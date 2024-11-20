Вот и сказочке конец! «Кливленд» наконец проиграл, но с ним точно стоит считаться

Шёл 1181 день нашей телестройки. Кто-то подрался, кто-то заселися в vip-домик, а кто-то продолжает разрывать НБА. «Кливленд» выдал исторический старт, победив в 15 матчах подряд. До этого подобный перфоманс удался только трём командам. «Вашингтон Кэпитолс» (сезон-1948/1949) — слишком давно, чтобы быть правдой. «Хьюстон Рокетс» (1993/1994) — нечестно, у них был чит-код в виде Хакима. «Голден Стэйт» (2015/2016) — регулярка 73-9 и статус одной из лучших династий всех времён.

Однако пацанская мудрость гласит, что если хочешь стать сильнейшим, то должен сильнейшего победить. Поэтому, по версии букмекеров, к матчу с «Бостоном» «Кавальерс» подошли в ранге андердога.

Аналитики в очередной раз доказали, что не просто так едят свой хлеб. С действующим чемпионом справиться не удалось, но «Кливленд» и без этого впечатляет. Да, серия прервалась, но такого «винстрика» не случалось даже в эпоху Леброна Джеймса. Поэтому с ними определённо стоит считаться. Вопроса лишь два: реально ли они контендер и доколе это продлится?

Дабы основательно препарировать «Кавс», возьмём на вооружение четыре метода. Хотя нет, пожалуй, всё-таки три — без огуречной панацеи от всех болезней доктора Попова как-нибудь обойдёмся. Начнём с исторического. Американский спорт завязан на перманентным отсылкам к прошлому. Собственно, с этого данный текст и начался. Так вот, все три команды, до «Кавальерс» выдавшие спурт из минимум 15 стартовых побед, доходили до финала. Взять титул удалось только «Хьюстону». Не будем показывать пальцами, но свою роль наверняка сыграла первая пенсия Майкла Джордана. «Кливленд» ни разу не выигрывал на таких длинных отрезках. Поэтому да, это уже достижение. Плюс, прошлое говорит, у «Кавс» есть все шансы пошуметь и победить минимум на Востоке.

Кенни Аткинсон, сезон-2024/2025 Фото: Winslow Townson/Getty Images

Тем не менее на паркет выходят герои дней сегодняшних. Старину надо уважать, но в меру. Здесь и выходит на сцену всё разнообразие статистического мира НБА. Цифры — не истина в последней инстанции, однако зачастую помогают лучше разобраться в ситуации. Кстати, они тоже на стороне коллектива Кенни Аткинсона. Помимо турнирной таблицы, команда из Огайо хороша сразу по нескольким ключевым направлениям. «Кливленд» умел защищаться и до возглавившего их в межсезонье Аткинсона. Проблема в том, что больше они ничего не умели. В прошлом сезоне «Кавальерс» показали шестой защитный рейтинг, в этом — идут на восьмой позиции.

Куда важнее, что теперь они выглядят намного более сбалансированными. С 18-й строчки атакующего рейтинга и 115,2 очка за 100 владений они катапультировались на первое место и 123 балла. Эффективность зашкаливает, и здесь на помощь приходит уже метод того, что в команде изменилось. Спойлер: многое.

Лидеры атакующего рейтинга НБА 2024/2025

«Кливленд Кавальерс» 122,9 «Бостон Селтикс» 121,9 «Нью-Йорк Никс» 121,8 «Лос-Анджелес Лейкерс» 117,8 «Голден Стэйт Уорриорз» 117,4

В первую очередь, «Кливленд» активнее бежит в нападение. Особенно контраст заметен по сравнению с серией первого раунду с «Орландо». Адепты защитного баскетбола назвали бы её чистым кайфом для тех, кто ещё ценит оборону. Для сторонников атакующего стиля она стала сущим кошмаром, который не рекомендуется показывать детям. Теперь прекрасные «Кавальерс» будущего (и уже настоящего) играют в современном стиле. Больше беготни, быстрые атаки, резкий переход на чужую половину и, конечно, больше трёхочковых. 36,1% сезона-2023/2024 превратились в 41,5% — самый высокий показатель в лиге.

С Аткинсоном у «Кливленда» есть какая-то тактика, и они её придерживаются. Что не менее важно, появилась определённость. Об этом свидетельствуют продления контрактов Донована Митчелла и Эвана Мобли, которые связывают двух лучших игроков команды с франшизой на долгосрочную перспективу. Кроме того, весь костяк клуба уже на длительных соглашениях. Помимо Мобли с Митчеллом, минимум на три года подписаны Аллен, Гарлэнд и надежный ролевик Макс Страс. Такая стратегия подтверждает, что в «Кавальерс» определились с составом, с которым будут работать в ближайшие годы.

Гарлэнд и Митчелл наконец поделили мяч. Статистика Дариуса близка к той, которую он показывал в единственный сезон, когда получил приглашение на Матч звёзд. Однако при идентичных цифрах он демонстрирует более высокую эффективность, несмотря на проигранный матч «Селтикс». «49-43-94» — прямая заявка на включения в элитный стрелковый клуб «40-50-90».

«Кливленд Кавальерс», сезон-2024/2025 Фото: Jason Miller/Getty Images

Шире стала и роль Эвана Мобли. Бигмен не скован исключительно оборонительной рутиной и чаще задействуется в командном нападении. Форвард обрёл дальний бросок, пусть по-прежнему не слишком часто им угрожает. Однако теперь оппоненты не могут безнаказанно оставлять его на периметре. Это развязывает руки Джарретту Аллену. Вдвоем под кольцом им тесно, но сейчас центровой пользуется освободившимся пространством на полную катушку, так же как и врывающиеся в «краску» игроки бэккорта.

Много рассуждать о Доноване Митчелле нет смысла. Его уровень был известен и до прорыва «Кливленда». Он всё ещё полноправная первая опция, а официальный сайт НБА регулярно включает его в топ-10 главных претендентов на MVP. Куда неожиданнее стало преображение игроков резерва. Скамейка «Кавальерс» отличается глубиной, а лучше остальных проявляет себя Карис Леверт. «Кавс» не только в топ-10 атакующего и защитного рейтинга, но и в первой десятке по очкам, набранным скамейкой.

Резюмируя, «Кливленд» прибавил в атаке, но не потерял защитную идентичность. Первый месяц сезона — не самая длинная дистанция, однако кто ещё 30 дней назад ожидал такого прогресса? Вне зависимости от результата встречи с «Бостоном», в действиях «Кавальерс» прослеживается логика. Это продукт продуманных действий вместе с грамотной тренерской работой и развитием игроков. Пока «Милуоки» и «Филадельфия» буксуют, а Паоло Банкеро лечится, Восток мог бы совсем заскучать. Такого не произошло, и главная этому причина — «Кливленд».

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