«Видеть это я уже не мог». Бой Тайсона всем напомнил — время наслаждаться игрой Леброна

Вот и состоялся долгожданный поединок между Майком Тайсоном и Джейком Полом. Бой легенды и дерзкого блогера вызвал небывалый интерес не только среди любителей бокса, но и просто среди многих болельщиков из других видов спорта, пожелавших получить острые ощущения. Фанаты, которые обычно за боксом и не следили, в ночь с 15 на 16 ноября прилипли к экранам, чтобы увидеть возвращение легендарного Майка. Не стало исключением и баскетбольное комьюнити. Шакил О’Нил, к примеру, не сомневался в победе Тайсона и даже говорил, что поставит на него $ 1 млн.

Но, как это иногда бывает (и не только в спорте), столь ожидаемое событие порадовало далеко не всех. Прославленный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» и пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон был среди тех, кто решил посмотреть противостояние. Джонсон говорил, что следил за каждым боем Железного Майка, и потому не мог пройти мимо и в этот раз. Однако после Мэджик откровенно признался, что увиденное стало для него чуть ли не пыткой.

«Просто грустно. Я прервал просмотр, потому что больше смотреть на это уже не мог. Грустно видеть Майка Тайсона таким, ведь я ходил на каждый его бой. Этот поединок был не очень хорош для бокса», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях. Конечно, чудес не бывает. И бой Тайсона с Полом лишний раз нам всем об этом напомнил. Майку 58 лет, Джейку — 27. Более чем двукратная разница в возрасте не могла не сказаться. Шансы Тайсона были в том, чтобы попытаться победить в первых двух раундах, пока были силы, или же надеяться на какой-то удачный удар в концовке. Ничего этого не произошло, и победа досталась прагматичному Полу.

Так что если у Майка и были такие планы, они не реализовались. Хотя именитый ветеран и смотрелся довольно хорошо в первых двух раундах, дальше усталость стала проявляться всё очевиднее. Тяжесть в ногах и редкие удары говорили о том, что Тайсон сильно устал. «Это не бои», — прокомментировал поединок главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла. Несмотря на то что Железный Майк готовился к бою несколько месяцев, возраст взял своё.

Леброн Джеймс Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Это противостояние ещё раз напомнило, что необходимо ценить то, что у нас уже имеется. Праймовый Тайсон остался позади, и его, к сожалению, не вернуть. Зато у нас есть лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, которому через месяц стукнет 40. Король до сих пор играет по-королевски, и сейчас кажется, что это может продолжаться многие годы. Однако не стоит себя обманывать — «на пенсию» Джеймс может выйти в любой момент. В мае 40 лет исполнится Крису Полу. Стефену Карри — 36. Столько же Кевину Дюранту.

В таком возрасте не только снижается уровень физических кондиций, но и возрастает риск получения травм. В нынешнем сезоне с повреждениями сталкивались многие игроки, и Карри с Дюрантом не исключение. Леброн, которого сейчас всё чаще называют дедом, словно переживает вторую молодость. Лидер «озёрников» бьёт рекорд за рекордом и даже не думает сбавлять обороты. Как долго это будет продолжаться, мы не знаем. Зато мы точно знаем, на что способен нынешний Король. Как и известно нам, что могут сделать Пол, Карри и Дюрант. Так давайте пока просто наслаждаться. Время для этого у нас ещё есть.