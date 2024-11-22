Сборная России по баскетболу возвращается! LIVE
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В Москве ребята Зорана Лукича сыграют со сборной Туниса.
Сегодня, 22 ноября, будет сыгран один матч в рамках международного турнира Fonbet Кубок Дружбы. Россия — Африка. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи Россия — Тунис, которая начнётся в 20:00 мск.
Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка . Кубок Дружбы
22 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тунис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Комментарии
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