Это было бы убийство всех соперников НБА. Как Дончич едва не перешёл к Йокичу

На драфте НБА 2018 года «Денвер» едва не переписал историю лиги, попытавшись заполучить второго номера драфта — Луку Дончича. По данным журналиста Майка Сингера, команда предложила «Сакраменто» Гарри Харриса и два выбора первого раунда. Цель: объединить Дончича с Николой Йокичем, создав, возможно, самую уникальную дуэтную связку в современном баскетболе.

Конечно, предложение выглядело сомнительным даже тогда, не говоря уже о ретроспективе. Дончич оказался в «Далласе» после обмена с «Атлантой», а «Сакраменто» в своём излюбленном стиле проигнорировал здравый смысл и выбрал Марвина Багли. Сингер утверждает, что у генерального менеджера «Кингз» Владе Диваца не было высокого мнения о словенском вундеркинде. Если это правда, то вопрос «почему?» будет преследовать болельщиков «Сакраменто» до конца времён. Вместо того чтобы увидеть новую эру с Дончичем, команда получила… ну, Марвина Багли. О том, что было дальше, лучше не напоминать фанатам «Кингз».

Однако настоящая интрига заключается в следующем: «Денвер» якобы мог предложить Джамала Маррея. Сингер добавил, что, если бы «Наггетс» решились на такой шаг, обмен мог бы состояться. Это заявление из разряда тех, которые заставляют фанатов проводить бессонные ночи, размышляя над альтернативными реальностями. Представьте только: Йокич, Дончич и тренер, строящий игру вокруг двух самых креативных игроков поколения. Баскетбол никогда бы не был прежним.

Лука Дончич и Никола Йокич, сезон-2021/2022 Фото: Tom Pennington/Getty Images

Но «Денвер» не рискнул. Маррей остался, и, хотя его вклад в чемпионский титул команды в 2023 году бесценен, трудно не задаваться вопросом: что, если? Что, если бы они сделали этот один шаг? Возможно, даже Леброн Джеймс в свои лучшие годы не смог бы противостоять этой гипотетической суперсвязке. С учётом того, как Джамал выступает в этом сезоне НБА, вопрос «что, если» актуален как никогда.

Самое ироничное в истории — заявление, что в офисе «Наггетс» на мгновение поверили, что сделка состоялась. По словам Сингера, кто-то из представителей клуба анонимно сказал: «В течение 30 секунд мы думали, что у нас есть Лука». 30 секунд на мечту, которая могла изменить всю лигу.

История получилась яркой, но она — лишь ещё одно напоминание о том, насколько драфт НБА — это лотерея, где здравый смысл нередко уступает в битве с субъективностью. И если кто-то из генменеджеров захочет найти в этом урок, то вот он: никогда не позволяйте предвзятости решать ваше будущее.

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