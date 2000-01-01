Шакил О'Нил в беде из-за рухнувшей криптобиржи. Он выплатит пострадавшим $ 11 млн

Реклама

В 2021 году О'Нил говорил, что опасается криптовалюты и не будет заниматься ей. Однако вскоре Шакил начал рекламировать токены NFT Astral, связанные с платформой FTX. Баскетболист продвигал криптовалюту и во время своих диджейских сетов под именем DJ Diesel.