику 11 лёгких очков. К большому перерыву эта цифра выросла до 13 потерь, а «Клипперс» преобразовали их в 22 очка. И хотя во второй половине «Уорриорз» заметно прибавили в аккуратности, было уже поздно.

Броски с линии штрафных оказались ещё одним слабым местом гостей. Только девять точных попыток из 19 (47,4%) против практически идеальных 16 из 18 у «парусников» стали разницей, которую команда Стива Керра не смогла компенсировать. С учётом того, что «воины» в целом занимает последнее место в лиге по точности штрафных, это не стало сюрпризом. Однако подобные промахи особенно ощутимы в столь напряжённых играх.

После перерыва команда, казалось, ожила. Энергия в защите позволила сократить разрыв и даже сравнять счёт — 72:72 в конце третьей четверти. Но фол Бадди Хилда на Амире Коффи на последних секундах отрезка снова выбил «Уорриорз» из ритма, и к началу четвёртой четверти хозяева вновь вышли вперёд.

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Несмотря на 26 очков Стефена Карри и 22 — от Эндрю Уиггинса, концовка осталась за хозяевами. Неудачные броски из-за дуги Карри и Гэри Пэйтона-младшего закрепили поражение, которое стало уже вторым для «Уорриорз» в играх с «Клипперс» в этом сезоне.

«Голден Стэйт» остаётся одной из сильнейших команд Запада, но подобные потери очков в матчах с прямыми конкурентами могут сыграть решающую роль в борьбе за лидерство. Если вчера команда Стива Керра занимала первое место в Западной конференции, то сегодня калифорнийцы опустились на вторую строчку.

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