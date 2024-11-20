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Лидеры по трипл-даблам в истории НБА: кто находится на первом месте и какие шансы у Николы Йокича стать лидером, прогноз, Денвер

Вопрос времени! Когда Йокич установит рекорд НБА, который не побьют никогда?
Никита Бирюков
Когда Йокич установит «вечный» рекорд НБА?
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Гениальный серб точно отберёт у Расселла Уэстбрука первое место.

Баскетбольная история переписывается на наших глазах. Буквально 10 лет назад никто и в жизни не мог бы представить, что кому-то удастся обойти Оскара Робертсона с его легендарным 181 трипл-даблом, но одна Черепашка смогла! А ведь он даже не ниндзя, а просто Расселл Уэстбрук, который в 2021 году обошёл икону 60-х и 70-х, а буквально сегодня оформил юбилейный 200-й трипл-дабл в карьере. Расти уже в истории НБА, но за его поистине великим достижением мчит его напарник по команде.

В матче регулярного чемпионата с «Мемфис Гриззлиз» Уэстбрук оформил своё знаковое достижение, став первым игроком в истории НБА, кто перешагнул рубеж 200 трипл-даблов. Впрочем, закат карьеры Расселла всё ближе, а к нему с каждым новым днём приближается, наверное, самый уникальный игрок в истории лиги. Вряд ли кто-то мог подумать, что центровой ростом в 211 см будет клепать по трипл-даблу практически в каждом матче сезона. Речь, естественно о Николе Йокиче. Трёхкратный MVP поражает всех своей игрой в этом сезоне, кажется, что прибавлять уже некуда, так как баскетболист и так находится на запредельном для многих уровне, однако он продолжает удивлять в каждом новом матче.

Легендарное достижение Уэстбрука!
В НБА достигли уникального порога, за который ещё не ступала нога! Уэстбрук — в истории
В НБА достигли уникального порога, за который ещё не ступала нога! Уэстбрук — в истории

Йокич невероятно стабилен и является системообразующим игроком «Денвера». Когда же Джокер побьёт рекорд Уэстбрука? Он провёл 10 матчей в нынешнем регулярном чемпионате, набрав в них шесть трипл-даблов — очень внушительные показатели. В прошлом сезоне он принял участие в 79 встречах, оформив 25 трипл-даблов, а всего за карьеру Йокич провёл 136 игр с тремя статистическими показателями, которые превышали 10 пунктов. Получается, если мы возьмём тот факт, что сербский центровой будет делать по 25 трипл-даблов в среднем, то уже через три-четыре сезона мы увидим нового короля на пьедестале великих.

Всё из-за того, что Уэстбрук с каждым сезоном демонстрирует регресс по количеству собирания статистических показателей, которые нужны для получения трипл-дабла. Если в сезоне-2020/2021 Черепашка в составе «Вашингтон Уизардс» спокойно оформлял по 38 трипл-даблов за сезон, то с каждым последующим годом их количество кратно уменьшалось — 10, четыре, один и последний рекордный 200-й в этом сезоне. Против Расти говорит тот факт, что он попросту стареет. На минуточку, ему уже 36 лет, той самой взрывной скорости, благодаря которой он мог расправиться практически с любым оппонентом в лиге, уже нет, а часики тикают.

Никола Йокич

Никола Йокич

Фото: Getty Images

Не исключено, что под конец карьеры он может оказаться в какой-нибудь слабой команде, которая не борется за высокие награды, а просто развивает молодёжь. Там опыт Уэстбрука будет к месту, именно в таком клубе он сумеет ещё наскрести десяток трипл-даблов до своей пенсии. У Йокича есть ещё как минимум три-четыре года прайма, а это не говоря уже о том, что Леброн и в 39 лет клепает трипл-дабл один за другим. К слову, Джокер провёл всю карьеру без серьёзных травм и всегда играет много матчей в регулярных чемпионатах, поэтому до конца своей профессиональной карьеры он должен точно превзойти достижение Уэстбрука. В этом не должно быть никаких сомнений, если только в дело не вмешаются травмы.

Никола — и есть «Денвер». Без него сложно представить команду, он лидер клуба по набранным очкам, подборам и передачам. Вряд ли в ближайшие пару лет что-то кардинально изменится. На него буквально молятся болельщики, а он уже отплатил городу тем, что принёс первое чемпионство в истории клуба. К тому же что бы ни говорили о том, что ему неинтересен баскетбол, но он «горит» игрой и готов делать свою работу на высочайшем уровне день за днём. Именно эта невообразимая стабильность и сделает из Йокича лидера по трипл-даблам всех времён и народов. Ни капли не сомневаюсь в способностях Джокера.

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Новости. Баскетбол
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