То, что он сотворил в третьей четверти — просто невероятно! В восторге был сам Леброн Джеймс.

«Лейкерс» взяли на драфте гения, который уже приносит пользу. Новичок зажёг в матче НБА

Далтон Кнехт, возможно, стал главной находкой драфта НБА 2024 года. И «Лейкерс» могут смело считать себя в выигрыше.

Всего в четвёртом матче в стартовом составе 23-летний защитник набрал 37 очков, реализовав 12 из 16 бросков с игры (включая 9 из 12 с трёхочковой дистанции), добавил к этому пять подборов и не допустил ни одной потери. Его девять точных трёхочковых бросков за матч — повторение рекорда НБА для новичков, который ранее устанавливали Кейонте Джордж, Йоги Феррелл и Родриг Бобуа.

У выступления Кнехта есть особенность: все рекордные игры его предшественников происходили в феврале или марте, когда у новичков уже был накоплен опыт выступлений на уровне НБА. Кнехт же впервые вышел на паркет лиги менее месяца назад.

А ещё во время победного матча с «Ютой» Далтон выдал невероятную серию из 18 подряд набранных очков для «Лейкерс» без (!) промахов, а за промежуток — целых 22. После одного из трёхочковых бросков он эффектно повторил знаменитое пожимание плечами Майкла Джордана.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

До старта сезона можно было предположить, что главным новичком «Лейкерс» станет Бронни Джеймс (кто вообще в здравом уме так думал?), но реальность быстро расставила всё по местам. Кнехт оказался более важным элементом для будущего команды, показывая не только зрелость, но и феноменальную результативность.

Что удивительно, Далтон Кнехт вообще не должен был оказаться в «Лейкерс». После выдающегося сезона в университете Теннесси, где он набирал очки почти из любой точки и бросал с 39,7% из-за дуги, его ожидали в числе первых 10 пиков драфта. Однако возраст, возможно, отпугнул команды, предпочитающие верить в долгосрочный потенциал более молодых баскетболистов.

Для «Лейкерс» же возраст не стал препятствием. Им был нужен игрок, готовый усиливать команду уже сейчас, и Кнехт начал оправдывать эти ожидания с первых матчей. Смелость «Лейкерс» на драфте принесла им универсального скорера.