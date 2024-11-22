«Кто это слил, тот — кусок дерьма». Джоэл Эмбиид в поисках крысы в «Филадельфии»

Джоэл Эмбиид ищет предателя. Обычный будний день в «Филадельфии» превратился в квест по поиску крыс внутри команды. Сам MVP сезона-2022/2023 открыто заявил: «Кто это слил, тот — настоящий кусок дерьма».

Всё началось с того, что известный инсайдер Шэмс Чарания поведал миру о бурной встрече игроков и тренеров, созванной ветераном команды Кайлом Лоури. Там Тайриз Макси устроил своеобразный «разбор полётов», обвинив Эмбиида в опозданиях на командные мероприятия и подчеркнув, как это влияет на атмосферу в раздевалке. Подобные обвинения — явно не то, что Джоэл привык слышать от партнёров, но, к его чести, он публично заявил, что принимает конструктивную критику. Правда, тут же принизил масштабы проблемы, уверяя, что «опоздал всего пару раз».

Однако главной проблемой оказались вовсе не обвинения Макси, а утечка информации. Для Эмбиида это стало личным делом. «Кто-то из нас работает на публику? Я найду эту крысу», — такое впечатление складывается после его слов. По данным другого инсайдера Джейка Фишера, реакция центрового была предсказуемой: он разозлился не на критику, а на то, что внутренние разборки оказались достоянием общественности.

Джарен Джексон и Джоэл Эмбиид, сезон-2024/2025 Фото: Justin Ford/Getty Images

В мире НБА утечки — дело обычное, достаточно вспомнить драку между Джорданом Пулом и Дрэймондом Грином в «Голден Стэйт» в 2022 году. Но в «Сиксерс» их частота уже начинает напоминать утренние рассылки с акциями в магазинах. Да, клуб переживает не лучшие времена: команда проиграла 12 из первых 14 матчей сезона, а конфликты внутри коллектива добавляют масла в огонь. Даже в таких условиях стремление Эмбиида «выпороть крысу» выглядит абсурдным и слегка комичным.

Ключевая проблема «Филадельфии» оголена и уже понятна — это отсутствие единства. Вместо того чтобы сосредоточиться на исправлении ошибок и работе на тренировках, команда погрязла в выяснении отношений. У Макси хватило смелости высказать мнение, но хватит ли у Эмбиида зрелости принять его без поиска виноватых?

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