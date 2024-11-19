Конец карьеры или успех: что ожидает Бронни в ближайшие годы?

На примере Скотти Пиппена-младшего, о котором мы недавно писали, видно, что баскетболист может достичь многого, если не сдастся в самом начале. Сыну легенды «Чикаго Буллз» пришлось преодолеть множество препятствий, чтобы стать важным игроком ротации «Мемфис Гриззлиз», серьёзной команды Западной конференции. Он достиг этого статуса только в 24 года, раскрывшись позже, чем многие другие баскетболисты.

Однако есть множество персон, которые так и не добиваются своей мечты о регулярной игре в НБА. Кто-то завершает карьеру, а кто-то уезжает в другие страны, пытаясь заработать на своём таланте в менее конкурентных лигах. И тут возникает вопрос: какой путь уготован Бронни Джеймсу? Давайте попробуем спрогнозировать его карьеру, сравнив его с игроками прошлого, чей путь начинался так же, как у отпрыска Короля.

В нынешнем сезоне Бронни принял участие в шести матчах, сыграв в общей сложности 16 минут. В среднем за игру Джеймс-младший набирает 0,7 очка. Давайте предположим, что по итогам этого сезона у него будут примерно такие же показатели, и вернёмся на несколько лет назад.

Бронни Джеймс в G-лиге Фото: Wally Skalij/Getty Images

Найти сверстников Бронни со схожими показателями в прошлых сезонах НБА не так просто. Обычно в 20 лет молодые баскетболисты уже проявляют свой потенциал, и им доверяют больше игрового времени для развития и получения опыта. Если этого нет, то такие игроки обычно всё ещё выступают на студенческом уровне, пытаясь улучшить свои позиции перед следующей драфт-церемонией. Это отсылает нас к решению Джеймса-младшего не продолжать выступления за университет Южной Калифорнии и сразу отправиться на драфт. Мы понимаем, что у него была привилегия в виде известного отца, из-за чего имелась гарантия, что его выберет «Лос-Анджелес Лейкерс». У обычного баскетболиста с таким статусом такой гарантии бы не было, и он продолжал бы развиваться на уровне студентов.

Давайте заглянем в сезон-2020/2021 и попытаемся найти 20-летних баскетболистов в НБА со схожей статистикой и игровым временем. Здесь отлично подходит сенегалец Карим Мане, экс-игрок «Орландо Мэджик» (1,1 очка за 10 игр). После того как «Орландо» дал ему шанс, Карим отправился в Лигу развития НБА (G-Лига) на два года, а затем исчез с радаров до 2024 года, когда объявился в болгарском клубе «Шумен», а затем перешёл в ивуарийский коллектив «ЭйБиСи Файтерс», где и продолжает выступать.

Джален Леке Фото: Mike Stobe/Getty Images

Вообще, это очень распространённый путь баскетболиста: небольшой шанс в НБА, несколько лет в G-лиге, а затем турне по «экзотическим» для баскетбола странам. Посмотрим на Джалена Леке, бывшего игрока «Индианы Пэйсерс», который в 20 лет набирал 1,3 очка за четыре игры. Подобные показатели он демонстрировал и в сезоне-2019/2020 за «Финикс Санз». Затем он играл в Лиге развития до 2024 года, после чего получил предложение от израильской лиги и сейчас выступает за «Хапоэль Афула». В принципе, это неплохое продолжение карьеры: чемпионат сильный, команда не из последних. Возможно, мы увидим Леке в Евролиге или Еврокубке, но на большее рассчитывать сложно.

Может быть, всему виной неудачный сезон? Давайте заглянем ещё дальше в прошлое, например, в сезон-2016/2017. Ситуация аналогичная — сверстников Бронни с похожей статистикой почти нет, но есть такой персонаж, как Даймонд Стоун. В 19 лет он набирал 1,4 очка за семь игр, выступая за «Лос-Анджелес Клипперс». И что же? Всё то же самое: до 2019 года он играл в фарм-системах, а затем отправился в путешествие по планете Земля, сменив множество стран и клубов. Он играл в Иране, Китае, Косове, Венесуэле, на Филиппинах, в Тайване, Доминикане, Пуэрто-Рико и сейчас числится в составе монгольского клуба «Братья Завхан». Зато сколько впечатлений за жизнь он уже успел собрать!

Честно говоря, у меня есть ощущение, что Бронни не поедет за границу. Он с детства привык к определённому образу жизни и даже университет выбрал так, чтобы быть рядом с семьёй. Хотя ему следовало бы сменить колледж, так как он не вписывался в состав Южной Калифорнии. Но он выбрал лёгкий путь. И тут хочется вспомнить про Скотти Пиппена-младшего. Он тоже сын легенды и рос в хороших условиях. Однако не побоялся уехать в штат Теннесси, где прилежно играл несколько лет за «Вандербилт», где ему доверяли и где он развивался.

Лианджело Болл Фото: Eakin Howard/Getty Images

NCAA всё ещё является более эффективным местом для развития игроков, чем G-Лига. Но Бронни уже упустил свой шанс и рискует повторить судьбу многих других игроков, которые начинали свой путь в НБА так же, как он. Несколько лет блужданий по Лиге развития, а затем… возможно, Бронни предпочтёт завершить карьеру. Или нет? Есть пример Лианджело Болла, который кажется куда бо́льшим раздолбаем, чем сын Леброна. В итоге даже он после нескольких лет скитаний по фарм-клубам НБА уехал в мексиканский чемпионат. Правда, вскоре травмировался и вернулся в США. Посмотрим, решится ли он ещё на один выезд за границу — ему всё ещё 25 лет. Хотя финансово он уже обеспечен благодаря имени и звёздной семье, так что может обойтись без карьеры профессионального баскетболиста.

Баскетболисты без выдающегося потенциала чаще добиваются успеха, если до 22-23 лет остаются в NCAA, по сравнению с теми, кто в 19 попадает в НБА и вскоре оказывается в Лиге развития. Возможно, Бронни совершил роковую ошибку, решив заявиться на драфт НБА благодаря статусу своего отца. Если опираться на опыт схожих игроков, перспективы Джеймса-младшего выглядят не слишком радужно. Но, может быть, эта история станет исключением и через несколько лет Бронни своего добьётся. Будем следить — интерес к нему у публики пока не угасает.

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