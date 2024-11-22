Егором Дёминым не перестают восхищаться в США! Но его команду ждёт жёсткая проверка в NCAA

Баскетбольный отдел «Чемпионата» продолжает освещать для вас все события из спортивной карьеры российского игрока Егора Дёмина, который в будущем точно должен стать игроком Национальной баскетбольной ассоциации. Эксперты и аналитики студенческого и не только баскетбола отмечают способности нашего защитника, прошедшего академию мадридского «Реала». Дёмин в первые две недели сезона NCAA проявил себя выше всяких похвал, дважды забрав награду лучшему новичку недели в своей конференции Big 12. Настало время третьей игровой недели — с кем же университету Бригама Янга (BYU), за который выступает Егор, предстоит сыграть?

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

24 ноября в 5:00 мск BYU встретится с Государственным университетом долины Миссисипи (Mississippi Valley State), базирующемся в городе Итта-Бена. Команда из одноимённого штата представляет собой не самого сильного соперника, по сравнению с программой Дёмина. «Дьяволы» выиграли лишь один матч из пяти в нынешнем сезоне NCAA и занимают восьмое место в не самой сильной конференции Southwestern Athletic. Их состав особо ничем не примечателен и недавно проиграл Государственному университету Айовы, который находится в конференции BYU, со счётом 44:83, а также Миссисипи имеет не лучшую разницу набранных и пропущенных очков — 158.

Календарь университета Бригама Янга был составлен так, чтобы команда не моталась из одного штата в другой, поэтому второй матч BYU проведёт с университетом Миссисипи из города Оксфорд. «Повстанцы» играют в сильной конференции Southeastern, где 10 команд одержали как минимум по четыре победы и до сих пор идут без поражений в сезоне. Баскетбольная программа Миссисипи лишь в одной встречи из пяти испытала трудности — игра с «Грамблинг Стэйт» (66:64), а победы во всех остальных были добыты очень уверенно. Это будет самая внушительная проверка для BYU на старте сезона, которая состоится 29 ноября в 1:30 мск.

18-летний Егор великолепно зарекомендовал себя на старте чемпионата, получив признание от NCAA — две награды новичку недели кряду. Тем не менее юному таланту ещё есть над чем работать: если в атаке каждый признаёт его талант и принятие правильных решений за долю секунды, то над взаимодействиями в обороне предстоит ещё потрудиться. Известный баскетбольный портал о рекрутинге и скаутинге DraftExpress поделился мнением о том, над чем стоит усердно работать Егору: «Ему всё ещё необходимо много доказывать в защите. Парень с ростом 203 см в 18 лет из России котируется как топ-10 выбор на драфте. Он имеет тенденцию иногда чрезмерно рисковать ради того, чтобы сделать перехват, что приводит к тому, что он попадает в затруднительное положение. Ему также нужно продолжать работать над прохождением заслонов на периметре и игрой в «посте».

Возможно, Дёмин рисковал из-за того, что играл с не самыми сильными соперниками или была такая установка от тренера. Но замечание от DraftExpress верное: в играх с топовыми оппонентами чрезмерная активность при перехватах мяча может стоить очень дорого, так как при неудачной попытке ты открываешь слишком много пространства своим визави. В общем, время расставит всё на свои места, а мы увидим, тенденция ли это или просто временное явление. Впрочем, плюсов у Егора в игре намного больше, чем минусов. Тем более работа ни на день не останавливается. Андрей Кириленко и Никита Моргунов — легенды российского баскетбола — отмечали, что Дёмин — профессионал до мозга костей, который практически всё свое время тратит на всеми нами любимую игру в том или ином проявлении.

Егор Дёмин Фото: x.com/Big12Conference

«По-моему, это будет очень, очень хороший драфт. Понимаю, что ещё рано так говорить, но ставлю Егора в топ-5 [драфта НБА]. Да, он обладает потенциалом стать игроком Матча всех звёзд. У него есть шанс стать великолепным баскетболистом, однако для него много вещей должны сложиться правильным образом. Но я правда считаю, что у него есть потенциал стать франчайз-игроком (главной звездой клуба НБА, вокруг которого строится команда. — Прим. «Чемпионата»). Я не говорю об этом легкомысленно», — заявил аналитик драфта НБА Мэтт Бэбкок о Дёмине.

Главного тренера BYU Кевина Янга и его команду с Дёминым во главе ожидает крайне серьёзный соперник по сравнению с теми, какие были ранее. Матч с университетом Миссисипи должен получиться на загляденье, именно по нему можно будет судить о том, как же российский баскетболист выглядит на фоне добротных оппонентов. 29 ноября и увидим!

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