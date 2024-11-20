Джоэл Эмбиид — MVP только по статистике. В реальности он опаздывающий кошмар

Сезон для «Филадельфии» начался так, что фанаты готовы разорвать свои абонементы. Команда, которая считалась одним из главных претендентов на высокие места, умудрилась стартовать с 2-11, осев на дне Восточной конференции. «Сиксерс» потеряли больше, чем просто матчи — веру в себя, взаимное уважение и, возможно, здравый смысл.

Кризис достиг своего пика после очередного поражения — теперь от «Майами» со счётом 89:106. Настроение внутри коллектива лучше всего описал ветеран Кайл Лоури, который настоял на срочном командном собрании. Ситуация вышла из разряда «давайте обсудим ошибки» и превратилась в шоу честности с элементами драмы. Центральной фигурой этого мероприятия стал Тайриз Макси, который решился сделать то, на что не отваживались его более опытные коллеги — публично призвать Джоэла Эмбиида быть более дисциплированным.

Макси, чей статус молодого лидера уже давно не подлежит сомнению, указал MVP сезона-2022/2023 на его хронические опоздания. «Ты опаздываешь на всё, и это убивает атмосферу в команде», — примерно такими словами Макси ударил по больному месту. Эмбиид, которого в этот момент можно было только пожалеть, признал правоту товарища. Правда, тут же добавил, что и сам не понимает, что пытается делать «Филадельфия» на паркете. Вполне вероятно, эти слова должны были выглядеть как самоирония, но больше напоминали оправдание.

Джордан МакКейн и Кайл Лоури, сезон-2024/2025 Фото: Harry How/Getty Images

Руководство клуба рассчитывало, что подписание Пола Джорджа, девятикратного участника Матча звёзд, и взросление Макси создадут идеальную комбинацию вокруг Эмбиида. Но пока картина больше напоминает театр абсурда. Джордж, восстанавливающийся после травмы, провёл лишь шесть матчей. Макси лечит заднюю поверхность бедра. Сам Эмбиид начал сезон с «управления нагрузкой», затем отбывал дисквалификацию за инцидент с журналистом. Результат? Команда проиграла все три матча после его возвращения.

В кулуарах говорят, что игроки попросили главного тренера Ника Нёрса быть строже. Ответная реакция штаба выглядела не менее категорично: тренеры потребовали, чтобы баскетболисты, наконец, начали тренироваться с полной отдачей. И это заявление от профессионалов, которые зарабатывают миллионы. Такова реальность «Сиксерс».

Ирония в том, что «Филадельфия» входила в сезон с ожиданиями выиграть более чем 51 встречу, занимая третью строчку в предсезонном рейтинге ESPN. Теперь же команда рискует остаться за пределами даже турнирной таблицы мемов. Трансформации, миллиардные контракты, статус MVP — всё это оказывается бессмысленным, если игроки не могут вовремя появляться на тренировках. Макси, возможно, и не решил проблемы клуба своим выступлением, но хотя бы обозначил, что молчать больше нельзя.