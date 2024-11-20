В НБА достигли уникального порога, за который ещё не ступала нога! Уэстбрук — в истории

Расселл Уэстбрук снова напомнил, что в НБА его имя — синоним статистического величия. В ночь на среду защитник «Денвера» вошёл в историю, став первым игроком, достигшим отметки в 200 трипл-даблов за карьеру. Его выступление в матче Кубка НБА с «Мемфисом» завершилось показателями в 12 очков, 10 подборов и 14 передач. Уэстбрук успел сделать ключевой подбор за 1.27 до конца игры, когда победа команды уже была практически в кармане.

Уэстбрук давно удерживает звание рекордсмена НБА по трипл-даблам, обогнав легендарного Оскара Робертсона ещё в 2021 году. Однако с переходом из статуса доминирующего разыгрывающего в роль запасного его результативность в этой категории снизилась. Сегодняшний трипл-дабл стал для него лишь вторым после обмена из «Лейкерс» в сезоне-2022/2023 и первым в составе «Денвера». Тем не менее он проложил дорогу в уникальный клуб, где пока его никто не догнал, хотя конкуренты уже на горизонте.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым вероятным кандидатом на покорение 200 трипл-даблов является Никола Йокич. Одноклубник Уэстбрука. У него уже 136, и если он повторит свою продуктивность последних трёх сезонов, когда оформил 73 трипл-дабла за 222 игры, то вполне может догнать Уэстбрука. Йокич, который лидирует в этом сезоне по подборам и передачам, демонстрирует стабильность и в свои 29 лет явно не собирается сбавлять темп.

Однако сегодня Уэстбрук запомнился не только историческим достижением. Ему удалось получить технический фол за взгляд. В конце третьей четверти он обыграл Санти Альдаму, задержал взгляд на сопернике всего на секунду, после чего развернулся и побежал назад в защиту. Этот момент оценили как повод для штрафного броска. Но, как показал Уэстбрук, такие мелочи не могут его отвлечь.

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.