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Начало прямой трансляции
21:00 Мск
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Россия — Тунис: смотреть онлайн-трансляцию матча на Кубок Дружбы. Россия – Африка от 22 ноября 2024 года, во сколько начало

Сборная России по баскетболу возвращается! LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
Баскетбол. Россия — Тунис. LIVE
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В Москве ребята Зорана Лукича сыграют со сборной Туниса.

Сегодня, 22 ноября, будет сыгран один матч в рамках международного турнира Fonbet Кубок Дружбы. Россия — Африка. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи Россия — Тунис, которая начнётся в 20:00 мск.

Кубок Дружбы. Россия — Африка. Календарь
Кубок Дружбы. Россия — Африка. Таблица
Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка . Кубок Дружбы
22 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тунис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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