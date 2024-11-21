Новый защитный монстр в НБА. Дайсона Дэниэлса сравнивают с Каваем — он уже кошмарит лигу

НБА по-прежнему сугубо атакующая лига, где даже 50 очков за матч в исполнении одного игрока стали обыденностью. Однако в текущем сезоне на улице фанатов защитной игры наконец праздник. В богатом словаре терминов ассоциации один стоит особняком. Hustle — означает дополнительные усилия игрока, его усердие, самоотверженность и решимость, скажем, нырнуть в первые ряды за уходящим мячом. Наверняка вы сразу подумали о нашумевшем фильме Адама Сэндлера как раз с таким названием. Например, Энтони Эдвардс так вжился в роль, что до сих пор из неё не вышел. Тем не менее теперь в лиге появился новый хастлер — Дайсон Дэниэлс.

Его защитные умения действительно впечатляют, но кто это вообще такой? 21-летний австралиец проводит уже третий сезон, однако до этого пребывал на периферии зрительского внимания. В Лиге развития (G-Лиге) форвард выступал за созданную НБА команду молодых талантов «Игнайт», а в 2022-м выставил кандидатуру на драфт. Получилось удачно — «Пеликанс» забрали его под высоким восьмым номером. В Летней лиге Дайсон получил травму и не сумел проявить себя должным образом. Впрочем, это не помешало ему подписать с «Нью-Орлеаном» контракт новичка.

Джейлен Браун и Дайсон Дэниэлс, сезон-2024/2025 Фото: The Boston Globe via Getty Images

За пару сезонов в «Нью-Орлеане» Дэниэлс ни разу не провёл 65 матчей и редко выходил в старте. Статистика тоже не впечатляла — в среднем менее пяти очков за матч с ужасным процентом реализации с игры. Поэтому летний обмен в «Атланту» не стал неожиданностью. Дайсон шёл довеском в трейдовом пакете за Деджонте Мюррея. Здесь и началось всё самое интересное.

В «Хоукс» его результативность подскочила сразу на 10 пунктов. На новом месте Дэниэлс заручился поддержкой тренерского штаба и вышел в старте во всех встречах, в которых принимал участие. Расширение игровой роли напрямую поспособствовало самому громкому прогрессу первого месяца текущей регулярки. Защита всегда была сильной стороной форварда, в составе «ястребов» он продемонстрировал всю широту своих способностей: атлетизм, умение считывать линии передач, высокий баскетбольный IQ.

Пожалуй, у Дэниэлса самые быстрые руки во всей НБА. Недавно австралиец повторил достижение Майкла Джордана, в четырёх матчах подряд набирая не менее 15 очков при пяти перехватах. В данном компоненте ему уже сейчас мало равных. Дайсон лидирует как по среднему, так и по суммарному количеству перехватов. На данный момент у форварда 44 подобных действия, у идущего вторым Джейлена Уильямса — 33, ни у одного другого игрока нет даже 30.

Лидеры НБА-2024/2025 по перехватам

Кроме того, Дэниэлс с большим отрывом лидирует по касаниям мяча в защите. Пожалуй, это не самая объективная аналитическая метрика, однако она даёт представление о том, насколько отдельно взятый игрок вовлечён в оборонительные процессы команды. Способность залезть оппоненту под кожу, прилипнуть к нему и не отлипать до самой финальной сирены — ценное качество. Австралиец демонстрирует это на постоянной основе. За примерами далеко ходить не надо, в игре с «Кингз» Дайсон в решающей атаке отвесил победный блок-шот ДеАарону Фоксу.

Видео можно посмотреть на канале Atlanta Hawks в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В середине ноября форвард каким-то образом умудрился совершить 25 перехватов всего за четыре игры. Если он продолжит прогрессировать такими темпами, то бросит вызов рекорду Элвина Робертсона с его 3,7 перехвата за матч, установленному почти четыре десятилетия назад.

Безусловно, Дэниэлсу есть куда расти. В первую очередь это заметно по его игре в нападении. Да, он заметно больше забивает и берёт больше бросков, показывая лучшую реализацию с игры в карьере. Однако слабости в атаке всё ещё бросаются в глаза. У него мизерные 28% трёхочковых, и он никогда не исполнял штрафные выше 65%. По стилистике Дайсон напоминает Андре Роберсона, в своё время выжигавшего в обороне «Оклахомы» и даже входившего в топ-5 голосования за награду лучшему защитнику сезона. Роберсон тоже был незаменим на своей половине, но отсутствие стабильного броска (правда, вместе с тяжёлыми травмами) заметно сократило продолжительность его пребывания в НБА.

Дайсон Дэниэлс и Джордан Пул, сезон-2024/2025 Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Однако взлёт Дэниэлса не остался без внимания. Эксперт Кирк Голдсберри уже сравнивает форварда с Каваем Леонардом и отмечает, что он по праву претендует на приз «Мистер замок». Вторят аналитику и букмекеры. Если ещё месяц назад Дайсон и близко не был в котировках на защитную награду, то сейчас выше, чем у него, шансы только у Виктора Вембаньямы и Эвана Мобли.

У «Атланты» давно не было настолько универсального защитного винга, что наталкивает на мысль о том, что Восток стал только конкурентнее. Кроме того, Дэниэлс играет на небольшом контракте, а это значит, что за ним наверняка выстроится очередь из соискателей. Баскетболист такого функционала — лакомый кусок для любого контендера. Пока же форвард напоминает оборонительного монстра. Дайсон оправдывает своё имя и, словно пылесос, «засасывает» атакующие порывы соперников, коллекционируя перехваты и полезные действия на своей половине.

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