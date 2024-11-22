Леброн Джеймс и Энтони Дэвис были великолепны, но успех в итоге праздновал один из братьев Вагнер.

Вот это да! Немец просто похоронил надежды «Лейкерс» на седьмую победу подряд. Видео

Лос-Анджелес ждал волшебства. Новый дизайн формы и площадки, победная серия из шести матчей, атмосфера — всё предвещало очередной успех «Лейкерс». Но на паркете «Крипто.ком Арены» магия была совсем иной, виной тому — «Мэджик». Франц Вагнер, молодой немецкий форвард «Орландо», превратил вечер Леброна и компании в кошмар, отправив их в нокаут за 2,5 секунды до финальной сирены.

Начало встречи оправдывало ожидания фанатов. Энтони Дэвис, показывающий прекрасную форму со старта сезона, доминировал в «краске», а Кэм Реддиш добавил скорости и точности на периметре. Но гости ответили градом дальних бросков, а Вагнер сразу дал понять, что «Орландо» приехал не только за опытом.

Первая половина матча — оскорблённая оборона. Причём от обеих команд, которые обменивались яркими моментами: например, Мориц Вагнер эффектно забил сверху, а Леброн тут же ответил своим данком. На перерыв «Лейкерс» ушли с небольшим преимуществом — 67:60.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Но в третьей четверти «Мэджик» нашли свой ритм. Зонная защита замедлила темп «озёрников», и гости воспользовались этим сполна. Франц Вагнер уверенно работал как на дуге, так и в проходах, а Джейлен Саггс добавил остроты своими трёхочковыми.

Заключительная четверть — самое интересное. Леброн Джеймс включил режим суперзвезды, трижды подряд поразив кольцо из-за дуги, и вывел свою команду вперёд — 105:98. Но Франц Вагнер доказал, почему он считается одним из самых перспективных баскетболистов лиги. Его хладнокровная реализация держала «Мэджик» в игре.

Когда до конца оставались считаные секунды, а «Лейкерс» были впереди на два очка, Вагнер сделал то, что редко удаётся даже самым опытным звёздам. Дальний трёхочковый попал точно в цель, а с ним рухнули надежды «Лос-Анджелеса» на продолжение победной серии. Попытка Дэвиса, который до этого смазал штрафные, спасти матч оказалась тщетной — мяч лишь задел кольцо.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В ночь на 24 ноября «Лейкерс» предстоит сыграть с «Денвером», чемпионами позапрошлого сезона, а «Орландо» в этот же день встретится с «Детройтом». После сегодняшнего поражения «Лос-Анджелес» занимает четвёртое место в Западной конференции с результатом 10-5, тогда как «Мэджик» находятся на четвёртой строчке в Восточной конференции с показателем 10-7.