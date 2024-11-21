Леброн «выключил» интернет, чтобы напомнить — он главный в любой игре

Леброн Джеймс решил уйти из социальных сетей. И это, похоже, его самая громкая победа за последние пару лет. Король, уставший от хейта, сплетен и постоянного напоминания, что его время на вершине подходит к концу, попрощался с 211 млн подписчиков. В своём посте Леброн сообщил, что «уходит на время», добавив эмодзи в виде короны и мира. Элегантно, как всегда.

Однако куда интереснее, почему это произошло. Поводом стала публикация агента Кевина Дюранта Рича Клеймана, который раскритиковал негатив в спортивных медиа. Джеймс в ответ не только согласился, но и решил, что лучшее решение — выйти из игры совсем. Возможно, так он хотел подчеркнуть своё величие: мол, посмотрите, как я нужен всем, но ухожу. Однако многие заподозрили, что этот шаг связан вовсе не с «негативом в медиа».

Всего за день до своего ухода Джеймс жаловался, что его называют «лжецом» в интернете. Если учесть, что Леброн всегда был человеком с изрядной долей самолюбия, становится понятно, почему он не смог выдержать постоянного давления. Но вот что странно: из-за чего начался этот шквал критики? Возможно, дело в поддержке им Камалы Харрис перед выборами, когда Джеймс агрессивно агитировал голосовать за демократов, публикуя видео с обвинениями в адрес республиканцев. После поражения Харрис Леброн вновь напомнил всем о своей роли «защитника справедливости», опубликовав эмоциональный пост о дочери. Однако даже это выглядело скорее попыткой спасти лицо, нежели искренним проявлением заботы.

Энтони Дэвис, Леброн Джеймс и Далтон Кнехт, сезон-2024/2025 Фото: Harry How/Getty Images

Пикантности ситуации добавляет то, что Леброн покинул социальные сети спустя всего пару недель после того, как поддержанный им кандидат проиграл Дональду Трампу. Ощущение, что Король просто не смог переварить поражение «своей команды». Конечно, он объясняет это заботой о психическом здоровье, но не слишком ли всё совпадает?

Леброн — фигура, вокруг которой всегда кипят страсти. Его хейтеры не устают напоминать, что он «выбирает лёгкие пути», а фанаты восхищаются его способностью оставаться в центре внимания даже на спаде карьеры. Однако его уход из соцсетей — это не просто реакция на травлю или политика. Это, скорее всего, стратегия. Ведь что может быть более громким, чем молчание? Леброн вновь показывает, что он не просто игрок, он бренд, умеющий выжать максимум из любого скандала.

И пока все гадают, насколько долго продлится его «темнота», можно предположить, что возвращение будет ещё более громким. Ведь Леброн никогда не умел оставаться в тени слишком долго.

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