С такими темпами звёзд НБА совсем не останется. Почему игроки стали ломаться?

Сезон в НБА стартовал относительно недавно, но был уже отмечен чередой травм. Лечиться были вынуждены такие звёзды, как Тайриз Макси, Зайон Уильямсон, Джа Морант, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Энтони Дэвис, Пол Джордж, Чет Холмгрен, и список можно было бы продолжить. Ещё ни разу не сыграл Кавай Леонард, а Джоэл Эмбиид принял участие лишь в двух встречах. Недавний матч между «Оклахома-Сити Тандер» и «Финикс Санз» проходил без 12 травмированных игроков. «Не выдержал» даже главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович, который сейчас восстанавливается после микроинсульта.

Американская пресса уже пестрит тревожными заголовками: «В НБА возникла проблема «отсутствующих звёзд»: травмы накапливаются быстрее, чем обычно» у Yahoo Sports, «Травмы — обычная тема для команд НБА» у Washington Times. Конечно, однозначного ответа на вопрос «что вообще происходит?» не сможет дать никто. Кто-то считает, что команды в НБА проводят неправильно организованные по интенсивности и времени тренировочные сборы, которые не помогают делу. И когда начинается очередной плотный сезон, организм некоторых спортсменов даёт сбой.

Есть мнение, что организм молодых игроков изнашивается ещё до того, как они попадают в лигу. По данным некоторых врачей, ранняя специализация на каком-либо спорте негативно сказывается на здоровье молодых атлетов. И баскетбол, говорят они, не исключение. В течение почти всего года юные спортсмены повторяют одни и те же действия и заставляют работать одни и те же группы мышц. В результате сухожилия и связки начинают изнашиваться, и, если вовремя не принять меры, могут случиться травмы к моменту прихода в лигу. Это, безусловно, проблема для НБА, стремящейся повышать интерес к бренду и привлекать новых болельщиков.

Но есть у лиги и другая проблема, которая сильно бьёт по рейтингам — распределение нагрузки. Боролись с ней и раньше, а с прошлого сезона начали это делать серьёзно. Неприятная ситуация, при которой звёздные игроки по ходу регулярного чемпионата отдыхают слишком много, не нравилась фанатам, боссам НБА и каналам, которые платят лиге за эффектную картинку. В результате переговоров было заключено соглашение о политике участия игроков, что подразумевало необходимость для звёзд появляться на паркете чаще. Хочешь претендовать на индивидуальные награды — будь добр, прими участие минимум в 65 встречах.

Меры не заставили себя долго ждать, и в прошлом сезоне «Бруклин Нетс» стал первой командой, наказанной НБА в соответствии с новой политикой. Штраф в размере $ 100 тыс. был выписан клубу за то, что он без приведения веских причин оставил вне заявки четырёх игроков на матче с «Милуоки Бакс». Комиссионер лиги Адам Сильвер приводил радужные отчёты, согласно которым звёзды стали выходить на паркет чаще. Однако нововведение пришлось по душе далеко не всем.

Девин Букер и Джоэл Эмбиид, сезон-2024/2025 Фото: Chris Coduto/Getty Images

После того как Джоэл Эмбиид получил травму в феврале 2024-го, с резкой критикой в адрес НБА выступил тяжёлый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин: «Эмбиид испытывал сильную боль во время игры из-за ограничения в 65 матчей. Лично я считаю, что это правило — чушь собачья. Парень просто заставил себя играть». Но представители Национальной баскетбольной ассоциации прогнозировали недовольство и ещё заранее нашли, что ответить. Во время общения с журналистами в октябре 2023-го двукратный чемпион НБА, а ныне вице-президент североамериканской лиги Джо Думарс коснулся темы управления нагрузкой. Оказалось, что НБА провела исследование, которое показало, что стратегии отдыха с меньшим количеством игр не понижают риск получения травм. Довольно спорное убеждение, с учётом того, как много в современном спорте тратится на восстановление и правильный отдых.

С другой стороны, не верить лиге тоже резона особого нет. Ведь стрелять в ногу себе никто не будет. Но делать что-то нужно. Ведь со статистикой не поспоришь, а она упрямо говорит, что на второй год политики участия игроков звёзды в начале этого сезона пропустили на 24% матчей больше, чем в прошлом розыгрыше чемпионата к данному моменту. В первых 10 турах звёзды лиги не выходили на паркет в 83 матчах против 67 в прошлом сезоне в том же временном отрезке. С такими темпами топы НБА могут не сыграть в 1000 играх нынешнего сезона. Скорее всего, единого мнения на этот вопрос найти не удастся, и дело в совокупности факторов. Но для лиги, пытающейся повысить рейтинги в целом и ценность регулярного чемпионата в частности, вопрос травм, несомненно, был и будет предметом тщательной проработки. Наверняка в будущем с этим вопросом наконец разберутся. Но согласитесь, для всех было бы здорово, если ответ получится найти быстрее.

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