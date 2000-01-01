Шакил О'Нил в беде из-за рухнувшей криптобиржи
Шакил О'Нил попал в неприятную историю. Легенда НБА оказался в центре судебных разбирательств из-за рухнувшей криптовалютной платформы FTX. Теперь баскетболисту придётся выплатить миллионы долларов пострадавшим!
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В 2021 году О'Нил говорил, что опасается криптовалюты и не будет заниматься ей. Однако вскоре Шакил начал рекламировать токены NFT Astral, связанные с платформой FTX. Баскетболист продвигал криптовалюту и во время своих диджейских сетов под именем DJ Diesel.
Доверие
В 2022-2023 годах курс токенов просел, но даже тогда Шакил убеждал инвесторов не продавать NFT Astral. В итоге криптобиржа FTX обанкротилась, а О'Нил оказался в центре судебных разбирательств.
Ответственность
Инвесторы подали коллективный иск на баскетболиста, заявив, что покупали токены из-за доверия к Шаку. Сначала О'Нил пытался откреститься от скандала, пояснив, что он лишь оплачиваемый актёр в рекламе. Но это не помогло.
Последствия
Теперь по решению суда легенда НБА должен выплатить пострадавшим инвесторам $ 11 млн. Эта компенсация покроет убытки людей и судебные издержки.
Шакил О'Нил в беде из-за рухнувшей криптобиржи. Он выплатит пострадавшим $ 11 млн
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