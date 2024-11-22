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Форвард Орландо Мэджик Франц Вагнер стал автором победного трёхочкового попадания в матче с Лос-Анджелес Лейкерс: видео

Вот это да! Немец просто похоронил надежды «Лейкерс» на седьмую победу подряд. Видео
Артемий Берстенев
Франц Вагнер похоронил «Лейкерс» в концовке
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Леброн Джеймс и Энтони Дэвис были великолепны, но успех в итоге праздновал один из братьев Вагнер.

Лос-Анджелес ждал волшебства. Новый дизайн формы и площадки, победная серия из шести матчей, атмосфера — всё предвещало очередной успех «Лейкерс». Но на паркете «Крипто.ком Арены» магия была совсем иной, виной тому — «Мэджик». Франц Вагнер, молодой немецкий форвард «Орландо», превратил вечер Леброна и компании в кошмар, отправив их в нокаут за 2,5 секунды до финальной сирены.

НБА — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
118 : 119
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 39, Джеймс - 31, Кнехт - 17, Ривз - 9, Реддиш - 8, Расселл - 7, Кристи - 5, Колоко - 2, Винсент, Льюис, Хатимура, Траоре
Орландо Мэджик: Вагнер - 37, Саггс - 23, Вагнер - 19, Да Силва - 12, Харрис - 11, Битадзе - 7, Блэк - 4, Айзек - 2, Ховард - 2, Энтони - 2, Хьюстан, Джозеф

Начало встречи оправдывало ожидания фанатов. Энтони Дэвис, показывающий прекрасную форму со старта сезона, доминировал в «краске», а Кэм Реддиш добавил скорости и точности на периметре. Но гости ответили градом дальних бросков, а Вагнер сразу дал понять, что «Орландо» приехал не только за опытом.

Первая половина матча — оскорблённая оборона. Причём от обеих команд, которые обменивались яркими моментами: например, Мориц Вагнер эффектно забил сверху, а Леброн тут же ответил своим данком. На перерыв «Лейкерс» ушли с небольшим преимуществом — 67:60.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Но в третьей четверти «Мэджик» нашли свой ритм. Зонная защита замедлила темп «озёрников», и гости воспользовались этим сполна. Франц Вагнер уверенно работал как на дуге, так и в проходах, а Джейлен Саггс добавил остроты своими трёхочковыми.

Заключительная четверть — самое интересное. Леброн Джеймс включил режим суперзвезды, трижды подряд поразив кольцо из-за дуги, и вывел свою команду вперёд — 105:98. Но Франц Вагнер доказал, почему он считается одним из самых перспективных баскетболистов лиги. Его хладнокровная реализация держала «Мэджик» в игре.

Когда до конца оставались считаные секунды, а «Лейкерс» были впереди на два очка, Вагнер сделал то, что редко удаётся даже самым опытным звёздам. Дальний трёхочковый попал точно в цель, а с ним рухнули надежды «Лос-Анджелеса» на продолжение победной серии. Попытка Дэвиса, который до этого смазал штрафные, спасти матч оказалась тщетной — мяч лишь задел кольцо.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В ночь на 24 ноября «Лейкерс» предстоит сыграть с «Денвером», чемпионами позапрошлого сезона, а «Орландо» в этот же день встретится с «Детройтом». После сегодняшнего поражения «Лос-Анджелес» занимает четвёртое место в Западной конференции с результатом 10-5, тогда как «Мэджик» находятся на четвёртой строчке в Восточной конференции с показателем 10-7.

НБА — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Детройт Пистонс
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
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