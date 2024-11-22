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Матч всех звезд НБА в 2025 году: формат матчей, которые будут частью отдельного турнира, какой регламент и изменения

Карри повлиял на изменения. Что известно о новом формате Матча всех звёзд НБА — 2025
Артемий Берстенев
Что известно о новом формате Матча всех звёзд НБА
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Изменения станут гвоздем в крышку гроба?

К 2025 году НБА намерена радикально пересмотреть формат Матча всех звёзд (МВЗ). Вместо привычного шоу с минимальной обороной и обилием эффектных данков лига готовит нечто совершенно новое: турнирный формат с участием четырёх команд, включая победителей Матча восходящих звёзд. Такой подход, как ожидается, вернёт интригу и соревновательный дух в центральное событие звёздного уикенда.

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Новое мероприятие объединит три команды из восьми игроков, выбранных из числа лучших звёзд лиги, и четвёртую команду — выигравшие Матч восходящих звёзд, который уже несколько лет проводится в формате мини-турнира. Вначале состоятся два полуфинальных матча, где команды будут сражаться за право первыми набрать 40 очков. Победители полуфиналов встретятся в финале, где для триумфа потребуется набрать всего 25 очков.

Комиссионер НБА Адам Сильвер давно выражал недовольство уровнем игры на последних МВЗ. После провала в Индианаполисе, где баскетболисты практически не старались защищаться, Сильвер признал необходимость перемен. На пресс-конференции он подчеркнул, что разочарованы остались не только болельщики и лига, но и сами игроки. «Мы надеялись, что в баскетбольной столице Америки игроки проявят больше желания бороться, но этого не произошло», — отметил он.

Стефен Карри и Адам Сильвер, Матч всех звёзд НБА — 2022

Стефен Карри и Адам Сильвер, Матч всех звёзд НБА — 2022

Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Адам Сильвер инициировал создание специального комитета, в состав которого вошли представители игроков и клубов, чтобы разработать формат, способный вновь зажечь интерес как у зрителей, так и у самих участников. Одной из ключевых фигур в этом процессе стал лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри, которому отведена особая роль в предстоящем уикенде в Сан-Франциско. Как отметил Сильвер, Карри гордится тем, что представляет НБА, и стремится вдохновить игроков на демонстрацию своего максимального потенциала.

Обновлённый формат явно нацелен на усиление конкурентного настроя и вовлечение игроков в более динамичную игру. Турнирная структура с ограничением по количеству очков побуждает звёзд действовать быстрее и с большей самоотдачей. Предполагается, что это добавит зрелищности матчам и вернёт тот азарт и накал борьбы, которые когда-то сделали Матч всех звёзд культовым событием.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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