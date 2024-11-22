Сборная России по баскетболу возвращается! LIVE

В Москве ребята Зорана Лукича сыграют со сборной Туниса.

Сегодня, 22 ноября, будет сыгран один матч в рамках международного турнира Fonbet Кубок Дружбы. Россия — Африка. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи Россия — Тунис, которая начнётся в 20:00 мск.

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